Comment se départir de son sapin de Noël naturel de façon écologique?

SAINT-HYACINTHE, QC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - L'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec (APANQ) rappelle qu'après avoir fait entrer la magie des Fêtes dans nos foyers, le sapin naturel doit être jeté de façon respectueuse pour l'environnement.

À l'aube de cette période des Fêtes, les sapins illuminent un bon nombre de foyers québécois. Une fois les célébrations terminées, l'arbre naturel peut être valorisé de plusieurs façons afin d'avoir une deuxième vie utile. L'APANQ suggère quelques options possibles pour s'en départir de façon écologique.

Profiter de la collecte municipale ou aller le porter à l'écocentre

Dans plusieurs municipalités du Québec, un service de collecte de sapins est offert après les Fêtes. Cette option permet de transformer les arbres en paillis ou en compost. Nous invitons les citoyens à se renseigner auprès de leur municipalité afin de connaître les modalités et les dates de collecte.

Lorsqu'une municipalité ne propose pas ce service, il est recommandé de vérifier auprès de celle-ci, s'il est possible d'aller porter le sapin à l'écocentre.

Offrir un refuge pour la faune

Une autre option est de conserver son sapin sur son terrain afin qu'il serve d'abri pour les animaux ou de perchoir pour les oiseaux durant l'hiver. Placé à un endroit stratégique, il deviendra un refuge naturel contre le froid. Au retour du printemps, l'arbre peut ensuite être découpé et composté.

Le transformer en paillis

Pour ceux qui ont accès à une déchiqueteuse, le sapin peut être transformé en paillis à utiliser dans ses propres plates-bandes ou son jardin. Au printemps, le paillis contribue notamment à réduire l'évaporation de l'eau, à limiter les mauvaises herbes et à enrichir le sol en nutriments.

Donner libre cours à sa créativité

Les plus créatifs peuvent également récupérer les branches et les aiguilles de l'arbre pour fabriquer des produits naturels, comme un nettoyant tout usage, du potpourri, certaines huiles essentielles ou même des décorations de Noël pour l'an prochain!

Avec toutes ces options, il est simple et facile de prolonger les bienfaits environnementaux du sapin naturel bien au-delà du temps des Fêtes!

SOURCE Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec

Source : Charles Vaillancourt, Président de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, APANQ, [email protected]