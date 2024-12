Comment le Québec a-t-il évolué depuis 25 ans?

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec fournit des informations statistiques essentielles qui enrichissent les connaissances, éclairent les débats et appuient la prise de décision dans la société québécoise. À l'occasion de son 25e anniversaire, l'ISQ diffuse des portraits statistiques de l'évolution du Québec élaborés à partir de ses travaux. Ceux diffusés aujourd'hui portent sur la démographie, les enfants et les familles, les jeunes, les personnes aînées, la santé de la population et la scolarité.

Une croissance démographique qui s'est accélérée

Entre 1999 et 2024, la population du Québec a augmenté de 24 %. Il y a 25 ans, on comptait 7,3 millions de personnes au Québec; nous sommes aujourd'hui un peu plus de 9 millions. En 1999, les 19 ans et moins représentaient 24,9 % de la population, contre 20,7 % en 2024. Les 65 ans et plus, qui représentaient 12,6 % en 1999, constituent aujourd'hui 21,1 % de la population.

L'indice de fécondité est en baisse

L'indice synthétique de fécondité au Québec a fortement baissé depuis les années 1960. Il est passé de 3,8 enfants par femme en 1961 à 1,49 en 1998; il était de 1,38 en 2023. Cependant, la fécondité du Québec reste supérieure à celle de la majorité des autres provinces canadiennes.

Des mères plus scolarisées

En 1998-1999, 25 % des mères biologiques d'enfants de 5 mois avaient un diplôme universitaire. En 2020-2021, cette proportion a presque doublé : elle a atteint 49 %.

Moins de bébés vivent dans des ménages à faible revenu

La proportion de bébés vivant dans des ménages à faible revenu a diminué : elle est passée de 26 % en 1998 à 21 % en 2021-2022.

Le revenu des ménages avec enfants a augmenté

Entre 1999 et 2021, le revenu médian après impôt des ménages avec enfants, en dollars constants de 2021, a augmenté de 62 %; il est passé de 68 900 $ à 112 100 $ pour les familles biparentales et de 34 600 $ à 61 700 $ pour les familles monoparentales. En comparaison, le revenu médian de l'ensemble des ménages québécois a augmenté de 39 % sur la période; il est passé de 47 500 $ à 66 200 $.

L'immigration à la rescousse de la croissance démographique

En 1998, l'accroissement naturel, soit les naissances moins les décès (+ 21 600 personnes), surpassait l'accroissement migratoire (+ 2 500 personnes). Aujourd'hui, la croissance démographique repose essentiellement sur l'immigration. En 2023, le Québec a enregistré un accroissement migratoire de 193 000 personnes grâce aux mouvements migratoires internationaux et interprovinciaux. Quant à l'accroissement naturel, il n'a été que de 400 personnes.

Le poids démographique du Québec dans le Canada diminue

Le poids démographique du Québec au sein du Canada est passé de 24,5 % en 1996 à 21,9 % en 2024. Cette tendance se poursuit depuis la fin des années 1960. Le poids démographique de l'Ontario, pour sa part, augmente.

Le vieillissement de la population va se poursuivre

En 1999, le Québec comptait 900 000 personnes de 65 ans et plus. Ce nombre a atteint 1,9 million en 2024 et devrait continuer à augmenter au cours des prochaines décennies. En 2049, la population du Québec devrait compter 800 000 personnes de plus qu'en 2024, dont 500 000 personnes de 65 ans et plus.

Les personnes âgées se considèrent en meilleure santé et sont plus nombreuses à travailler

En 2020-2021, environ 43 % des personnes de 65 ans et plus percevaient leur santé comme très bonne ou excellente, contre 37 % en 2008. Le taux d'emploi des 65-69 ans est passé de 6 % en 2000 à 24 % en 2023. Chez les femmes de ce groupe d'âge, il est passé d'environ 2,9 % à 19 %, et chez les hommes, de 9 % à 30 %.

La détresse psychologique est en hausse

La proportion de Québécoises et de Québécois se situant au niveau élevé de l'échelle de détresse psychologique a augmenté entre 2014-2015 et 2020-2021. Elle est passée de 32 % à 39 %. Cette augmentation est constatée tant chez les hommes que chez les femmes, ainsi que dans tous les groupes d'âge.

Moins de jeunes quittent le secondaire sans diplôme ni qualification

Le taux de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire en formation générale des jeunes est passé de 22 % pour la cohorte d'élèves sortants de 1999-2000 à 16 % pour celle de 2021-2022.

En ce qui concerne la proportion de la population détenant un diplôme postsecondaire chez les 25-34 ans, elle est plus élevée au Québec que dans le reste du Canada. En 2006, 72,3 % des Québécoises et des Québécois âgés de 25 à 34 ans détenaient un diplôme postsecondaire comparativement à 63,6 % dans le reste du Canada. En 2023, les proportions étaient respectivement de 80,5 % et de 74,7 %.

Il y a aujourd'hui plus de titulaires d'un grade universitaire

En 2021, 29,5 % des personnes âgées de 25 à 64 ans détenaient un grade universitaire (26,0 % des hommes et 33,0 % des femmes) comparativement à 20,8 % en 2006. Les personnes immigrantes représentaient 27,3 % des titulaires d'un grade universitaire en 2021, soit plus que leur part dans la population des 25-64 ans (18,3 %).

