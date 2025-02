Comment l'économie du Québec a-t-elle évolué depuis 25 ans?

QUÉBEC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - À l'occasion de son 25e anniversaire, l'ISQ diffuse des portraits statistiques de l'évolution du Québec élaborés à partir de ses travaux. Ceux diffusés aujourd'hui portent sur l'économie, les habitudes de consommation, le marché du travail, les revenus, avoirs et inégalités ainsi que l'environnement.

Une croissance plus forte du PIB par habitant au Québec qu'au Canada

Entre 1998 et 2023, le produit intérieur brut (PIB) réel par habitant a crû de 36,7 %; il est passé de 36 161 $ à 49 416 $. Cette croissance est plus forte que celle enregistrée au Canada (31,3 %). L'écart relatif entre le Québec et le Canada s'est donc rétréci. En 1998, le PIB par habitant au Québec équivalait à 85 % de celui du Canada, alors qu'en 2023, il correspondait à 89 % de celui-ci.

Diversification des exportations internationales de marchandises

Le Québec a diversifié ses marchés au cours des 25 dernières années. La part des exportations du Québec vers les États-Unis est ainsi passée de 83,3 % en 1998 à 73,6 % en 2023, ce qui veut dire que l'importance des autres marchés internationaux a crû d'environ 10 points de pourcentage.



1998

2023

% États-Unis 83,3

73,6 Chine 0,6

3,6 France 1,6

1,7 Mexique 0,2

1,7 Japon 0,8

1,5 Allemagne 1,8

1,3 Royaume-Uni 2,2

1,3 Italie 0,6

0,7 Autres 9,1

14,5

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Croissance de l'industrie de l'extraction minière au Québec

Entre 2003 et 2022, le total des dépenses d'investissement dans le secteur minier québécois est passé de 743 M$ à 4 762 M$. Cette croissance s'est surtout produite entre 2003 et 2012. La valeur des livraisons de minerais métalliques provenant de mines québécoises est passée d'une valeur de l'ordre de 2 milliards de dollars en 2003 à une valeur de 11,8 milliards de dollars en 2022.

La croissance du revenu disponible par habitant a été légèrement plus importante au Québec que dans le reste du Canada

Au Québec, le revenu disponible par habitant a augmenté annuellement en moyenne et en dollars courants de 3,6 % entre 1998 et 2023 pour se fixer à 36 531 $. Au Canada, le rythme de croissance a été un peu plus faible durant cette période, soit de 3,4 %. En termes réels, c'est-à-dire si on exclut les variations de prix, le taux de croissance annuel moyen s'établit à 1,9 % au Québec comparativement à 1,6 % au Canada.

Les dépenses de consommation des ménages ont fortement augmenté

En dollars constants de 2017, les dépenses des ménages ont augmenté de 87,4 % entre 1998 et 2023; elles sont passées de 146,7 milliards de dollars à 274,9 milliards de dollars. La composition des grands postes de dépenses des ménages a peu changé durant les 25 dernières années. Néanmoins, la part des dépenses des ménages consacrée à l'alimentation et aux services de restauration et d'hébergement a diminué de 6 points de pourcentage entre 1998 et 2023. En revanche, les dépenses en assurances et en services financiers ont pris une place plus importante.

Plus de ménages québécois sont propriétaires de leur logement

En 2021, environ 2 223 965 ménages privés québécois étaient propriétaires de leur logement, ce qui correspond à près de six ménages sur dix (59,9 %). Après avoir augmenté progressivement depuis 50 ans, le taux de propriété a baissé pour la première fois en 2021. Il est en effet passé de 58,0 % en 2001 à 61,3 % en 2016 et à 59,9 % en 2021. En Ontario, en 2021, le taux de propriété était de 68,4 %.

Augmentation de la proportion des 60 ans et plus qui travaillent

Le vieillissement de la population sur le marché du travail se traduit entre autres par une augmentation de la part des personnes âgées de 60 ans et plus qui travaillent. Entre 1998 et 2023, cette part est passée de 3,6 % à 12,6 %. Dans le reste du Canada, la part est passée de 4,2 % à 12,3 %.

Le taux d'emploi des mères a fortement augmenté

En 1998, les mères affichaient un taux d'emploi d'environ 66 % comparativement à environ 87 % chez les pères. Un écart d'environ 20 points séparait les deux groupes. Vingt-cinq ans plus tard, cet écart était de moins de 7 points avec des taux d'emploi respectif d'environ 87 % chez les mères et d'environ 93 % chez les pères.

Augmentation de la proportion du territoire en aires protégées

Au 31 mars 2023, la proportion d'aires protégées au Québec était de 16,33 %, c'est-à-dire 272 337 km2. En 2002, c'était seulement 2,88 % du territoire qui étaient protégés.

La qualité de l'air s'est améliorée

Le nombre de jours de dépassement du seuil de concentration de particules fines dans l'air au Québec a diminué de façon importante entre 2009 et 2022. En 2022, 24 jours de dépassements ont été observés au Québec, ce qui indique en moyenne une meilleure qualité de l'air comparativement aux années précédentes.

Des anomalies de températures de plus en plus chaudes

Les anomalies de température au Québec sont restées positives chaque année depuis 1998, ce qui signifie que les températures sont en moyenne plus élevées que la normale du 20e siècle depuis 26 ans.

Les émissions de gaz à effet de serre par habitant ont diminué

Au Québec, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont diminué de 3,8 % entre 2009 et 2022, alors que la population a augmenté de 10,6 %, ce qui correspond à une baisse de 13,0 % par habitant. Les GES émis directement par les ménages ont baissé de 12,6 %, tandis que les émissions des industries ont diminué de 0,3 % pour cette période.

La qualité de l'eau a progressé et on en utilise moins en moyenne par personne

En 25 ans, la qualité bactériologique de l'eau à l'embouchure des principaux bassins versants méridionaux s'est améliorée au Québec. La proportion de bassins versants ayant une eau de bonne qualité a atteint 85 % en 2023.

La quantité d'eau potable distribuée par personne et par jour dans les réseaux de distribution municipaux a clairement diminué : elle est passée de 777 litres par jour en 2001 à 487 en 2022.

Et l'avenir?

Que nous réserve l'avenir? Impossible de le prédire, mais on peut compter sur l'ISQ pour continuer à suivre l'évolution de la société québécoise grâce à sa vaste production statistique.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

