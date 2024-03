MADRID, 27 mars 2024 /CNW/ - Face aux préoccupations mondiales croissantes concernant le changement climatique, l'adoption des véhicules électriques (VE) en Espagne augmente rapidement. Les aéroports, en tant que plaques tournantes du transport, s'adaptent activement à ces tendances en explorant des modèles d'affaires novateurs. Dans ce contexte, l'aéroport de Valence en Espagne s'est associé à EVB (une sous-marque de Beny spécialisée dans les solutions de recharge intelligentes) pour mettre en place une station de recharge équipée de 80 chargeurs de VE c.a. et de 4 chargeurs c.c., offrant des solutions de recharge pratiques. L'exécution réussie de ce projet a permis de revitaliser les activités de l'aéroport et de marquer une étape importante dans l'avancement de la mobilité électrique en Espagne.

Quels sont les détails du projet?

Lieu : Valence, Espagne.

Produits : L'aéroport a incorporé 4 chargeurs de VE à courant continu BADC82-D et 80 chargeurs de VE à courant alternatif BCPC-D2N-P, offrant une gamme variée d'options de recharge et permettant un réapprovisionnement rapide et lent en énergie.

Résultats : L'installation, la mise à l'essai et l'exploitation de la borne de recharge se sont déroulées sans heurt, et des bornes de recharge ont été placées stratégiquement dans le stationnement de l'aéroport, assurant ainsi un accès pratique aux utilisateurs. Non seulement cela rehausse les normes de service de l'aéroport, mais cela a aussi un effet positif sur les déplacements respectueux de l'environnement.

Que sait-on de l'aéroport de Valence?

Situé dans l'est de la ville espagnole de Valence, l'aéroport de Valence est une plaque tournante internationale essentielle qui facilite le trafic aérien et les activités logistiques. Les données récentes d'Aena pour 2023 indiquent 9,95 millions de mouvements de passagers, 82 000 opérations aériennes et 13,65 millions de tonnes de fret, ce qui le classe parmi les dix aéroports les plus achalandés d'Espagne. En raison de l'augmentation du nombre de véhicules électriques, la demande pour le stationnement et les installations de recharge augmente. Pour répondre à ces besoins, la direction de l'aéroport met à niveau les installations de recharge afin d'améliorer la qualité du service et de tenir compte de l'évolution des préférences des utilisateurs.

Qu'est-ce qui justifie le chargement?

Qu'ils soient motivés par la commodité, la rentabilité ou l'adaptabilité, de plus en plus de conducteurs de VÉ choisissent de stationner à l'aéroport et de facturer leurs VÉ. Selon la durée du stationnement, le stationnement à l'aéroport appartient généralement à des catégories distinctes :

Stationnement à long terme : Généralement choisi par les voyageurs qui entreprennent des voyages d'affaires ou des vacances, ce qui nécessite des périodes de stationnement prolongées à l'aéroport, d'un à trois jours, voire d'un mois à un mois.

Stationnement de courte durée : Généralement choisi par les passagers pour déposer ou prendre des amis ou des membres de la famille voyageant par avion, ou pour les visiteurs de l'aéroport, avec une durée de stationnement d'environ une à deux heures.

Autres durées : Le personnel de l'aéroport a aussi besoin de places de stationnement, habituellement pendant ses heures de travail.

Comment les solutions EVB répondent-elles aux besoins des utilisateurs?

L'équipe d'EVB a engagé des discussions approfondies avec les autorités aéroportuaires et leur a fourni des solutions de recharge de véhicules électriques personnalisées, répondant aux besoins de divers types de groupes d'utilisateurs du stationnement :

Pour le stationnement à long terme :

Exigences : Les utilisateurs qui ont besoin d'un stationnement prolongé accordent la priorité à la commande et à la gestion à distance plutôt qu'à la vitesse de chargement. De plus, compte tenu de la nature commerciale du stationnement de l'aéroport, l'utilisation de l'espace et les coûts d'investissement sont des facteurs cruciaux.

Solutions : Le chargeur BCPC-D2N-P EVB, équipé de deux prises et de deux pistolets de charge, facilite le chargement simultané de deux véhicules, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace. Chaque pistolet de charge fournit une puissance de charge de 7,4 kW, répondant adéquatement aux besoins des utilisateurs de stationnement de longue durée. De plus, sa compatibilité avec le protocole OCPP1.6J permet aux utilisateurs de contrôler le chargeur à distance via une application mobile, ce qui leur permet de gérer le chargeur de n'importe où. En particulier, ces chargeurs offrent une gamme de fonctions de protection, améliorant la sécurité de chargement et offrant aux utilisateurs la tranquillité d'esprit même lorsqu'ils sont loin de chez eux.

Stationnement à court terme :

Exigences : Les utilisateurs qui stationnent à l'aéroport pendant seulement une à deux heures doivent se réapprovisionner rapidement en électricité. Pour l'aéroport, il est essentiel de maximiser l'espace et les ressources limités pour accueillir un plus grand nombre d'utilisateurs, ainsi que l'entretien pratique.

Solutions : Le chargeur rapide à courant continu BADC82-D EVB est doté d'une puissance de charge impressionnante de 82 kW, capable de remplir rapidement 444 kW de kilométrage en une heure. Équipé de trois canons de recharge, il permet de charger simultanément trois véhicules, ce qui élimine les temps d'attente et maximise l'utilisation des ressources. Grâce à ses performances exceptionnelles en matière de dissipation de la chaleur et à ses multiples fonctions de protection, il garantit la sécurité et la fiabilité du processus de chargement. De plus, sa structure modulaire facilite l'installation et l'entretien, ce qui réduit les coûts d'entretien de l'aéroport. À l'appui des méthodes de paiement comme PayPal et les transactions hors ligne, il offre aux utilisateurs une expérience de paiement pratique, sécuritaire et souple.

Autres durées :

Exigences : Varient selon les circonstances.

Solutions : Le personnel de l'aéroport peut opter pour des chargeurs c.a. si la portée est suffisante tout en choisissant des chargeurs c.c. si un réapprovisionnement rapide est nécessaire, tout dépend de leurs besoins réels.

Quelles réalisations ont été accomplies?

Amélioration de la prestation de services - L'intégration de 84 chargeurs de VE d'EVB a augmenté la capacité de service de l'aéroport de 172 points de recharge, améliorant notamment la qualité du service et renforçant l'avantage concurrentiel de l'aéroport.

Répondre à diverses demandes : Ces chargeurs de VE offrent une variété de capacités de charge et de modes, répondant aux besoins variés des utilisateurs et enrichissant leur expérience globale.

Pionnier d'une approche novatrice : L'aéroport est passé d'un modèle d'affaires conventionnel à un modèle novateur. Ce projet a non seulement augmenté le taux d'utilisation du stationnement de l'aéroport, mais il a aussi élargi les sources de revenus, générant des revenus grâce aux frais de stationnement et à l'imposition de tarifs.

Promouvoir les déplacements écologiques : La prolifération des bornes de recharge encourage un plus grand nombre de passagers à opter pour les véhicules électriques, réduisant ainsi les émissions de carbone et favorisant la préservation de l'environnement.

Conclusion

Suite au déploiement de la borne de recharge à l'aéroport de Valence, les voyageurs fréquents par avion ont exprimé leur satisfaction, déclarant : « Avec l'installation de bornes de recharge à l'aéroport, mon anxiété liée à la distance est éliminée, sachant que ma voiture sera complètement chargée à mon retour d'un voyage d'affaires. De plus, je peux facilement utiliser les chargeurs rapides pour recharger ma voiture lorsque je dépose des membres de ma famille à l'aéroport. »

Ce projet connaît un succès remarquable, répondant aux exigences des utilisateurs, favorisant le développement durable, rehaussant la réputation de l'entreprise et, surtout, offrant des perspectives et des expériences précieuses pour de futurs projets similaires dans le cadre de projets de bornes de recharge pour véhicules électriques . Au fur et à mesure que l'industrie des véhicules électriques progresse, EVB reste déterminée à collaborer avec un plus grand nombre d'entreprises, à introduire continuellement des solutions de premier plan et à s'assurer que les utilisateurs du monde entier bénéficient d'expériences de recharge de plus en plus pratiques et efficaces.

