« La période des Fêtes rime avec traditions et nostalgie, et ces films en sont l'incarnation, explique M. Wornotvitzky. Les plateaux de fromages sont également l'un des plats les plus populaires servis lors des célébrations du temps des Fêtes. »

Prisé par les éditeurs de livres de cuisine et les gastronomes d'Instagram pour ses somptueuses créations, M. Wornotvitzky connaît l'importance des ingrédients colorés, jumelés à beaucoup de créativité et à l'ingrédient préféré de tous, le fromage, pour créer la parfaite photo de Noël digne d'Instagram.

Il tenait aussi à ce que tout le monde puisse préparer ces plateaux de fromages festifs. Il a donc élaboré un mode de préparation, étape par étape, et même une vidéo pratique pour créer le plateau le plus élaboré : Rudolphe, le renne au nez rouge. En fait, M. Wornotvitzky a conçu chaque plateau en fonction du niveau de compétences artistiques : Le Grinch est idéal pour les débutants, car il suffit d'utiliser des ingrédients de couleur verte, comme le fromage à la crème à la ciboulette et à l'oignon Castello, un avocat, des olives, du brocoli, du pesto et bien plus encore.

Le plateau de fromages Frosty le bonhomme de neige a été conçu pour un niveau de compétence intermédiaire. Une rondelle de brie et des craquelins dessinent la forme du bonhomme de neige, le bleu crémeux danois Castello évoque la neige, et des pailles de fromage, des bleuets, des tomates cerises, et bien plus encore, complètent joliment la scène.

La pièce de résistance, c'est le plateau Rudolphe. Bien que M. Wornotvitzky l'ait conçu pour les aventuriers de la cuisine, n'importe qui peut préparer ce plateau de fromages exquis en suivant ses directives détaillées. Une fois de plus, M. Wornotvitzky a utilisé son fromager préféré, Castello, car ce dernier « propose une grande variété de types de fromage, au goût raffiné, y compris le cheddar friable, le Tickler piquant, le havarti onctueux et bien d'autres. »

Pour le plateau de fromages à l'effigie de Rudolphe, le renne au nez rouge, M. Wornotvitzky a broyé des pacanes pour confectionner sa tête, puis a créé des montagnes, une forêt et une lune à l'aide de différents fromages, ornant le tout de légumes, de fruits et de craquelins pour mettre en scène son personnage préféré. Vous trouverez tous les détails de préparation sur le site Web d'Abraham Wornotvitzky, PlayingWFood.com, y compris une vidéo de démonstration accessible ici, ainsi que des images en haute résolution ici.

SOURCE Playing w/Food

