Commémoration de la Grande Paix de Montréal de 1701 - Pointe-à-Callière expose le traité de la Grande Paix de Montréal datant de plus de 325 ans !

Du 20 juin au 20 septembre 2026

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Pour la première fois en 25 ans, Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, est heureuse d'annoncer le retour du traité de la Grande Paix de Montréal. Cet accord exceptionnel entre 38 nations autochtones et les représentants de la Nouvelle-France a été signé en 1701 sur les lieux mêmes où se trouve aujourd'hui le Musée. Il s'agit là d'une occasion rare d'offrir au public un rendez-vous avec un document d'une valeur patrimoniale significative dont la portée résonne encore aujourd'hui.

Pointe-à-Callière / commémorations du 325e anniversaire de la Grande Paix de Montréal de 1701.

Dans le cadre des commémorations du 325e anniversaire de la signature de ce traité, le Musée propose un parcours d'interprétation qui sera ouvert dès le samedi 20 juin et dont la visite culminera au pavillon Fort de Ville-Marie -- Québecor, avec l'exposition du seul exemplaire connu. La présentation permettra aux visiteurs de découvrir les sept pages du document sous toutes ses coutures et d'observer, notamment, les pages ratifiées par les délégués autochtones aux côtés des signatures françaises.

La programmation estivale sera lancée lors de la Fête de quartier qui aura lieu le dimanche 21 juin dès 13 h à la place Royale et dans la rue piétonne située en face du Musée. La population pourra profiter d'activités extérieures gratuites en lien avec cette thématique, soulignant du même coup la Journée nationale des peuples autochtones et le solstice d'été ! Pour l'occasion, le musée sera ouvert jusqu'à 19 h.

Un parcours d'interprétation en 6 arrêts et 1 traité

À même ses installations, Pointe-à-Callière propose un parcours d'interprétation inédit à travers le pavillon de l'Éperon, la crypte et le Fort de Ville-Marie. D'une station à l'autre, c'est l'occasion de revivre les événements ayant mené à la signature du traité et de ressentir l'importance historique de cet événement. De quoi s'imprégner de l'esprit des lieux et du processus de paix.

Conçu sur le thème « faire alliance », le parcours se compose de bornes installées évoquant une étape clé du processus de la Grande Paix : Faire la paix ; Échanger ; S'accorder ; Cheminer ; Négocier ; S'engager ; Tenir parole.

À certains endroits, le texte est enrichi d'un interactif ou d'une vidéo présentant des témoignages sur le thème de la paix. La prise de parole de ces personnalités permet de mettre en valeur différentes perspectives sur cet événement :

André Dudemaine. Innu, cofondateur de Terres en vues, œuvre depuis trente-cinq ans, au rayonnement et à la résurgence des arts et des cultures de peuples autochtones. Il a été un des principaux instigateurs de la commémoration du tricentenaire de la Grande paix de Montréal de 1701.

Caroline Monnet. Artiste multidisciplinaire d'origine anishinaabe et française, célèbre dans ses œuvres le dialogue, la réconciliation, la coexistence et la transmission, et a été nommée artiste pour la paix en 2025.

Taiaiake Alfred. Un intellectuel kanien'kehá : ka originaire de Kahnawà:ke, qui se consacre aux enseignements ancestraux et à la revitalisation culturelle, et qui a publié quatre ouvrages universitaires sur la gouvernance autochtone.

Jennifer Obomsawin. Politicologue d'origine wendate et w8banaki, travaille sur les plans politique et diplomatique pour représenter les intérêts autochtones et forme la relève à exercer son leadership.

Alain Beaulieu. Spécialiste de l'histoire des relations entre les peuples autochtones et les Européens, est le coauteur d'un ouvrage de référence sur la Grande Paix de Montréal de 1701.

La visite culmine avec l'exposition du traité lui-même dans un espace propice à l'appréciation.

La Grande Paix de Montréal : un événement diplomatique majeur

À ce jour, la Grande Paix de Montréal est encore l'un des plus importants rassemblements diplomatiques de l'histoire de l'Amérique du Nord ! Le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis Hector de Callière, a joué un rôle central dans les négociations aux côtés du grand diplomate wendat Kondiaronk, reconnu pour son influence politique et son talent oratoire.

Pourtant, le défi était considérable. Il comportait une dimension continentale hors norme par l'étendue géographique de la provenance des participants, par le nombre d'ambassadeurs autochtones venus à Montréal (environ 1300) et par le nombre de nations touchées (38). L'accord conclu a apporté une paix durable pendant presque 60 ans.

L'esprit du lieu de Pointe-à-Callière

Sur le lieu de fondation de Montréal se trouvent les vestiges archéologiques du fort de Ville-Marie (1642-v.1670) et du domaine de Callière (1688-1765). Des découvertes archéologiques réalisées au cours des dernières décennies ont permis de mettre au jour des artéfacts témoignant de ce rassemblement. Des perles de wampum ont été retrouvées dans les sols, mais également des fragments de calumets. La présence de culture matérielle reliée aux activités diplomatiques constitue un marqueur significatif de la fonction politique du lieu.

Programmation estivale en lien la Grande Paix de Montréal

Marché public dans l'ambiance du 18e siècle

Rendez-vous de l'été, la 33e édition du Marché public sera placée sous le thème de la Fête du maïs, dans le cadre de la commémoration du 325e anniversaire de la signature du traité de la Grande Paix de Montréal. Cette formidable reconstitution recréant l'ambiance d'une journée de marché à Montréal sous le Régime français prend vie grâce à une galerie de personnages authentiques l'ayant fréquenté et à de nombreuses animations.

Samedi 29 août de 10 h à 19 h et dimanche 30 août de 10 h à 18 h



Activités culturelles

Durant l'été, profitez des dimanches d'activités gratuites pour toute la famille, spécialement celui du 9 août, qui soulignera la Journée internationale des peuples autochtones !

Dimanche 2 août 2026 de 13 h à 16 h Dimanche 9 août 2026 de 13 h à 16 h



Découvrez toute la programmation sur le site web de Pointe-à-Callière.

Remerciements

L'exposition du traité de la Grande Paix a été rendue possible grâce à la collaboration exceptionnelle des Archives nationales d'outre-mer (France), en partenariat avec Air Canada Cargo et l'Hôtel Saint-Sulpice.

À propos

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal et le plus grand musée d'archéologie au Canada. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et de faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

SOURCE Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière

SOURCE : POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL, Katia Bouchard, directrice communications et marketing, 514 872-9124 / [email protected]; CONTACT POUR LES MÉDIAS : Geneviève Harvey / 514 927-1525 / [email protected]