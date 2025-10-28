LA FONDATION POINTE-À-CALLIÈRE RECUEILLE 502 000 $ LORS DU BAL DE MTL

Cette 3e édition du Bal de Mtl -- dont la thématique était Montréal, histoire de sport et de passion -- s'est déroulée sous la coprésidence d'honneur d'Isabèle Chevalier, cofondatrice des Roses de Montréal et présidente de NAD Capital inc. et d'Andrew Molson, président du conseil d'AVENIR GLOBAL, avec l'aide de plusieurs ambassadrices et ambassadeurs tels que Joannie Rochette, Kim Clavel, Bruni Surin, Alexandre Bilodeau, Steve Bégin, l'honorable Chantal Petitclerc et bien d'autres, en plus des jeunes athlètes des Jeux olympiques de Milano Cortina en 2026 !

La Fondation Pointe-à-Callière tient à remercier sincèrement ses deux collaborateurs majeurs, soit Molson Coors et la Sun Life. Elle souhaite également souligner la contribution des partenaires suivants : Gestion Dynamark MGM, Magnus Poirier, Air Canada, SAQ, Karine Joncas, Krini Nutrition, MAC Cosmetics et The Unscented Company. La Fondation tient finalement à exprimer sa reconnaissance envers tous les partenaires et tous les participants à l'événement dont la contribution est indispensable à sa réussite.

À propos de la Fondation Pointe-à-Callière

Créée en 1993, la Fondation œuvre à soutenir le développement du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. Depuis ses débuts, elle a contribué à tous les projets majeurs de Pointe-à-Callière, dont la conservation des vestiges archéologiques du lieu de fondation de Montréal, le renouvellement des spectacles multimédias, la présentation de grandes expositions internationales, la création de l'école de fouilles archéologiques, la réhabilitation de la Station de pompage D'Youville, l'acquisition et la réhabilitation de la Maison-des-Marins -- Pavillon Banque Nationale, la mise en valeur du premier égout de Montréal et du Fort de Ville-Marie -- Pavillon Québecor.

À propos de Pointe-à-Callière

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de faire aimer le Montréal d'hier et d'aujourd'hui, de conserver les collections, d'enrichir les connaissances et de mettre en valeur le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

