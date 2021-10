TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - COMMB - le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation d'affichage, considéré comme une source d'information digne de confiance pour les annonceurs, les agences, les propriétaires de médias et les entreprises de programmatique qui en sont membres - est heureux d'annoncer la mise au point d'une méthodologie d'évaluation pour la publicité audio numérique. Sous réserve d'approbation du Comité de recherche et du Conseil d'administration de COMMB, l'évaluation des publicités audio numériques sera mise en œuvre chez les détaillants à travers le Canada.

« La publicité audio numérique est un média en pleine croissance, puisqu'il permet aux annonceurs de transmettre du contenu contextualisé aux auditoires en déplacement, » explique Amanda Dorenberg, présidente de COMMB. « Il s'agit donc d'une option pertinente pour toutes sortes de détaillants, y compris les épiceries et les dépanneurs, où la publicité de marque peut influencer les décisions d'achat sur-le-champ. COMMB fait donc un grand pas en avant en mesurant désormais les impressions audio, pour ainsi aider ses membres à quantifier la valeur de ce format publicitaire dans l'ensemble des médias choisis. »

À titre de nouveau membre de COMMB, Stingray se chargera de la production et de l'insertion dynamique de publicités audio numériques dans les systèmes de communication des détaillants, qui pourront diffuser jusqu'à plusieurs annonces par demi-heure. Un algorithme calculera le nombre moyen d'impressions par heure par jour, en fonction du volume de transactions moyen, d'un facteur d'accompagnement et de la durée des visites en magasin (déterminée selon un sondage national qui calcule la durée moyenne d'une visite en épicerie).



Pour contribuer à l'évaluation, COMMB fera appel à une année complète de données transactionnelles provenant d'un projet pilote dans des épiceries en Ontario.

Stingray est en mesure d'insérer des publicités dans les systèmes audio en magasin, qui diffusent de la musique ou d'autres types de contenu.

« Dans la cacophonie publicitaire, les messages audio ciblés se démarquent en offrant aux annonceurs une part non diluée de l'espace et un accès privilégié aux consommateurs au moment même où ceux-ci magasinent, » ajoute Ryan Fuss, PVP, Solutions média mondiales chez Stingray. « Les marques peuvent ainsi personnaliser leur approche selon l'emplacement, la stratégie ou le parcours d'achat, en misant sur la puissance de la publicité audio numérique en magasin. Nous sommes ravis de collaborer avec COMMB pour offrir cette technologie à l'industrie canadienne du marketing. »

À propos de COMMB

Le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation de l'affichage (COMMB) est l'organisme national de l'industrie canadienne de l'affichage qui regroupe les annonceurs, les agences de publicité et les sociétés d'affichage. COMMB établit et assure la vérification des normes de mesure des publics de l'affichage. Il publie les données de circulation, fournit à ses membres plusieurs services, tels que l'aide à la planification des campagnes, le marketing, les communications et les relations avec les gouvernements. www.commb.ca

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs et d'abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. www.stingray.com

