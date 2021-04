TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - COMMB - le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation de l'affichage - accueille des nouveaux collaborateurs dans ses équipe de recherche, de données, de technologie, de marketing et de communications, en préparation au lancement d'une nouvelle offre de données de marchés et d'évaluation d'auditoires, ainsi que d'un portefeuille média bonifié. En comblant des nouveaux postes et en affectant quatre employés actuels à des rôles liés à sa croissance, COMMB se positionne de façon à poursuivre et étendre son leadership dans l'industrie.

« Il s'agit d'une année charnière pour nous, puisque nous nous apprêtons à lancer non seulement un nouvel outil très puissant, mais aussi des nouveaux jeux de données et des nouvelles méthodologies », explique Amanda Dorenberg, présidente de COMMB. « Cette initiative doit être accompagnée de renseignements marketing, de composantes éducatives et d'une expérience utilisateur pour faire en sorte que nos nouveautés soient adoptées à grande échelle dans l'industrie. »

Gary Harutyunyan, directeur des produits techniques chez COMMB, pilotera le processus de développement de cette plateforme en vue d'assurer une intégration sans faille de chaque produit et chaque application. Gary a presque 10 ans d'expérience en analyse de systèmes internes, en génie logiciel et en gestion de produits et de projets, dont récemment au sein de McMaster University. Il est donc un choix idéal pour mener la feuille de route du produit, ainsi que gérer l'élaboration et l'intégration de plusieurs systèmes, jeux de données et caractéristiques.

Mo Ghoneim devient notre vice-président, Communications, Partenariats et Marketing. À ce titre, il supervisera les communications liées aux prochains lancements, ainsi que toutes les initiatives stratégiques auxquelles l'industrie sera exposée. Mo Ghoneim se joint à l'équipe de COMMB après avoir joué un rôle semblable chez OUTFRONT Media, en plus d'avoir acquis une vaste expérience en marketing, en communications et en partenariats stratégiques.

À titre de coordonnatrice marketing, Hanna Zaretski relèvera de Lara Menzies, directrice, Marketing et Partenariats, avec qui elle collaborera. Mme Zaretski est une professionnelle du marketing numérique et une passionnée des données, de l'analytique et des stratégies multiplateformes à l'intention des entreprises et des consommateurs. Elle a un diplôme d'études supérieures en marketing pour médias numériques, ainsi qu'un baccalauréat ès arts avec une concentration en psychologie.

Anciennement pigiste pour COMMB, Jessica Bialczak devient adjointe en données géographiques à temps plein. Elle sera chargée de mettre en œuvre des pratiques exemplaires de géolocalisation dans des contextes d'affichage, afin d'aider les professionnels du marketing à mieux cibler leurs auditoires à l'aide des nouvelles données de COMMB.

« Ces quatre nouvelles recrues nous aideront à finaliser et promouvoir nos lancements prévus pour la fin de 2021 », ajoute Amanda Dorenberg. « En bonifiant nos ressources internes, nous donnons à COMMB les outils nécessaires pour réussir le développement et le lancement de ses nouveaux produits, tout en dynamisant ses initiatives marketing ».

De plus, certains employés de COMMB ont été promus afin de répondre aux besoins évolutifs du Bureau :

Relevant de la présidente, Adrian Makurat devient directeur principal, Recherche, pour superviser toute nouvelle initiative en matière de données, d'évaluation et de méthodologie.

devient directeur principal, Recherche, pour superviser toute nouvelle initiative en matière de données, d'évaluation et de méthodologie. Relevant de la présidente, Lara Menzies devient directrice, Marketing et Partenariats, pour répondre à tous les besoins des membres en matière de marketing et de partenariats, superviser les projets communautaires de l'industrie de l'affichage, et gérer les activités marketing au quotidien.

devient directrice, Marketing et Partenariats, pour répondre à tous les besoins des membres en matière de marketing et de partenariats, superviser les projets communautaires de l'industrie de l'affichage, et gérer les activités marketing au quotidien. Relevant de la présidente, Natalie Willim devient directrice des Finances. À ce titre, elle sera responsable du succès financier de COMMB, des relations juridiques et des ressources humaines.

devient directrice des Finances. À ce titre, elle sera responsable du succès financier de COMMB, des relations juridiques et des ressources humaines. Relevant d'Adrian Makurat, Rodney Bisnath devient directeur principal, Données et Information. À ce titre, il sera responsable d'assurer l'intégrité des données et de l'analytique.

« Au cours de ses six premiers mois à la présidence de COMMB, Amanda a agi rapidement pour bonifier et restructurer notre équipe, nos ressources techniques et notre capacité d'appuyer nos lancements clés de cette année. Nous récoltons ainsi les fruits de plus de trois ans d'investissements pour améliorer nos données et nos outils en vue de toujours mieux soutenir la croissance rapide dans le domaine de l'affichage", déclare Michele Erskine, chef de la direction, OUTFRONT Canada, et président du Conseil d'administration de COMMB.



« Cette accentuation du soutien marketing n'est pas seulement dictée par les grands lancements prévus cette année chez COMMB", précise Amanda Dorenberg. « Il s'agit également d'offrir à nos membres de la recherche, des renseignements et des ressources pour appuyer l'industrie de l'affichage partout au pays. »

COMMB

Le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation de l'affichage (COMMB) est l'organisme national de l'industrie canadienne de l'affichage qui regroupe les annonceurs, les agences de publicité et les sociétés d'affichage. COMMB établit et assure la vérification des normes de mesure des publics de l'affichage. Il publie les données de circulation, fournit à ses membres plusieurs services, tels que l'aide à la planification des campagnes, le marketing, les communications et les relations avec les gouvernements. www.commb.ca

SOURCE Canadian Out of Home Marketing and Measurement Bureau

Renseignements: Mo Ghoneim, VP, communications, partenariats et marketing, COMMB, [email protected]