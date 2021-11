Comité québécois sur le développement du hockey - Le gouvernement met en place un comité d'expertes et d'experts pour stimuler le développement du hockey au Québec

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de redonner ses lettres de noblesse à notre sport national, de transmettre aux jeunes le goût du hockey et de développer adéquatement le talent québécois dans un contexte positif et sécuritaire, le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la mise sur pied d'un comité d'expertes et d'experts en la matière : le Comité québécois sur le développement du hockey.

Le premier ministre, M. François Legault, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du président du comité, M. Marc Denis, ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey engagé activement dans ce sport au Québec.

Le Comité québécois sur le développement du hockey est composé de quinze personnes, soit un président et quatorze membres dont l'expertise est reconnue dans le milieu. La présence d'hockeyeuses d'expérience permettra au comité de cerner les enjeux liés au développement du hockey féminin.

Le Comité a comme mandat d'établir un portrait de la situation du hockey au Québec, de soulever les enjeux en matière de développement du hockey et de trouver des pistes de solution afin d'assurer le futur de notre sport national. Que ce soit à propos de la structure de développement des athlètes, de l'encadrement des joueurs, de leur réussite éducative, de l'accessibilité au sport ou encore de la sécurité et de l'intégrité, le comité formulera des recommandations sur les actions à prioriser en cohérence avec le modèle québécois du développement de l'athlète.

Les thèmes suivants seront abordés :

Accessibilité;

Développement du hockey dans les différents contextes (découverte, initiation, récréation, compétition, haut niveau);

Recrutement, formation et encadrement des entraîneurs et des officiels;

Modèles de compétition;

Réussite éducative des joueuses et des joueurs;

Développement du hockey féminin ainsi qu'auprès d'une clientèle variée et inclusive;

Sécurité et intégrité des joueuses et des joueurs.

Un rapport d'étape sera remis à la ministre déléguée, et le rapport final est attendu, au plus tard, le 31 mars 2022.

Citations :

« Le hockey, c'est notre sport national. Ça fait partie de notre identité, de notre fierté et aussi des plaisirs de la vie. Grâce à la création d'un comité d'experts pour relancer le développement du hockey, je souhaite que l'on assiste à la renaissance du hockey québécois. C'est comme ça qu'on va redevenir une pépinière de talents. C'est comme ça que le Québec va redevenir une puissance du hockey. »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui vient confirmer à quel point le développement des jeunes sportives et sportifs est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons réuni les meilleurs; des personnes qui sont sur le terrain, depuis des années, pour nous conseiller sur les manières d'améliorer la structure de notre sport national. Grâce à leur rapport, nous allons mettre en œuvre des actions concrètes pour redonner ses lettres de noblesse à notre sport national. Nos efforts seront concentrés particulièrement sur les jeunes, afin que toutes et tous puissent pratiquer le hockey dans un environnement qui répond à leurs aspirations et qui respecte leurs besoins. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est avec fierté et humilité que j'accepte ce mandat important aux yeux d'une nation passionnée par le sport qui m'a façonné. Le travail d'équipe rassembleur et constructif commence maintenant. J'approche avec rigueur et ouverture le rôle de capitaine d'une équipe chevronnée qui saura avoir un impact positif pour nos jeunes, soucieux de pratiquer un sport qui leur procure du plaisir. Le comité entrevoit avec optimisme la perspective de recommander des solutions à la hauteur de nos ambitions collectives. »

Marc Denis, président du comité

Faits saillants :

Les travaux du comité d'experts se dérouleront de novembre 2021 au 31 mars 2022.

Le comité est composé des personnes suivantes :

Nom Fonction Description Denis, Marc Président Depuis le début de la saison 2011-2012, il est analyste au Réseau des sports (RDS). Il a été gardien de but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1997 à 2009. Auger, Stéphane Membre Il est le directeur des opérations hockey au Réseau du sport étudiant du Québec. De plus, il est commentateur expert en arbitrage au réseau TVA Sports. C'est un des rares Québécois à s'être hissé dans le club sélect des arbitres de la LNH. En 15 ans, il a arbitré 739 parties. Dubé, Dany Membre Il est chroniqueur et analyste dans les médias. Au terme d'un programme d'études en éducation physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il devient entraîneur de hockey, actif à la fois au sein de la Ligue canadienne de hockey, de la Ligue de hockey midget AAA et au hockey universitaire. Durand, Marc Rédacteur Il est animateur, auteur et conférencier depuis plus de 30 ans dans le milieu du sport. Il est, entre autres, l'auteur de trois livres sur l'histoire du hockey, dont le dernier sur l'histoire de Guy Lafleur. Gagné, Yanik Membre Il est directeur général de la Ligue M18 AAA. Il a été coordonnateur chez Hockey Québec de 2005 à 2018. Il est kinésiologue de formation. Latendresse, Guillaume Membre Il est chroniqueur et analyste à TVA Sports. Il a été entraîneur au midget AAA, avec les Riverains du collège Charles-Lemoyne. Il a été joueur professionnel de 2006 à 2014. Il a été membre des Canadiens de Montréal durant quatre saisons. Lavallée, Martin Membre Il est adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 2017. Auparavant, il était directeur des services à l'élève du collège Notre-Dame. Il a été président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) de 2011 à 2015. Marier, Albert Membre Éducateur physique de formation ainsi qu'entraîneur de baseball, de basketball et de hockey, il a été directeur technique de Baseball Québec (1983-1990). Il a été chargé de cours en intervention sportive, conseiller émérite en sports au gouvernement du Québec durant 28 ans et conseiller attitré au dossier du hockey au Ministère. Il est l'auteur du document de référence Développement du talent sportif. Ouellette, Caroline Membre Elle est l'instigatrice de la Célébration Caroline Ouellette, qui réunit des milliers de jeunes hockeyeuses chaque année. Elle a été une joueuse québécoise de hockey de 1998 à 2018. Elle a remporté quatre médailles d'or olympiques aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, aux Jeux olympiques de Turin en 2006, aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Elle a également représenté le Canada dans douze championnats du monde, remportant six médailles d'or et six médailles d'argent. Elle a remporté quatre fois la Coupe Clarkson avec l'équipe des Canadiennes de Montréal. Paquette, Geneviève Membre Membre de l'organisation du Club de hockey canadien, depuis 29 ans, elle y est responsable de la stratégie philanthropique et du développement communautaire, ainsi que de la direction générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Elle est appelée à diriger l'ensemble des activités et des initiatives communautaires du Club, en lien avec la santé et les saines habitudes de vie, l'éducation et le bien-être de la collectivité, ainsi que les programmes de développement du hockey mineur et de la croissance de ce sport. Elle dirige également les activités des Ambassadeurs et des Anciens Canadiens. Quintal, Stéphane Membre Il est vice-président sénior du département de la sécurité des joueurs de la LNH depuis 2014. Il a joué sept saisons pour les Canadiens de Montréal à titre de défenseur. Il a joué professionnellement de 1988 à 2004. Ricard, Dominic Membre Il est actuellement conseiller pour l'agence de joueurs professionnels CAA (Creative Artists Agency) et entraîneur au hockey scolaire pour le collège Saint-Bernard à Drummondville. Il a été directeur du développement des joueurs pour la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Depuis 1998, il est entraîneur dans la Ligue midget AAA et junior majeur ainsi que directeur général dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sauvageau, Danièle Membre Elle est analyste à RDS. Elle est l'instigatrice du centre de haute performance en hockey féminin. En 2002, elle a mené l'équipe féminine de hockey à la première médaille de l'histoire et est devenue la première femme analyste de la traditionnelle Soirée du hockey à Radio-Canada. À Pyeongchang, en 2018, elle en était à sa 10e participation à des jeux olympiques. St-Pierre, Kim Membre Elle est analyste à RDS et conférencière. Elle a été membre de l'équipe nationale de hockey féminin de 1998 à 2011. Elle a remporté trois médailles d'or olympiques et cinq aux championnats du monde. Elle a été intronisée au Temple de la renommée, en 2020, et est ainsi la première gardienne de but à avoir reçu ce prestigieux honneur. Thibault, Jocelyn Membre Le 22 octobre 2021, il a été nommé directeur général de Hockey Québec. Il a été gardien de but dans la LNH, de 1994 à 2008, et est un ancien joueur des Canadiens de Montréal.

