Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie - Vidéotron réitère l'importance d'un environnement concurrentiel sain et l'impact indéniable d'un 4e joueur fort sur le marché

MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, ainsi que Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, participaient ce matin aux travaux du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes. Lors de cette présentation devant les élus fédéraux, Vidéotron a rappelé l'impact notable qu'elle a eu sur le marché québécois depuis son arrivée comme 4e joueur en téléphonie mobile ainsi que l'importance capitale de maintenir un environnement concurrentiel sain dans l'industrie.

Vidéotron a réitéré son engagement ferme quant à sa contribution au développement économique du Québec et de ses régions. À ce titre, soulignons l'apport primordial des bâtisseurs de réseaux comme Vidéotron à l'économie canadienne. Les investissements massifs injectés année après année par les entreprises de télécommunications sont la preuve que la concurrence basée sur les installations fonctionne. Vidéotron est l'exemple parfait de l'effet bénéfique que ce modèle peut générer. Son arrivée en mobilité il y a maintenant 10 ans aura permis aux consommateurs québécois de payer moins cher qu'ailleurs au pays pour ce service, soit de 35 % à 40 % de moins selon le Bureau de la concurrence. De plus, dans le dernier rapport d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, on apprend que, grâce à Vidéotron, le Québec est la seule province au pays à avoir à ce jour atteint l'objectif de réduction des prix de 25 % fixé par le gouvernement fédéral, et cela pour la majorité des forfaits ciblés.

Le comportement anticoncurrentiel de Bell, qui bloque volontairement l'accès aux structures de soutènement dont elle est propriétaire, ne pouvait pas passer sous silence. Vidéotron a rappelé que le gouvernement fédéral doit prendre les mesures nécessaires pour ramener Bell à l'ordre, sans quoi les objectifs du nouveau Fonds pour la large bande universelle ne pourront pas être atteints, reniant ainsi une importante promesse électorale.

« Contrairement au parasitage des revendeurs dont la contribution à l'investissement est nulle, Vidéotron a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans la construction et l'évolution d'un réseau, ainsi que 1,2 milliard de dollars pour l'acquisition de fréquences mobiles, enrichissant du même coup le trésor canadien. Le gouvernement doit s'assurer du maintien de règles permettant une concurrence saine, basée sur les infrastructures. Nous souhaitons poursuivre nos investissements afin qu'encore plus de Québécois, notamment en région, puissent avoir accès à l'Internet haute vitesse, et ce, à juste prix. »

- Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« Je tiens à remercier les membres du comité pour leur invitation et leur écoute. Il va de soi que Vidéotron représente un excellent exemple de réussite et de l'impact que peut avoir un 4e joueur fort sur le marché. Le constat est sans équivoque; les prix sont nettement plus bas lorsque les trois grands titulaires nationaux font face à une concurrence comme celle qu'apporte Vidéotron aux Québécois. »

- Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

