Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie - Le ministre Jean Boulet annonce un financement de plus de 460 000 $ visant à soutenir la formation de la main-d'œuvre en mécanique automobile

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 460 178 $ au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie visant à soutenir la formation de 22 travailleurs de la région dans le domaine de la mécanique automobile.

Ce projet de formation en alternance travail-études permettra aux participants de développer leurs compétences pour mieux répondre à l'évolution rapide des technologies du secteur de l'automobile et ainsi favoriser leur maintien en emploi. Au total, 1 080 heures seront consacrées à la formation en classe, tandis que 720 heures seront dédiées aux stages en entreprise. À terme, cette formation permettra aux participants d'obtenir un diplôme d'études professionnelles et à 22 entreprises de compter sur une main-d'œuvre qualifiée.

Ce financement est, par ailleurs, accordé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT.

Citation :

« Le Québec fait face à une crise sans précédent qui nous pousse à repenser nos façons de faire pour être encore plus performants et pour maintenir notre compétitivité. Il était important pour votre gouvernement d'appuyer une initiative de formation comme celle-ci notamment en contexte de pandémie, où le rehaussement des compétences fait partie des solutions pour traverser cette période difficile. Ce projet permettra ainsi de maintenir l'expertise de nos mécaniciennes et de nos mécaniciens, qui évoluent dans un contexte d'évolution rapide des technologies automobiles. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT vise à répondre aux besoins des entreprises éprouvant des difficultés quant au recrutement de main-d'œuvre, mais également à augmenter l'engagement des organisations en matière de formation de la main-d'œuvre actuelle et future.

Rappelons qu'il s'agit d'une initiative à la fois du Centre de formation professionnelle Qualitech et du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie, en partenariat avec le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et la Corporation des concessionnaires d'automobiles de la Mauricie.

La croissance annuelle du secteur de la mécanique automobile, visé par ce projet, est de 0,3 %.

La part des entreprises du milieu de la mécanique automobile ayant des besoins en formation est de 45 %, tandis que la part des travailleurs sans diplôme issus du même secteur est de 20,1 %.

Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en répondant notamment à l'objectif de favoriser l'intégration et le maintien en emploi.

