MONTREAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) dévoile aujourd'hui un tableau de bord et de nouveaux indicateurs qui permettront une analyse rigoureuse et objective des actions du gouvernement du Québec pour donner suite au rapport déposé en mai 2021. Il s'agit d'une étape importante afin de s'assurer que les 57 recommandations et quelques 300 pistes d'actions de la CSDEPJ soient mises en œuvre, dans l'intérêt des enfants du Québec.

Cette première étape était importante et primordiale, car elle permettra à la collectivité de saisir précisément les changements réalisés, en cours de réalisation, et ceux qui restent à mettre en place. Le Comité de suivi a maintenant en main ce tableau de bord qui représente le cadre d'évaluation définitif qui permettra une analyse fiable, année après année. Ainsi, le travail d'évaluation et d'analyse peut maintenant démarrer.

« Ces dernières années, plusieurs observateurs - dont le gouvernement du Québec lui-même - ont proposé des analyses du travail effectué depuis le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Ces évaluations sont toutefois souvent subjectives, ou reposent sur des critères plus ou moins définis. En déposant ce tableau de bord, nous voulons offrir à tout le monde un cadre d'évaluation rigoureux, objectif et suivant à la lettre chacune des recommandations du rapport. Ce sont des dizaines d'experts et de chercheurs qui se sont penchés sur l'élaboration de ces indicateurs clairs, quantifiables et mesurables », explique la présidente du Comité de suivi de la CSDEPJ, Martine Desjardins.

Nouveau site web

Le Comité de suivi en profite pour lancer officiellement son tout nouveau site web, qui vise à rendre accessible le fruit de ses travaux au grand public et à toutes les personnes œuvrant auprès des jeunes et des enfants. Le cadre d'évaluation et les indicateurs peuvent y être consultés.

À propos du Comité de suivi de la CSDEPJ

Créé en 2022, le Comité de suivi réunit 22 experts provenant du milieu universitaire ou de diverses organisations de l'écosystème de la protection de la jeunesse. Il a pour objectif de garder un œil sur la mise en œuvre des recommandations de la CSDEPJ et offrir une information neutre aux élus et au grand public à cet égard. Le dépôt de ce tableau de bord représente une première étape dans ce processus. Au cours des prochains mois, les 22 membres du Comité de suivi poursuivront leurs travaux afin de livrer un premier rapport d'analyse complet, sur la base des indicateurs dévoilés aujourd'hui.

SOURCE Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Renseignements: Laurence Gagnon, Cellulaire : 418 690-9716, [email protected]