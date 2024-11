Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner - Trente-deux recommandations pour la prévention des décès liés à la violence conjugale

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner publie son troisième bilan : Agir ensemble pour sauver des vies. Après avoir procédé à un examen systématique de 16 événements ayant causé un total de 24 décès, le Comité formule 32 recommandations qui visent à mieux prévenir la violence conjugale.

Ces recommandations s'articulent autour d'une grande variété de thématiques : le contrôle des armes à feu, les mesures facilitant le déménagement et la relocalisation des victimes, la centralisation de l'information pour mieux soutenir les victimes, la sensibilisation générale du public, la protection des enfants, les dispositions permettant la connaissance des antécédents judiciaires des agresseurs, le rôle des professionnels de la santé dans la détection des facteurs de risque, les ressources facilitant l'aide aux victimes issues des communautés culturelles, la contribution des milieux de travail dans la prévention de la violence conjugale ainsi que l'arrimage entre la prévention du suicide et celle de la violence conjugale.

Les travaux du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale s'inscrivent parmi les mesures prévues dans la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Formé de représentantes et représentants d'une vingtaine de groupes, d'institutions et de ministères désirant contrer la violence conjugale, ce comité multidisciplinaire travaille à mieux comprendre la violence conjugale pour mieux la prévenir.

Cliquez ici pour consulter le rapport

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner