Comité consultatif sur les changements climatiques : le ministre Benoit Charette salue l'arrivée de quatre nouveaux experts

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce la nomination de quatre nouveaux membres au sein du Comité consultatif sur les changements climatiques.

Principalement issus du milieu universitaire et de la recherche, ces nouveaux membres apporteront des expertises exceptionnelles dans les domaines essentiels de la communication environnementale, de la santé publique, de l'économie et de la finance durable. Ces expertises scientifiques et professionnelles viennent s'ajouter à celles des membres actuels dans les domaines de la climatologie, de l'adaptation, de l'agriculture, de l'analyse de cycle de vie, de la mobilité durable, de la foresterie, de la biodiversité, de l'économie de l'environnement, de l'administration gouvernementale et de la gestion des entreprises.

Les nouveaux membres sont :

Valériane Champagne St-Arnaud, professeure au Département de marketing de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et coordonnatrice de la production annuelle du Baromètre de l'action climatique ;

et coordonnatrice de la production annuelle du ; Bertrand Millot , directeur de l'équipe d'investissement durable de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dont le mandat consiste à définir et à mettre en œuvre les orientations stratégiques de la CDPQ, notamment le déploiement de la stratégie climatique;

, directeur de l'équipe d'investissement durable de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dont le mandat consiste à définir et à mettre en œuvre les orientations stratégiques de la CDPQ, notamment le déploiement de la stratégie climatique; Marie-Jo Ouimet , médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec, chargée d'enseignement clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et auparavant directrice de santé publique pour la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James;

, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec, chargée d'enseignement clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et auparavant directrice de santé publique pour la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James; Charles Séguin, professeur au Département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) et de l'Atelier d'économie de l'environnement et des ressources naturelles de Montréal.

Citations :

« L'intégration de ces personnes au sein du Comité constitue un atout pour le gouvernement du Québec, qui permettra d'élargir les domaines d'expertise du Comité et d'améliorer notre capacité à concevoir des stratégies efficaces pour répondre aux défis environnementaux pressants. Je tiens à leur exprimer ma gratitude pour leur engagement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'arrivée de ces quatre expertes et experts au sein de notre comité représente un enrichissement de notre démarche multidisciplinaire et vient renforcer notre capacité à élaborer, sur la base de l'état des connaissances scientifiques, les prochains avis du Comité. L'annonce de ces nominations est une occasion de rappeler le rôle indispensable des conseils scientifiques indépendants dans l'élaboration des politiques climatiques, au Québec comme dans d'autres États, pour accélérer la transition climatique. Je remercie Valériane, Bertrand, Marie-Jo ainsi que Charles de répondre présent. »

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques

Faits saillants :

Le Comité consultatif sur les changements climatiques a pour mission de conseiller le ministre responsable de la lutte contre les changements climatiques, tant en ce qui concerne l'adaptation aux changements du climat que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De ce fait, il contribue à accélérer la transition en proposant des avis et des recommandations qui alimentent la prise de décision et l'élaboration de politiques publiques.

Depuis sa création, le Comité a réalisé des avis portant sur les thèmes de la carboneutralité, de la recherche et de l'innovation, de l'aménagement du territoire, du climat et de la biodiversité et de la décarbonation du transport des marchandises.

Tous les membres agissent à titre bénévole au sein du Comité.

