Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre - Une vision commune du télétravail

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a rendu public aujourd'hui l'avis sur le télétravail du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM). Cet avis expose la vision commune et l'engagement des membres du Comité, composé des leaders syndicaux et patronaux, à l'égard du télétravail.

L'avis du Comité présente les consensus entre les membres concernant les différents paramètres du télétravail, les avantages et les inconvénients de celui-ci ainsi que les solutions et le rôle des milieux de travail. Il en ressort notamment que le cadre juridique actuel s'applique dans le contexte de télétravail pour tous les milieux de travail.

Le Comité présente également les éléments à considérer pour introduire une politique ou une entente-cadre en matière de télétravail. Les différents milieux de travail peuvent s'en inspirer comme outils afin de baliser leur organisation du télétravail.

Élaboré à la demande du ministre, l'avis du Comité a été dévoilé dans un contexte de pandémie où le télétravail est apparu comme un moyen de garantir la continuité des activités des nombreuses entreprises tout en assurant la santé et la sécurité des employés. Il a déterminé de nombreux avantages pour les travailleurs et les entreprises, par exemple une plus grande flexibilité, une plus grande autonomie, une meilleure gestion du temps, notamment pour la conciliation famille-travail, une diminution des retards et de l'absentéisme, une plus grande possibilité d'embauche, une réduction des dépenses ainsi que l'accroissement de la productivité.

« Le télétravail s'est imposé, dans les derniers mois, comme un moyen concret permettant à nos entreprises et à nos travailleurs de poursuivre leurs activités, et ce, même dans un contexte de crise sanitaire. L'importance que cette pratique a prise dans le monde du travail mérite qu'on s'y attarde pour donner aux acteurs du marché du travail des balises claires pour leur permettre de l'utiliser de manière optimale, tant pour la productivité de nos entreprises, mais aussi pour la santé et la sécurité de nos travailleurs au sens large. L'avis que j'ai demandé au Comité et que j'ai rendu public aujourd'hui nous permet justement de travailler en ce sens. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

À l'échelle du Canada , 32,6 % des entreprises déclaraient que 10 % ou plus de leur effectif faisaient du télétravail, en date du 29 mai 2020.

, 32,6 % des entreprises déclaraient que 10 % ou plus de leur effectif faisaient du télétravail, en date du 29 mai 2020. Le nombre d'emplois qui peuvent être effectués à domicile dans des circonstances normales représenterait autour de 4 emplois sur 10 au Québec (39 %). Cela peut représenter de 25 à 80 % du personnel.

L'avis du Comité contient une déclaration signée par tous ses membres qui confirme que les acteurs du marché du travail sont prêts à poser des balises pour organiser le télétravail.

Les réflexions présentées dans l'avis sur le télétravail comprennent différentes analyses d'experts, telles que celles de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail concernant la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ainsi que la Loi sur les normes du travail (LNT). L'avis présente le cadre juridique s'appliquant à tous les milieux de travail, y compris le télétravail.

Créé en 1968, le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre réunit les dirigeants des associations patronales et syndicales les plus représentatives au Québec et le Secteur du Travail, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il joue un rôle stratégique en soutenant activement le dialogue et la concertation entre les acteurs du milieu dans leurs efforts pour surmonter les défis du monde du travail.

