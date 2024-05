MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Cominar a sélectionné Réseau Hello et sa plateforme technologique pour propulser son programme de cartes-cadeaux dans ses propriétés commerciales.

La solution Hello donne de nombreux avantages aux propriétaires et gestionnaires de centres commerciaux, au niveau opérationnel, commercial et financier, tout en offrant de nouvelles opportunités de croissance et de succès aux détaillants.

Solution de cartes-cadeaux propulsée par Hello (Groupe CNW/Hello Network Inc.)

Elle offre également un environnement personnalisé, agréable et facile d'utilisation aux consommateurs, en leur permettant de suivre leurs achats, valider leur solde et bénéficier de campagnes personnalisées en fonction de leurs préférences et de leurs habitudes d'achat depuis une application mobile.

Selon Marie-Andrée Boutin, Cheffe du développement et de l'exploitation chez Cominar, « Hello représente une innovation importante et une grande occasion de faire évoluer notre offre de cartes-cadeaux au bénéfice de nos communautés. La technologie derrière la carte ouvre des possibilités jusqu'ici inaccessibles, aux détaillants, aux consommateurs et à Cominar. »

Hello, une entreprise technologique fondée et basée depuis plusieurs années à Montréal s'est distinguée avec des solutions innovantes aidant à stimuler les ventes des détaillants ainsi que la loyauté des clients.

François Plamondon, fondateur et chef de la direction de Réseau Hello commente : « Nous avons développé une plateforme technologique, performante, flexible robuste et sécuritaire, qui permet aux propriétaires et gestionnaires immobilier d'automatiser plusieurs processus de distribution et de simplifier la mise en relation avec le consommateur. L'offre de cartes-cadeaux devient ainsi un programme d'engagement et de loyauté créant de la valeur à long terme. Nous sommes heureux de compter sur Cominar comme partenaire engagé afin de répondre aux besoins particuliers de l'industrie du commerce de détail ».

À propos de Cominar

Fondé en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidés par nos valeurs et notre expertise, notre mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de notre portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, notre ambition est de bâtir des communautés d'avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des communautés dans lesquelles nous œuvrons. Notre signature, la proximité, guide nos actions au quotidien et nous permet de faire de nos immeubles des destinations du quotidien aussi attrayantes que conviviales. www.cominar.com

À propos de Réseau Hello

Réseau Hello est une entreprise technologique qui propose depuis 2018 des solutions de paiement intégrés à des outils marketing avancés. Notre expertise se concentre sur l'amélioration des interactions client en intégrant notre technologie à des incitatifs, des récompenses et des cadeaux ciblés. Ainsi, nous créons des expériences d'achat plus riches et personnalisées.

Hello est déterminé à façonner l'avenir du commerce de destination en proposant des solutions intelligentes, simples à gérer et axées sur la profitabilité. Plaçant l'expérience d'achat au cœur de sa démarche, sa solution de paiement est hautement appréciée tant par les consommateurs que par les commerçants.

Pour plus d'informations, visitez : www.hellonetwork.ca

