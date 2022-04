« Nous sommes très heureux d'accueillir Mario pour diriger Cominar dans une étape importante de son histoire, a déclaré Samir Manji, président du Conseil d'administration de Cominar. Après un processus de sélection rigoureux, il est devenu évident que Mario était le meilleur candidat pour diriger la réalisation de notre stratégie, qui inclut l'accélération du rythme de développement des opportunités de Cominar et son virage vers la création de valeur durable dans l'environnement immobilier actuel. Il s'est bâti une réputation de leader chevronné qui rassemble les gens vers une culture collaborative. Il connaît profondément notre industrie et il comprend l'importance d'aligner les objectifs d'investissement à l'expertise opérationnelle. »

« Je suis ravi de pouvoir contribuer au prochain chapitre de l'histoire de Cominar, a déclaré Mario D. Morroni. L'immobilier traverse l'une de ses périodes de transformation les plus intenses, générant des nouvelles occasions pour ceux et celles qui sauront le mieux capitaliser sur les nouvelles tendances. Cominar est aujourd'hui une entreprise différente; nos nouveaux propriétaires ont aligné le capital nécessaire pour réaliser notre vision et notre ambition. Notre portefeuille comprend certains des immeubles les plus prometteurs et des sites intéressants au Québec. Avec une approche de gestion des investissements agile et dynamique en faveur d'actifs à haut potentiel, nous serons en mesure de créer de la valeur durable pour notre portefeuille et avoir un impact positif dans les communautés où nous faisons des affaires. J'ai hâte de travailler avec les équipes d'experts de Cominar et avec le consortium de nouveaux propriétaires pour réaliser la vision prometteuse pour Cominar, ses gens et son portefeuille d'actifs. »

À PROPOS DE COMINAR

Guidés par nos valeurs et notre expertise, notre ambition est d'ouvrir la voie à de nouvelles occasions de création de valeur pour notre portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux, et à usages mixtes situés à Montréal, Québec et Ottawa. Depuis le 1er mars 2022, Cominar est une société privée détenue par un consortium comprenant le groupe de Gestion Canderel, FrontFour Capital Group LLC, Artis Real Estate Investment Trust ainsi que des sociétés en commandite gérées par Sandpiper Group et Koch Real Estate Investments, LLC. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cominar.com ou suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

MATERIEL POUR LES MÉDIAS:

Notes biographiques - Mario D. Morroni

Mario D. Morroni cumule plus de trente années d'expérience dont vingt à occuper des rôles diversifiés dans les secteurs de la finance, des investissements et de l'immobilier, ainsi que de la gestion et de l'administration de régimes de retraite.

Avant de se joindre à Cominar, M. Morroni a occupé plusieurs fonctions stratégiques chez Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et de placement du Québec de 2014 à 2022, en plus d'avoir siégé à son conseil d'administration pendant les quatres années précédentes.

C'est en 2014 qu'il est nommé vice-président exécutif, Stratégie et allocation du capital. De 2014 à 2018, il a piloté l'élaboration de la stratégie d'investissement de la société et a coordonné l'allocation mondiale du capital, en plus de diriger les équipes de gestion de portefeuille et de recherche.

En 2018, on lui confie le mandat de créer et développer l'unité d'affaires Industriel - Amérique du Nord, identifié comme un élément clé de la croissance d'Ivanhoé Cambridge. Dans ce rôle, il était responsable de tous les aspects liés à la stratégie d'investissement du secteur, qu'il s'agisse de la création de partenariats, d'acquisitions de plateformes et de sociétés, de cessions d'actifs et des projets majeurs de développement.

Les actifs d'Ivanhoé Cambridge de cette unité d'affaires sont ainsi passés de 1 milliard de dollars à plus de 9 milliards en quatre ans, générant de solides rendements à long terme pour l'entreprise.

M. Morroni est reconnu pour sa capacité à constituer des équipes compétentes et efficaces et pour son leadership rassembleur et collaboratif, axé sur le développement et l'exécution de stratégies axées sur l'efficience, la création de valeur et l'atteinte de résultats de performance.

De 2010 à 2014, M. Morroni a occupé le rôle de président-directeur général de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (ABRPPVM). Il était responsable de la stratégie d'investissement multi-actifs et de l'administration globale du régime de retraite dont l'actif sous gestion s'élevait à plus de 4 milliards. De 2001 à 2010, il a occupé le rôle de vice-président des opérations de cette organisation et était responsable des prestations de retraite, des hypothèques, des TI et ressources humaines.

Il a également siégé aux conseils d'administration de Pure, IDI Logistics, GID, Otéra Capital et au comité consultatif et au comité d'investissement de Kingsett Funds.

M. Morroni est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finances de l'Université Concordia. Il est membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et est certifié en gouvernance de sociétés ASC/C.Dir.

SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR

