Cominar annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2019, la poursuite de sa croissance organique et de nouvelles initiatives stratégiques

QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « Fonds ») (TSX: CUF.UN) est heureux d'annoncer ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019.

FAITS SAILLANTS - T2 DE 2019

Croissance de 2,2 % du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable

Augmentation de la projection du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable à 1,5 % - 2,5 %, comparativement à 1,0 % - 2,0 %

Hausse du taux d'occupation commis de 93,1 % à 93,9 % et du taux d'occupation physique de 86,5 % à 89,9 %

Croissance de 2,8 % du loyer net moyen des baux renouvelés

Coûts de restructuration de 3,9 millions $ reliés principalement à des indemnités de cessation d'emploi découlant de l'optimisation des effectifs

Réalisation d'un examen complet de nos activités et création d'un plan concret afin d'accélérer la croissance du bénéfice d'exploitation net, d'optimiser notre portefeuille, de réduire le niveau d'endettement et de maximiser la valeur de nos actifs.

« Au cours du deuxième trimestre de 2019, plusieurs de nos indicateurs clés ont affiché une solide amélioration, notamment le taux d'occupation physique qui a été porté à 89,9 %, le loyer des baux renouvelés qui a augmenté de 2,8 % et le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable qui a crû de 2,2 %. Nous avons débuté l'implantation de plusieurs initiatives organisationnelles et stratégiques dans l'objectif de dégager de la valeur. Nous sommes ainsi déterminés à optimiser notre portefeuille, à accroître davantage notre bénéfice d'exploitation net et à renforcer notre bilan alors que nous implantons de nouvelles façons de créer de la valeur. L'enthousiasme de notre équipe de direction au sujet de nos initiatives stratégiques et du potentiel de croissance futur de Cominar demeure notre plus important levier pour générer des résultats d'exploitation toujours plus solides, et pour faire croître la valeur de l'actif net », a déclaré Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar.

« Nos résultats pour le deuxième trimestre démontrent notre capacité à accélérer la croissance du bénéfice d'exploitation net, à diminuer les risques au niveau de notre bilan et à procéder à des dispositions sélectives pour optimiser la performance et rehausser la qualité du portefeuille. Les initiatives financières que nous avons prises en 2019 nous ont placés dans une position favorable en matière de liquidités, ce qui nous procure une grande flexibilité pour refinancer les échéances de notre dette. Depuis le début de l'année, nous avons refinancé notre facilité de crédit, ce qui nous donne immédiatement accès à plus de 400 millions $ de liquidités, nous avons conclu des nouveaux financements hypothécaires totalisant 382 millions $ et nous avons réalisé une émission de débentures non garanties totalisant 200 millions $. Nous sommes également à finaliser les termes d'une facilité de crédit garantie supplémentaire de 300 millions $ qui devrait être conclue au cours du troisième trimestre. Nous sommes également heureux que nos résultats d'exploitation surpassent nos prévisions, permettant une augmentation de la projection du bénéfice d'exploitation net 2019 du portefeuille comparable à 1,5 % à 2,5 %. De plus, nous sommes persuadés que nos initiatives stratégiques nous permettront de continuer à améliorer notre croissance organique et à maximiser la valeur de notre portefeuille », a indiqué Heather C. Kirk, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS

Le bénéfice net s'est établi à 51,5 millions $ pour le trimestre clos le 30 juin 2019, comparativement à 46,4 millions $ en 2018.

Le bénéfice net comprend une provision de 3,9 millions $ pour des coûts de restructuration reliés à la rationalisation de notre effectif, en lien avec notre repositionnement stratégique. Nous avons réduit notre effectif de 67 employés depuis le début de l'année et continuons d'explorer les moyens d'accroître notre efficacité.

Le bénéfice net ajusté (1) a atteint 50,3 millions $ pour le T2 de 2019, comparativement à 51,4 millions $ pour le T2 de 2018. Cette diminution est principalement attribuable aux ventes de propriétés totalisant 201,2 millions $ entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, et à une augmentation de la charge financière de 0,7 million $, partiellement compensée par une croissance de 1,9 million $ du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable.

Les fonds provenant de l'exploitation (1) par part se sont établis à 0,26 $ pour le T2 de 2019, contre 0,27 $ par part pour le T2 de 2018. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse du bénéfice d'exploitation net reliée aux dispositions et une hausse des coûts de restructuration, partiellement compensée par une baisse de 3,7 millions $ des frais d'administration du Fonds. En excluant les coûts de restructuration de 3,9 millions $, les fonds provenant de l'exploitation (1) par part s'élevaient à 0,28 $ pour le trimestre se terminant au 30 juin 2019.

par part se sont établis à 0,26 $ pour le T2 de 2019, contre 0,27 $ par part pour le T2 de 2018. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse du bénéfice d'exploitation net reliée aux dispositions et une hausse des coûts de restructuration, partiellement compensée par une baisse de 3,7 millions $ des frais d'administration du Fonds. En excluant les coûts de restructuration de 3,9 millions $, les fonds provenant de l'exploitation par part s'élevaient à 0,28 $ pour le trimestre se terminant au 30 juin 2019. Les fonds provenant de l'exploitation (1) ajustés par part se sont établis à 0,18 $ pour le deuxième trimestre de 2019, contre 0,21 $ par part pour le deuxième trimestre de 2018. Si l'on exclut les coûts de restructuration de 3,9 millions $ enregistrés au T2 de 2019, les fonds provenant de l'exploitation ajustés auraient été de 0,20 $ par part. Les fonds provenant de l'exploitation ajustés ont diminué pour les mêmes raisons que les fonds provenant de l'exploitation, et en raison d'une croissance de la provision pour frais relatifs à la location de 0,9 million $ et des dépenses en capital pour le maintien de la capacité de générer des revenus locatifs de 1,7 million $.

Les fonds provenant de l'exploitation (1) ajustés par part se sont établis à 0,18 $ pour le deuxième trimestre de 2019, contre 0,21 $ par part pour le deuxième trimestre de 2018. Si l'on exclut les coûts de restructuration de 3,9 millions $ enregistrés au T2 de 2019, les fonds provenant de l'exploitation ajustés auraient été de 0,20 $ par part. Les fonds provenant de l'exploitation ajustés ont diminué pour les mêmes raisons que les fonds provenant de l'exploitation, et en raison d'une croissance de la provision pour frais relatifs à la location de 0,9 million $ et des dépenses en capital pour le maintien de la capacité de générer des revenus locatifs de 1,7 million $.

Le ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajusté (1) a augmenté à 100,0 % au T2 de 2019, contre 85,7 % pour le T2 de 2018. Si l'on exclut les coûts de restructuration de 3,9 millions $ enregistrés au T2 de 2019, le ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés aurait été de 90,0 %. Le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable s'est chiffré à 90,3 millions $, comparativement à 88,4 millions $ pour le T2 de 2018. Il s'agit donc d'une augmentation de 2,2 % sur un an, laquelle découle d'une croissance de 7,1 % du portefeuille industriels et polyvalents et de 2,5 % du portefeuille bureau, partiellement compensée par une diminution de 1,6 % du portefeuille commercial. La croissance du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable est reliée à la hausse du taux d'occupation physique moyen pour tous les types d'immeubles et tous les marchés géographiques.

La croissance du loyer net moyen des baux renouvelés s'est établie à 2,8 % au T2 de 2019, comparativement à 0,4 % au T2 de 2018. Cette augmentation s'explique par une solide hausse de 9,8 % du portefeuille d'immeubles industriels et polyvalents et une croissance de 2,3 % du portefeuille d'immeubles de bureaux, qui ont été partiellement compensées par une diminution de 1,4 % au sein du portefeuille commercial.

Le taux de rétention des baux venant à échéance a atteint 57,9 % au T2 de 2019, contre 57,0 % au T2 de 2018. Au cours de la première moitié de 2019, nous avons renouvelé une superficie de 2,9 millions de pieds carrés et signé pour 1,5 million de pieds carrés de nouveaux baux, soit 87,3 % de la superficie locative totale dont les baux venaient à échéance en 2019.

Le taux d'occupation commis a augmenté de 80 points de base sur un an, pour atteindre 93,9 % au 30 juin 2019, contre 93,1 % au 30 juin 2018. Le taux d'occupation physique s'est établi à 89,9 % au 30 juin 2019, en hausse de 340 points de base comparativement à 86,5 % du 30 juin 2018.

La part des immeubles industriels et polyvalents en pourcentage du bénéfice d'exploitation net a augmenté pour atteindre 25,1 % pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, comparativement à 23,9 % pour le trimestre terminé le 30 juin 2018. La contribution de notre portefeuille d'immeubles de bureaux est demeurée essentiellement stable, à 40,2 %, tandis que celle du portefeuille commercial a diminué, passant de 35,9 % à 34,7 %.

(1) Mesure financière non définie par les IFRS. Veuillez vous référer à la réconciliation des dernières mesures IFRS.

FAITS SAILLANTS DU BILAN ET DES LIQUIDITÉS

Au 30 juin 2019, le ratio d'endettement se situait à 54,2 %, en baisse par rapport à 55,3 % au 31 décembre 2018 et en hausse comparativement à 52,0 % au 30 juin 2018. La diminution par rapport au 31 décembre 2018 est principalement attribuable aux dispositions d'immeubles, tandis que la hausse sur un an reflète des dépréciations d'actifs de 387,5 millions $ comptabilisés en 2018.

Le ratio dette/BAIIA s'est établi à 10,4x au 30 juin 2019, contre 10,3x au 31 décembre 2018 et 9,3x au 30 juin 2018.

9,3x au 30 juin 2018. Au 30 juin 2019, le ratio d'actifs non grevés était de 1,50:1, en baisse par rapport à 1,53:1 enregistré au 31 décembre 2018. Notre portefeuille d'immeubles non grevés totalisait 2,5 milliards $ au 30 juin 2019.

Le ratio des dettes non garanties sur la dette nette était de 48,0 % au 30 juin 2019, en baisse comparativement à 51,8 % au 31 décembre 2018.

Le 15 mai 2019, Cominar a procédé à une émission de 200 millions $ de débentures non garanties (série 11), à un taux d'intérêt de 4,50 % et une échéance de cinq ans.

Au 30 juin 2019, Cominar disposait d'une encaisse de 10,1 millions $ et de liquidités disponibles de 423,9 millions $ sur sa facilité de crédit d'exploitation et d'acquisition renouvelable non garantie de 500 millions $.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, les investissements dans les immeubles productifs de revenus, incluant les dépenses en capital, les frais relatifs à la location et les améliorations locatives, totalisaient 31,6 millions $, en baisse de 47,8 % comparativement aux 60,6 millions $ de la période correspondante pour l'exercice précédent. Incluant les investissements dans les activités de développement, les dépenses en capital ont totalisé au dernier trimestre 39,3 millions $, en baisse de 39,2% par rapport à 64,7 millions $ au deuxième trimestre de 2018.

Au 30 juin 2019, les actifs détenus en vue de la vente totalisaient 46,7 millions $, soit une baisse de 188,7 millions $ par rapport au 31 décembre 2018. Cette diminution est principalement attribuable à la vente d'immeubles, pour un produit brut de 74,4 millions $ au premier trimestre et de 113,9 millions $ au deuxième trimestre. Le Fonds poursuit l'optimisation de son portefeuille par la vente sélective d'actifs, toujours avec un objectif d'environ 300 millions $ d'ici la fin de 2019.

Après la fin du trimestre, Cominar a clôturé la vente d'un immeuble pour un produit brut total de 14,0 millions $, à un prix conforme à nos valeurs IFRS.

INITIATIVES STRATÉGIQUES

Nous avons terminé l'évaluation stratégique annoncée plus tôt en 2019 et nous avons commencé à implanter les différentes initiatives qui en découlent. Celles-ci visent à accélérer la croissance du bénéfice d'exploitation net et des fonds provenant de l'exploitation ajustés, pour créer de la valeur au sein de notre portefeuille et bâtir une culture axée sur l'excellence en matière d'investissement immobilier.

Notre plan stratégique est le fruit d'un examen approfondi de nos activités des derniers mois, afin de mieux comprendre les raisons de notre sous-performance passée et de définir comment nous pouvons corriger ces enjeux fondamentaux. Nous avons ainsi mis en place un plan de transformation visant à dégager des efficiences opérationnelles, à accélérer la croissance du bénéfice d'exploitation net et à concrétiser la valeur inexploitée au sein de notre portefeuille, de façon à générer de la valeur à court et à long terme pour nos porteurs de parts.

Ce plan comprend :

Une série d'actions concrètes visant à ajouter des sources additionnelles de revenus, réduire les coûts d'exploitation et rationaliser les frais du Fonds, ce qui aura une incidence positive sur les fonds provenant de l'exploitation et ce qui permettra d'accélérer la croissance organique. Les initiatives comprennent des sources additionnelles de revenus, l'optimisation des effectifs, les accords d'impartition, la réduction des coûts d'exploitation, l'automatisation des processus, l'utilisation de la technologie et l'audit des baux, entre autres.

Création d'une plateforme de gestion d'actifs dédiée afin de maximiser les rendements du portefeuille et d'améliorer le processus de prise de décision en matière d'investissement. Nous sommes à exécuter la révision complète de la gestion d'actifs du portefeuille du Fonds, en commençant par nos 20 principaux actifs, dans le but de formaliser des plans d'affaires pour chaque type d'actif afin d'optimiser le processus décisionnel d'investissement et de maximiser la valeur des actifs. Nos plans d'affaires comprennent des stratégies pour la création de valeur de chacun des actifs via la maximisation du bénéfice d'exploitation net et la densification des sites, ainsi qu'une analyse d'investissement rigoureuse pour nos décisions menant à la conservation, à la recapitalisation ou à la vente d'actifs.

Une réduction disciplinée du levier financier établi à une cible d'environ 50 % de la valeur dette-actif d'ici la fin de 2021, par l'entremise d'une croissance du BAIIA et de flux monétaires non distribués plus élevés, d'une augmentation de la valeur de notre portefeuille et de dispositions sélectives. Notre portefeuille est situé dans des marchés solides où nous pensons que la croissance du BAIIA et de la valeur du portefeuille peuvent contribuer de manière positive à la réduction de l'endettement.

Dans le cadre de nos initiatives stratégiques, nous avons pris une provision de 3,9 millions $ au deuxième trimestre de 2019 qui se traduira surtout par des paiements d'indemnités de cessation d'emploi en lien avec la réduction de nos effectifs de 67 employés depuis le début de l'année.

Afin de réduire les risques associés à la réalisation de notre transformation, nous avons également entrepris une série d'étapes visant à assurer la mise en œuvre harmonieuse de notre plan :

Nous avons implanté un comité de gestion du changement pour superviser l'exécution du plan et pour orienter, soutenir et assurer une implantation transparente des initiatives.

Nous avons donné des objectifs clairs de reddition de compte à ce comité. Celui-ci a ainsi créé un rapport de gestion qui suit la progression vers nos objectifs, sous la surveillance du conseil.

Le plan est déjà en cours de réalisation et nous poursuivons sur notre élan en implantant des mesures qui procurent des gains rapides. Notre équipe de gestionnaires chevronnés est déterminée à donner vie à notre nouvelle orientation stratégique.

Dans les dernières semaines, nous avons accueilli dans notre équipe deux dirigeantes d'expérience et hautement qualifiées, dont les capacités de mettre en œuvre le changement et de créer de la valeur ont été démontrées. Il s'agit de Mélanie Vallée, vice-présidente, données et technologies et d'Alexandra Faciu, directrice exécutive, gestion des actifs. Au cours des douze derniers mois, nous avons transformé l'équipe de direction pour nous assurer de mettre les bons talents aux bons endroits, de bâtir une culture d'excellence, d'améliorer la répartition du capital, d'accroître la performance opérationnelle et de créer de la valeur pour nos porteurs de parts. Il en résulte une équipe de direction dynamique et talentueuse qui possède une riche expérience de l'industrie, qui apporte de nouvelles perspectives et qui est engagée envers l'excellence.

La communication avec nos parties prenantes est une composante importante de notre plan de communication et nous sommes impatients de présenter toute l'étendue de nos initiatives stratégiques lors de notre journée des investisseurs, qui se tiendra à Toronto le 26 septembre 2019.

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le bénéfice d'exploitation net, les fonds provenant de l'exploitation, les fonds provenant de l'exploitation ajustés et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION









Trimestre

Cumulatif (six mois) Pour les périodes terminées le 30 juin 2019 2018

2019 2018(1)

$ $

$ $











Produits d'exploitation 176 627 177 047

358 571 385 912 Charges d'exploitation (87 644) (87 234)

(182 903) (195 553) Bénéfice d'exploitation net(2) 88 983 89 813

175 668 190 359 Charge financière (36 398) (35 669)

(73 149) (79 471) Frais d'administration du Fonds (3 838) (7 580)

(9 291) (12 835) Variation de la juste valeur des immeubles de placement 8 291 --

8 070 (4 331) Quote-part du bénéfice net des coentreprises 1 503 1 448

2 891 2 533 Frais de transaction (3 151) (1 427)

(4 490) (19 981) Coûts de restructuration (3 916) --

(3 916) --











Bénéfice net avant impôts 51 474 46 585

95 783 76 274 Impôts sur les bénéfices









Exigibles -- (140)

-- (6 391) Différés -- --

-- 6 539

-- (140)

-- 148























Bénéfice net et résultat global 51 474 46 445

95 783 76 422





(1) La période de six mois terminée le 30 juin 2018 inclut les résultats de 95 immeubles vendus à Slate au cours du premier trimestre de 2018 pour une contrepartie totale de 1,14 milliard $. (2) Mesure financière non définie par les IFRS.

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION NET DU PORTEFEUILLE COMPARABLE















Trimestre

Cumulatif (six mois) Pour les périodes terminées le 30 juin 2019 2018



2019 2018



$ $ % Δ

$ $ % Δ















Type d'immeuble













Bureau 36 960 36 068 2,5

70 988 69 360 2,3 Commercial 30 513 30 996 (1,6)

60 545 61 670 (1,8) Industriel et polyvalent 22 857 21 337 7,1

45 296 42 121 7,5 Bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable - Quote-part de Cominar (1) 90 330 88 401 2,2

176 829 173 151 2,1 Répartition





























Portefeuille comparable - États financiers 87 922 85 939



172 062 168 576

Portefeuille comparable - Coentreprises 2 408 2 462



4 767 4 575

















Portefeuille comparable(1) - Quote-part de Cominar(2) 90 330 88 401



176 829 173 151







(1) Les produits d'exploitation du portefeuille comparable incluent les résultats des immeubles détenus par Cominar au 31 décembre 2017, à l'exception des résultats des immeubles vendus, acquis et en développement en 2018 et en 2019, ainsi que les revenus locatifs découlant de la comptabilisation linéaire des baux. (2) Mesure financière non définie par les IFRS.

FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION ET FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION AJUSTÉS





Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net établi selon les IFRS ainsi que des fonds provenant de l'exploitation et des fonds provenant de l'exploitation ajustés :











Trimestre

Cumulatif (six mois) Pour les périodes terminées le 30 juin 2019 2018

2019 2018(1)

$ $

$ $











Bénéfice net 51 474 46 445

95 783 76 422 Impôts sur disposition d'immeubles -- 140

-- 6 391 Impôts différés -- --

-- (6 539) Salaires de location - mise en place des baux 758 897

1 602 1 906 Variation de la juste valeur des immeubles de placement(2) (8 291) --

(8 070) 4 331 Intérêts capitalisables sur immeubles en développement - Coentreprises 181 154

355 308 Frais de transaction 3 151 1 427

4 490 19 981











Fonds provenant de l'exploitation(2)(3) 47 273 49 063

94 160 102 800











Provision pour frais relatifs à la location (8 020) (7 153)

(16 449) (14 306) Comptabilisation linéaire des baux(2) 37 (234)

(126) (857) Dépenses en capital - maintien de la capacité de générer des revenus locatifs (5 849) (4 100)

(10 617) (7 782)











Fonds provenant de l'exploitation ajustés(2)(3) 33 441 37 576

66 968 79 855











Information par part :









Fonds provenant de l'exploitation (pd)(3)(4) 0,26 0,27

0,52 0,56 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (pd)(3)(4) 0,18 0,21

0,37 0,44 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (pd)(4) 182 332 532 182 197 342

181 279 623 182 427 900 Ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés(3)(4) 100,0 % 85,7 %

97,3 % 97,7 %





(1) Les fonds provenant de l'exploitation et les fonds provenant de l'exploitation ajustés pour la période de six mois terminée le 30 juin 2018 incluent les résultats de 95 immeubles vendus à Slate au premier trimestre de 2018, pour une contrepartie totale de 1,14 milliard $. (2) Inclut la quote-part de Cominar dans les coentreprises. (3) Mesure financière non définie par les IFRS. (4) Pleinement dilué.

Si l'on exclut les coûts de restructuration de 3,9 millions $ en 2019, les fonds provenant de l'exploitation se seraient établis à 51,2 millions $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés, à 37,4 millions $, soit 0,20 $ par part. Le ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés aurait été de 90,0 %.

TAUX D'OCCUPATION























Montréal

Québec

Ottawa

Total

Commis Physique

Commis Physique

Commis Physique

Commis Physique























Type d'immeuble





















Bureau 89,1 % 85,3 %

97,7 % 95,3 %

93,9 % 87,3 %

92,0 % 87,9 % Commercial 94,4 % 86,7 %

92,2 % 85,6 %

84,9 % 55,0 %

93,1 % 85,0 % Industriel et polyvalent 95,4 % 94,0 %

96,4 % 95,3 %

S.O. S.O.

95,6 % 94,3 % Total du portefeuille 93,4 % 90,0 %

95,1 % 91,3 %

92,9 % 82,4 %

93,9 % 89,9 %

INFORMATION FINANCIÈRE ADDITIONNELLE

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés de Cominar et le rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2019 sont déposés sur SEDAR à sedar.com et sont disponibles sur le site Internet de Cominar à cominar.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 8 AOÛT 2019

La direction de Cominar tiendra une conférence téléphonique le jeudi 8 août 2019 à 11 h (HNE) afin de présenter les résultats du T2 de 2019. Les personnes intéressées peuvent participer à cet appel en composant le 1 888 390-0546. Une présentation ayant trait aux résultats sera accessible avant la conférence téléphonique sur le site Internet du Fonds au www.cominar.com, sous le titre « Conférence téléphonique ». De plus, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir du jeudi 8 août 2019 à 14 h jusqu'au jeudi 15 août 2019 à 23 h 59, en composant le 1 888 390-0541 suivi du code 141147#.

PROFIL AU 8 AOÛT 2019

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille immobilier constitué de 333 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 36,5 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. Cominar a pour objectif de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar, son exploitation, sa stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient s'écarter sensiblement de ceux qui sont explicites ou implicites à ces énoncés. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar, et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs susmentionnés, sauf si les lois applicables l'exigent.

