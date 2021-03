QUÉBEC, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar ("Cominar" ou le "Fonds") (TSX: CUF.UN) annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice terminés le 31 décembre 2020.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2020

Le processus formel d'analyse stratégique pour identifier, analyser et évaluer une vaste gamme d'alternatives stratégiques possibles en vue de continuer d'accroître la valeur pour les porteurs de parts annoncé le 15 septembre 2020 se poursuit

Fonds provenant de l'exploitation 1 par part de 0,28 $ pour le trimestre et 0,96 $ pour 2020, impactés de manière significative par la COVID-19 lorsque comparés à 0,27 $ et 1,07 $ pour les périodes correspondantes de 2019

«Malgré les défis posés par la pandémie dans le secteur immobilier, les résultats opérationnels et financiers de Cominar démontrent la résilience de notre portefeuille dans ces circonstances exceptionnelles, portés par la solide performance de nos secteurs industriel et de bureaux qui ont bénéficié d'une croissance du bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable en 2020 de 3,3 % et 4,6 % respectivement », a déclaré Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar. M. Cossette a ajouté: «Notre examen stratégique est en cours et des mises à jour supplémentaires seront fournies si nécessaire ou approprié.»

«Les résultats d'exploitation se sont considérablement améliorés, les pertes de crédit attendues pour le trimestre ont diminué à 3,4 % des produits d'exploitation, comparativement à 4,9 % et 11,3 % respectivement aux troisième et deuxième trimestres. La perception des loyers s'est améliorée à 95,8 % pour le trimestre et totalise 97,2 % pour 2020 », a déclaré Antoine Tronquoy, vice-président exécutif et chef des opérations financières. «Malgré un contexte défavorable, notre taux d'occupation commis s'est légèrement amélioré au cours du trimestre de 93,8 % à 94,0 % et nous avons enregistré une croissance de 7,4 % du loyer net moyen des baux renouvelés sur l'année, portée par les secteurs industriel et de bureaux. Enfin, nos liquidités s'élevaient à 339 millions de dollars. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS

La perte nette pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 s'est établi à 329,3 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 462,5 millions de dollars en 2019. Ce résultat reflète une baisse de 31,1 millions de dollars du bénéfice d'exploitation net principalement liée à l'incidence de la COVID-19, une baisse de 746,2 millions de dollars de la juste valeur des immeubles de placement (ajustement négatif de 469,8 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, comparativement à un ajustement positif de 276,5 millions de dollars pour l'exercice précédent) et de 12,3 millions de dollars de la quote-part du résultat net (perte nette) des coentreprises et une augmentation de 15,7 millions de dollars de la dépréciation du goodwill, partiellement compensée par une baisse de 7,4 millions de dollars de la charge financière et une diminution de 4,8 millions de dollars des coûts de restructuration.

Les frais d'administration du Fonds ont diminué de 1,6 % d'une période à l'autre, à 17,0 millions de dollars pour l'exercice 2020 comparativement à 17,3 millions de dollars pour l'exercice 2019, principalement en raison de l'incidence de 1,3 million de dollars sur les salaires et les avantages sociaux du programme de Subvention Salariale d'Urgence Canadienne («SSUC»), partiellement compensée par les honoraires de consultation sur les alternatives stratégiques.

FAITS SAILLANTS DU BILAN ET DES LIQUIDITÉS

En 2020, la direction a réévalué l'ensemble du portefeuille immobilier et a déterminé qu'une diminution nette de 469,8 millions de dollars était nécessaire pour ajuster la valeur comptable des immeubles de placement à la juste valeur, y compris une diminution de 182,7 millions de dollars pour le secteur des bureaux, une diminution de 410,2 millions de dollars pour le secteur commercial, partiellement compensées par une augmentation de 123,2 millions de dollars pour le segment industriel et polyvalent. Sur une base proportionnelle, la variation négative de la juste valeur s'est établie à 481,0 millions de dollars pour 2020.

Le ratio d'endettement 1 était de 55,3% au 31 décembre 2020, en hausse comparativement à 51,4% au 31 décembre 2019, ce qui reflète une diminution de la juste valeur des immeubles de placement de 469,8 millions de dollars.

était de 55,3% au 31 décembre 2020, en hausse comparativement à 51,4% au 31 décembre 2019, ce qui reflète une diminution de la juste valeur des immeubles de placement de 469,8 millions de dollars. Le ratio dette/BAIIA 1 au 31 décembre 2020 était de 11.3x comparativement à 10.6x au 31 décembre 2019.

au 31 décembre 2020 était de 11.3x comparativement à 10.6x au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2020, le ratio des actifs non grevés sur la dette non garantie était de 1.76:1, en baisse par rapport à1.82:1 au 31 décembre 2019. L'ensemble de nos actifs non grevés totalisait 2,0 milliards de dollars au 31 décembre 2020.

était de 1.76:1, en baisse par rapport à1.82:1 au 31 décembre 2019. L'ensemble de nos actifs non grevés totalisait 2,0 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Le ratio des dettes non garanties sur la dette totale était de 37,5 % au 31 décembre 2020, en hausse par rapport à 33,3 % au 31 décembre 2019.

était de 37,5 % au 31 décembre 2020, en hausse par rapport à 33,3 % au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2020, Cominar disposait de fonds de 13,6 millions de dollars en encaisse et d'un montant disponible de 325,8 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 400,0 millions de dollars, résultant en une liquidité totale de 339,4 millions de dollars.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS

Pour exercice terminé le 31 décembre 2020, les investissements dans les immeubles productifs de revenu, y compris les dépenses en capital, les frais relatifs à la location et les améliorations locatives, ont totalisé 128,7 millions de dollars, en baisse de 3,9 % par rapport à 134,0 millions de dollars pour l'exercice précédent. En tenant compte des investissements dans des immeubles en développement, les dépenses en capital ont représenté 153,7 millions de dollars, en baisse de 7,1% par rapport à 165,4 millions de dollars en 2019.



Les immeubles de placement détenus en vue de la vente au 31 décembre 2020 totalisaient 21,0 millions de dollars, en hausse par rapport à 11,7 millions de dollars au 31 décembre 2019.

1 Se référer à la section "Mesures non définies par les IFRS" du présent communiqué de presse.

MISE À JOUR SUR LA PANDÉMIE COVID-19

Perception des loyers

Sommaire de la perception des loyers 1

Trimestre terminé le 31 décembre 2020

Exercice terminé le 31 décembre 2020

Bureau Commercial Industriel et polyvalent Total

Bureau Commercial Industriel et polyvalent Total Montants perçus et ententes négociées 97,3 % 95,5 % 96,7 % 96,6 %

98,3 % 97,4 % 98,5 % 98,1 % montants reçus 97,3 % 93,4 % 96,4 % 95,8 %

98,3 % 94,9 % 98,3 % 97,2 % montants à recevoir (ententes) -- % 2,1 % 0,3 % 0,8 %

-- % 2,5 % 0,2 % 0,9 % Montants à recevoir (autres) 2,7 % 4,5 % 3,3 % 3,4 %

1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,9 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

1 Au 2 mars 2021. En pourcentage du loyer facturé.

Le tableau suivant présente les pertes de crédit attendues pour les périodes terminées le 31 décembre 2020:

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 Bureau Commercial Industriel et polyvalent Total









Pertes de crédit attendues sur les comptes clients 2 435 11 651 2 487 16 573 Pertes de crédit attendues - portion renoncée des programmes AUCLC 456 3 781 550 4 787 Pertes de crédit attendues - réduction de loyer 964 10 464 824 12 252 Total des pertes de crédit attendues 3 855 25 896 3 861 33 612 Pourcentage des revenus d'exploitation 1,5 % 10,9 % 2,5 % 5,1 %

La perte de crédit attendue de Cominar en 2020 inclut la portion renoncée revenant au propriétaire dans le cadre du programme AUCLC et du programme du gouvernement du Québec (programmes AUCLC), laquelle représente 12,5 % du loyer du locataire admissible, des réductions de loyer octroyées aux locataires en lien avec des loyers qui avaient déjà été comptabilisés dans les débiteurs lorsque les locataires avaient fait une demande d'aide financière et une provision pour report de loyer à court terme et pour toutes autres créances pour lesquelles la recouvrabilité est incertaine.

Résultats d'exploitation

La COVID-19 a eu un impact sur les résultats financiers 2020 de Cominar, en particulier sur la capacité de nos clients à payer leur loyer en totalité ou en partie. Le programme AUCLC exigeait que les propriétaires renoncent 25% du loyer brut pour les mois d'avril à septembre 2020 des clients admissibles au programme fédéral. Le gouvernement du Québec a compensé 50 % de cette perte. Cominar a également accordé plusieurs mesures d'allègement allant de réductions de loyer à des paiements de loyer différés jusqu'à 12 mois aux clients non admissibles aux programmes gouvernementaux. Toutes ces initiatives ont contribué à une augmentation significative des comptes clients et des pertes de crédit attendues pour l'exercice 2020. La direction estime à 30,7 millions de dollars la portion attribuable à la COVID-19 (4,8 millions pour la portion renoncée du propriétaire dans le cadre des programmes AUCLC (12,5 %), 12,3 millions de dollars pour les réductions de loyers et 13,6 millions de dollars pour l'incertitude entourant le recouvrement de tous les autres comptes clients).

De plus, nos produits d'exploitation ont aussi été touchés par la baisse des loyers à pourcentage et par les baisses de locations temporaires et les produits d'exploitation tirés des stationnements. Les produits d'exploitation prévoyant le recouvrement des charges d'exploitation ont également subi une baisse notable en raison des réductions de nos charges d'exploitation attribuables à l'incidence de la COVID-19 et des autres diminutions en lien avec notre plan stratégique. La direction a estimé que les produits d'exploitation de 2020 ont diminué de 23,5 millions de dollars en raison de la COVID-19, tandis que les charges d'exploitation (excluant les pertes de crédit attendues) ont diminué de 18,5 millions de dollars, notamment au chapitre des coûts de réparation et d'entretien des immeubles (9,4 millions de dollars) et des coûts d'énergie (6,1 millions de dollars). La diminution des charges d'exploitation tient compte d'un montant de 3,4 millions de dollars provenant du programme de SSUC dû par le gouvernement fédéral, dont un montant estimé à 1,2 million de dollars sera retourné aux locataires. En incluant les pertes de crédit attendues, l'impact négatif du COVID-19 sur le bénéfice d'exploitation net pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 est estimé à 35,8 millions de dollars.

Dépenses en immobilisations et gestion des dépenses

Afin de réduire au minimum l'incidence sur les flux de trésorerie disponibles des pressions sur les produits d'exploitation exercées par la pandémie, Cominar s'est efforcée de réduire les charges d'exploitation et les dépenses en immobilisations. Diverses initiatives visant à diminuer ou à reporter les charges d'exploitation et les dépenses en immobilisations ont été mises en œuvre, notamment la réduction, lorsque possible, des incitatifs à l'intention des locataires, des investissements en capital liés au maintien de la capacité de générer des revenus et des projets de développement, le report du paiement des impôts fonciers et des coûts d'électricité, les mises à pied temporaires et la compression des frais d'exploitation, notamment les coûts de l'énergie et des services de nettoyage et d'entretien. Ces initiatives en matière d'exploitation ont déjà permis de réduire les charges d'exploitation de 2020 (excluant les pertes de crédit attendues et les impôts fonciers et services) de 28.7 millions de dollars en comparaison des dépenses budgétées. Les dépenses en capital ont également été réduites de 69.6 millions de dollars en comparaison aux investissements budgétés.

PROCESSUS D'ANALYSE STRATÉGIQUE

Le 15 septembre 2020, nous avons annoncé le lancement d'un processus officiel d'analyse stratégique pour identifier, examiner et évaluer un large éventail d'alternatives stratégiques potentielles en vue de continuer à accroître la valeur pour les porteurs de parts. Le processus d'examen stratégique est supervisé par un comité spécial de fiduciaires indépendants désignés par le conseil, composé de Luc Bachand, qui agit à titre de président du comité, de Mitchell Cohen, de Karen Laflamme et de René Tremblay. Zachary George et Paul Campbell ont été initialement désignés comme membres du comité. Ils se sont toutefois récusés respectivement le 23 septembre 2020 et le 14 janvier 2021 au vu du potentiel de conflits d'intérêts réels ou perçus. René Tremblay a été nommé membre du comité le 7 décembre 2020 pour combler la vacance créée par le départ de M. George. Le FPI n'a pas établi de calendrier définitif pour terminer le processus d'analyse stratégique et aucune décision n'a été prise pour le moment. Rien ne garantit que ce processus d'analyse stratégique donnera lieu à une transaction ou, si une transaction est entreprise, quant aux modalités ou au calendrier d'une telle transaction. Le FPI n'a pas actuellement l'intention de divulguer d'autres développements concernant ce processus, à moins et jusqu'à ce qu'il soit déterminé que la divulgation est nécessaire ou appropriée.



MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés de Cominar sont établis conformément aux IFRS. La direction a recours à un certain nombre de mesures qui ne sont pas normalisées selon les IFRS et qui ne devraient pas être interprétées comme une solution de remplacement aux mesures financières calculées conformément aux IFRS. Cominar utilise ces mesures afin d'avoir une idée plus juste de sa performance. La quote-part de Cominar, le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable, les fonds provenant de l'exploitation, les fonds provenant de l'exploitation ajustés, le ratio d'endettement et le ratio dette/BAIIA ne sont pas des mesures reconnues par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Ces mesures pourraient différer sensiblement de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres entités. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies et analysées plus en détail dans le rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2020, disponible sur le site Web de Cominar et sur le site Web de Sedar.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION



Trimestre

Exercice Périodes terminées les 31 décembre 2020 ¹ 2019 ¹ 2020 ² 2019 ²

$ $

$ $ Produits d'exploitation 166 156

173 931



661 320

704 041

Charges d'exploitation (78 200)

(82 715)



(334 133)

(345 719)

Bénéfice d'exploitation net 87 956

91 216



327 187

358 322

Charge financière (33 901)

(40 416)



(143 640)

(151 051)

Frais d'administration du Fonds (4 212)

(4 145)



(16 973)

(17 254)

Ajustement des immeubles de placement à la juste valeur (150 295)

270 964



(469 763)

276 475

Quote-part du bénéfice net (perte nette) des coentreprises 252

2 822



(5 058)

7 200

Frais de transaction (77)

(1 225)



(5 375)

(6 463)

Frais de restructuration --

--



--

(4 774)

Dépréciation du goodwill --

--



(15 721)

--

Bénéfice net (perte nette) avant impôts sur les bénéfices (100 277)

319 216



(329 343)

462 455













Impôts exigibles --

--



66

--

Différés --

49



--

49

Bénéfice net (perte nette) et résultat global (100 277)

319 265



(329 277)

462 504













Portefeuille immeubles de bureaux (113 128)

78 758



(84 865)

153 747

Portefeuille immeubles commerciaux (143 027)

(105 832)



(351 989)

(35 306)

Portefeuille immeubles industriels et polyvalents 177 674

370 894



184 791

434 930

Corporatif (21 796)

(24 555)



(77 214)

(90 867)

Bénéfice net (perte nette) et résultat global (100 277)

319 265



(329 277)

462 504



1 Le trimestre terminé le 31 décembre 2020 inclut l'impact financier estimé de la COVID-19 et des honoraires de consultation sur les alternatives stratégiques de 1,4 million de dollars (inclut 5,2 millions de dollars en pénalités payées sur les remboursements de prêts hypothécaires avant l'échéance pour le trimestre terminé le 31 décembre 2019). 2 En plus des événements qui ont influé sur les résultats du trimestre et qui sont mentionnés ci-dessus, l'exercice terminé le 31 décembre 2020 inclut des honoraires de consultation sur les alternatives stratégiques de 0,3 million de dollars, de frais de maintien du rendement de 2,5 millions de dollars payés dans le cadre du rachat de la débenture de série 4 et de pénalités pour remboursements d'hypothèques avant échéance de 4,6 millions de dollars (inclut 1,0 million de dollars provenant du règlement approuvé par le tribunal entre Target Canada et ses créanciers, 1,1 million de dollars en frais de rachat de débentures, 4,8 millions de dollars en frais de restructuration et 1,0 million de dollars au titre d'une indemnité de départ payée à la suite du départ d'un membre de la haute direction pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019).

Pour l'exercice 2020, Cominar a déclaré une perte nette de 329,3 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net de 462,5 millions de dollars pour l'exercice 2019. Ce résultat reflète une diminution de 31,1 millions de dollars du bénéfice d'exploitation net attribuable à l'impact de la COVID-19, une diminution de 746,2 millions de dollars de l'ajustement des immeubles de placement à la juste valeur et de 12,3 millions de dollars de la quote-part du bénéfice net des coentreprises ainsi qu'une augmentation de 15,7 millions de dollars de la dépréciation du goodwill, partiellement compensée par une baisse de 7,4 millions de dollars des charges financières et par une diminution de 4,8 millions de dollars des frais de restructuration.

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION NET DU PORTEFEUILLE COMPARABLE

Le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable est une mesure non définie par les IFRS, que Cominar utilise pour fournir une indication de la rentabilité d'exploitation d'une période à l'autre pour le portefeuille comparable; c'est-à-dire de la capacité de Cominar à augmenter les revenus, à gérer les coûts et à générer une croissance organique. Le bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable comprend les résultats des immeubles détenus par Cominar au 31 décembre 2018, à l'exception des résultats des immeubles vendus, acquis ou en développement en 2019 et 2020, de même que les revenus de location découlant de la comptabilisation linéaire des baux, élément non monétaire et qui, du fait qu'il est exclu du calcul, permet à cette mesure de présenter l'incidence des loyers réels perçus par Cominar.



Trimestre

Exercice Périodes terminées les 31 décembre 2020 ¹ 2019

2020 ¹ 2019



$ $ % Δ

$ $ % Δ Type d'immeuble













Bureau 37 675

34 710

8,5



142 228

135 972

4,6

Commercial 27 957

32 767

(14,7)



98 956

126 038

(21,5)

Industriel et polyvalent 24 704

23 550

4,9



94 182

91 215

3,3

Bénéfice d'exploitation net du portefeuille comparable -- Quote-part de Cominar 2 90 336

91 027

(0,8)



335 366

353 225

(5,1)

immeubles vendus, acquis ou en développement en 2019 et 2020 77

2 668

(97,1)



1 850

14 930

(87,6)

Bénéfice d'exploitation net -- Quote-part Cominar 2 90 413

93 695

(3,5)



337 216

368 155

(8,4)

Bénéfice d'exploitation net -- États financiers 87 956

91 216

(3,6)



327 187

358 322

(8,7)

Bénéfice d'exploitation net -- Coentreprises 2 457

2 479

(0,9)



10 029

9 833

2,0



1 Le trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2020 incluent l'impact financier estimé de la COVID-19 2 Se référer à la section "Mesures non définies par les IFRS" du présent communiqué de presse.

La diminution du bénéfice d'exploitation net selon les états financiers et selon la quote-part en 2020 comparativement à 2019 s'explique principalement par l'incidence financière de la COVID-19 qui a impacté Cominar pour les mois d'avril à décembre 2020 et des propriétés vendues en 2019 et 2020, partiellement compensée par un impact net positif d'une partie du programme SSUC, l'augmentation du taux d'occupation physique moyen des locaux, la croissance du loyer net moyen des baux renouvelés et la diminution des coûts d'exploitation et des taxes foncières et des services.



FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION ET FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION AJUSTÉS

Les fonds provenant de l'exploitation est une mesure non définie par les IFRS qui représente une mesure standard de référence dans le domaine immobilier pour comparer la performance de l'entreprise et sont calculés conformément à la définition de REALpac comme étant le bénéfice net (calculé conformément aux IFRS) ajusté, entre autres, pour les ajustements des immeubles de placement à la juste valeur, les impôts différés ou exigibles suite à une disposition d'immeubles, la décomptabilisation et la dépréciation du goodwill, les salaires de location pour la mise en place des baux, les ajustements relatifs à la comptabilisation des coentreprises et les frais de transaction engagés dans le cadre d'un regroupement d'entreprises ou une disposition d'immeubles. La direction croit que les fonds provenant de l'exploitation sont une mesure de résultats utile puisqu'elle ajuste le bénéfice net pour des items qui ne sont pas liés aux tendances du niveau d'occupation, de taux de location et de dépenses d'opération immobilière.

Les fonds provenant de l'exploitation ajustés est une mesure non définie par les IFRS qui, en retranchant du calcul des fonds provenant de l'exploitation les revenus de location provenant de la comptabilisation linéaire des baux, les investissements nécessaires au maintien de la capacité de générer des revenus locatifs de ses immeubles, ainsi qu'une provision pour frais relatifs à la location, sont calculés conformément à la définition de REALpac. La direction croit que les fonds provenant de l'exploitation ajustés représentent une mesure utile de la capacité de Cominar à générer des bénéfices stables.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net déterminé conformément aux IFRS avec les fonds provenant de l'exploitation et avec les fonds provenant de l'exploitation ajustés :



Trimestre

Exercice Périodes terminées les 31 décembre 2020 ¹ 2019 2020 ¹ 2019

$ $

$ $ Bénéfice net (perte nette) (100 277)

319 265



(329 277)

462 504

Salaires de location -- mise en place des baux (603)

866



2 233

3 347

Ajustement des immeubles de placement à la juste valeur2 151 554

(272 303)



481 025

(277 814)

Intérêts capitalisables sur immeubles en développement -- Coentreprises 192

161



561

676

Frais de transactions 77

1 225



5 375

6 463

Dépréciation du goodwill --

--



15 721

--

Fond provenant de l'exploitation 2, 3 50 943

49 165



175 638

195 127

Provision pour frais relatifs à la location (7 750)

(7 658)



(30 236)

(32 182)

Comptabilisation linéaire des baux 2 1 125

(390)



1 522

(262)

Dépenses en capital -- maintien de la capacité de générer des revenus locatifs (50)

(5 495)



(17 000)

(21 723)

Fonds provenant de l'exploitation ajustés 2, 3 44 268

35 622



129 924

140 960

Ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés 3, 4 37,5 % 90,0 %

80,3 % 93,5 %











Fonds provenant de l'exploitation - immeubles de bureaux 1 29 239

30 638



108 723

110 461

Fonds provenant de l'exploitation - immeubles commerciaux 1 20 860

25 551



65 774

99 762

Fonds provenant de l'exploitation - immeubles industriels et polyvalents 1 21 189

17 370



77 793

75 134

Fonds provenant de l'exploitation - corporatif 1 (20 345)

(24 394)



(76 652)

(90 230)

Fonds provenant de l'exploitation 50 943

49 165



175 638

195 127













Fonds provenant de l'exploitation ajustés - immeubles de bureaux 1 26 272

23 558



85 095

82 861

Fonds provenant de l'exploitation ajustés - immeubles commerciaux 1 18 469

21 594



52 595

83 157

Fonds provenant de l'exploitation ajustés - immeubles industriels et polyvalents 1 19 873

14 838



68 885

65 146

Fonds provenant de l'exploitation ajustés - corporatif 1 (20 346)

(24 368)



(76 651)

(90 204)

Fonds provenant de l'exploitation ajustés 44 268

35 622



129 924

140 960



1 Le trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2020 incluent l'impact financier estimé de la COVID-19 2 Inclut la quote-part de Cominar dans les coentreprises. 3 Se référer à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » du présent communiqué de presse. 4 Pleinement dilué.

Les fonds provenant de l'exploitation et les fonds provenant de l'exploitation ajustés pour 2020 comprennent, entre autre, 1,7 million de dollars d'honoraires de consultation sur les alternatives stratégiques et l'impact financier estimé de la COVID-19. Excluant les honoraires de consultation sur les alternatives stratégiques, les pénalités sur les remboursements hypothécaires avant échéance, les frais de remboursement des débentures et les frais de restructuration, les fonds provenant de l'exploitation se seraient établis à 184,4 millions de dollars ou 1,01$ par part en 2020 comparativement à 206,2 millions de dollars ou 1,13$ par part, en 2019. Les fonds provenant de l'exploitation ajustés ajustés auraient été de 138,7 millions de dollars ou 0,76$ par part en 2020 comparativement à 152,1 millions de dollars ou 0,83$ par part en 2019. Conséquemment, le ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés aurait été de 75,0 %.



TAUX D'OCCUPATION



Montréal

Québec

Ottawa

Total Au 31 décembre 2020 Commis Physique

Commis Physique

Commis Physique

Commis Physique Type d'immeuble





















Bureau 91,7 % 90,1 %

97,7 % 97,2 %

92,1 % 88,6 %

93,1 % 91,4 % Commercial 91,3 % 87,8 %

90,3 % 86,0 %

87,5 % 65,2 %

90,8 % 86,3 % Industriel et polyvalent 96,6 % 95,2 %

96,9 % 95,7 %

S.O. S.O.

96,7 % 95,3 % Total 94,1 % 92,1 %

94,5 % 92,2 %

91,5 % 85,1 %

94,0 % 91,7 %

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

Le 15 février 2021, Cominar a conclu la vente d'un immeuble de bureaux destiné à la vente situé à Montréal pour un montant total de 3,0 millions de dollars.

INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de l'exercice 2020 sont déposés sur le site de SEDAR à l'adresse sedar.com et sont disponibles sur le site Web de Cominar, à l'adresse cominar.com .



CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 3 MARS 2021

La direction de Cominar tiendra une conférence téléphonique le mercredi 3 mars 2021 à 11 h (HNE), afin de discuter des résultats de l'exercice 2020. Les personnes intéressées peuvent participer à cet appel en composant le 1 888 390-0546. Une présentation ayant trait aux résultats sera disponible avant la conférence téléphonique sur le site Web du Fonds à cominar.com, sous le titre « Conférence téléphonique ». De plus, un enregistrement de la conférence sera disponible à partir du mercredi 3 mars 2021 à 14 h, jusqu'au mercredi 10 mars 2021 à 23 h 59, en composant le 1 888 390-0541 suivi du code 477201 #.



PROFIL AU 3 MARS 2021

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifié au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 313 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 35,8 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar, son exploitation, sa stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient s'écarter sensiblement de ceux qui sont explicites ou implicites à ces énoncés. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar, et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives susmentionnées, sauf tel que requis par les lois applicables.

