Cominar annonce le rachat de ses débentures de série 2 à 4,23 %

QUÉBEC, le 13 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a émis un avis de rachat à l'intention des porteurs de ses débentures de série 2 à 4,23 % échéant le 4 décembre 2019 (les « débentures »). Comme il est indiqué dans l'avis de rachat, Cominar a l'intention de rembourser l'intégralité du capital impayé des débentures émises aux termes de l'acte de fiducie intervenu en date du 15 juin 2012 entre le FPI et Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire désigné dans l'acte de fiducie ») (dans sa version complétée à l'occasion, l'« acte de fiducie »), le 26 septembre 2019 (la « date de rachat »).

Conformément aux modalités de l'acte de fiducie, les débentures seront rachetées au prix de rachat de 1 016,572 $ par tranche de 1 000 $ du capital global des débentures (le « prix de rachat »). Le prix de rachat correspond au plus élevé des montants suivants, à savoir (i) le capital des débentures ou (ii) le prix fondé sur le rendement des obligations du Canada (au sens attribué à ce terme dans l'acte de fiducie) pour les débentures, dans les deux cas majoré de l'intérêt couru et impayé sur les débentures jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

Le paiement du prix de rachat s'effectuera sur remise des débentures au fiduciaire désigné dans l'acte de fiducie, au 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700, Montréal (Québec) H3A 3S8. Cominar a l'intention de payer le prix de rachat au moyen de ses fonds en caisse et d'un prélèvement sur sa facilité de crédit.

À compter de la date de rachat, les débentures ne seront pas considérées comme étant en circulation et l'intérêt cessera de courir sur les débentures, et le FPI sera libéré de l'ensemble de ses obligations aux termes des débentures à la remise de l'intégralité du prix de rachat au fiduciaire désigné dans l'acte de fiducie.

Profil au 13 septembre 2019

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 331 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 36,5 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa performance financière et sa situation financière. On reconnaît habituellement ces énoncés à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La performance et les résultats réels de Cominar pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous‑entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

Renseignements: Sylvain Cossette, président et chef de la direction, sylvain.cossette@cominar.com; Heather C. Kirk, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière, heather.kirk@cominar.com; Tél. : 418-681-8151

