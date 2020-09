QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui que son conseil des fiduciaires (le « conseil ») a lancé un processus d'examen stratégique structuré afin d'identifier, d'examiner et d'évaluer une vaste gamme d'options stratégiques potentielles dont il pourrait se prévaloir dans le but de continuer à accroître la valeur pour les porteurs de parts.

Le processus d'examen stratégique sera supervisé par un comité spécial du conseil composé de fiduciaires indépendants, soit Luc Bachand, Paul Campbell, Mitchell Cohen, Zachary George et Karen Laflamme. Cominar a également retenu les services de Financière Banque Nationale et de BMO Marchés des capitaux pour qu'elles agissent à titre de conseillers financiers dans le cadre du processus.

Le FPI n'a pas établi d'échéancier définitif pour l'achèvement du processus d'examen stratégique, et aucune décision n'a été prise à ce jour. Rien n'assure que ce processus d'examen stratégique mènera à une transaction ni, si une transaction est entreprise, les modalités ou l'échéancier de celle-ci. Le FPI n'a actuellement pas l'intention de communiquer de faits nouveaux supplémentaires relativement à ce processus à moins que la communication de cette information soit jugée nécessaire ou appropriée.

PROFIL AU 15 septembre 2020

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 315 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 35,9 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa performance financière et sa situation financière, y compris en ce qui a trait à son processus d'examen stratégique. On reconnaît habituellement ces énoncés à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La performance et les résultats réels de Cominar pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR

Renseignements: M. Sylvain Cossette, Président et chef de la direction, [email protected]; M. Antoine Tronquoy, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, [email protected], Tél. : (418) 681-8151

