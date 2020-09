QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) annonce la nomination d'Antoine Tronquoy à titre de vice-président exécutif et chef de la direction financière et l'arrivée de Nathalie Rousseau à titre de vice-présidente exécutive, gestion d'actifs et transactions.

M. Tronquoy, qui occupait le rôle par intérim depuis le mois de mai dernier, a été choisi à l'issue d'un processus de sélection conduit en partenariat avec la firme de recrutement de cadres Odgers Berndtson. Depuis son arrivée au sein de Cominar en mars 2019, M. Tronquoy a démontré sa connaissance approfondie en gestion financière et marché des capitaux en jouant un rôle clé dans les nombreuses transactions de financement exécutées au cours de la dernière année. Outre son expérience au sein de Cominar, Antoine Tronquoy a œuvré pendant de nombreuses années au sein de Morgan Stanley, Otéra Capital et du Fonds de placement immobilier Inovalis, où il a occupé le rôle de chef de la direction financière.

« Au cours des derniers mois, Antoine a assumé les responsabilités de la direction financière avec brio, dans un contexte particulièrement complexe et inédit. Jumelé à sa connaissance de l'immobilier et de l'environnement financier et opérationnel de Cominar, il est le choix tout indiqué pour le poste et a l'appui de l'ensemble de l'équipe exécutive, » explique Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar.

Nathalie Rousseau se joint à l'équipe exécutive

Cominar annonce également l'embauche de Nathalie Rousseau à titre de vice-présidente exécutive, gestion d'actifs et transactions. Mme Rousseau possède plus de 25 années d'expérience dans le domaine immobilier, dont 20 au sein d'Ivanhoé Cambridge où elle effectuait la gestion d'actifs commerciaux à travers la Canada et a mené de nombreuses transactions d'envergure au Canada et à l'international. Dans ce rôle nouvellement créé, Madame Rousseau travaillera étroitement avec les responsables exécutifs de nos segments bureau, industriel et commerce de détail, soit Bernard Poliquin et Marie-Andrée Boutin, afin identifier les opportunités de création de valeur au sein de du portefeuille. Elle prendra également la responsabilité des transactions ainsi que de l'évaluation.

Selon M. Cossette, « l'expérience de Nathalie dans la gestion des transactions immobilières, l'évaluation et la gestion d'actifs nous permettra de poursuivre nos efforts de création de valeur. Son arrivée tombe à point dans une période où nous souhaitons poursuivre sur la lancée entamée avant la pandémie. Nathalie jouera également un rôle important dans le cadre de la revue de nos alternatives stratégiques ».

Ces deux nominations s'ajoutent à une équipe exécutive expérimentée qui est dédiée à la création de valeur au sein de son portefeuille, la saine gestion de ses opérations et l'épanouissement des employés dans le nouveau contexte de travail.

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 315 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 35,9 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

