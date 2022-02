QUÉBEC, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu l'approbation en vertu de la Loi sur Investissement Canada concernant l'acquisition, par Blackstone, du portefeuille d'immeubles industriels de Cominar, conformément au plan d'arrangement annoncé précédemment qui a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le 23 décembre 2021 (l'« Arrangement »).

Le FPI annonce par conséquent que les parties à l'Arrangement, aux termes duquel un consortium dirigé par un membre du groupe de Gestion Canderel Inc. fera l'acquisition de la totalité des parts émises et en circulation de Cominar pour la somme en espèces de 11,75 $ par part, ont convenu de clore l'Arrangement le 1er mars 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Le FPI annonce également une distribution de 0,03 $ par part aux porteurs de parts inscrits le 28 février 2022 (la « Distribution de février 2022 »). La Distribution de février 2022 sera payable le 15 mars 2022.

À PROPOS DE COMINAR

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux de la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 309 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 35,5 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des Porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur de Cominar grâce à une gestion proactive de son portefeuille. Pour plus de renseignements, visitez le www.cominar.com.

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la clôture prévue de l'Arrangement et le moment de celle‑ci, et d'autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas uniquement à l'usage de termes à valeur prospective, comme « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative. Même si le FPI estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, la nature de ces déclarations les expose à un certain nombre de facteurs en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives, y compris, sans limitation, le délai nécessaire pour satisfaire les conditions de clôtures usuelles restantes de l'Arrangement et la capacité d'y parvenir. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives et à l'information contenues dans le présent communiqué. Cominar rejette toute obligation de mettre à jour une déclaration prospective contenue dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que la loi ne l'y oblige.

