« La prise en charge de la douleur aiguë post-chirurgicale vise à réduire la fréquence et l'intensité de la douleur et à l'empêcher de devenir chronique. De plus, il est essentiel de pouvoir prévenir les complications, d'accélérer la guérison et de réduire les effets secondaires potentiels des analgésiques », a indiqué le D r Hance Clarke, directeur médical de l'unité de recherche sur la douleur au Toronto General Hospital. « En mars 2020, des experts ont publié une déclaration de consensus clinique pour la prise en charge de la douleur aiguë i après une chirurgie élective, qui recommande l'acétaminophène et l'ibuprofène comme norme de prescription postopératoire. Être en mesure de recommander l'acétaminophène et l'ibuprofène à une dose spécifique de trois pour un grâce à Combogesic MD pourrait s'avérer une option pratique et efficace de prise en charge de la douleur aiguë et permettre une réduction du nombre de comprimés. »

L'efficacité de CombogesicMD est basée sur son rapport démontré en clinique - un comprimé contient 325 mg d'acétaminophène et 97,5 mg d'ibuprofène. Grâce à son rapport unique de 3,3:1, CombogesicMD est un analgésique à action plus rapide et efficace que l'acétaminophène ou l'ibuprofène pris seuls aux mêmes doses (78 % plus efficace que l'acétaminophène et 36 % plus efficace que l'ibuprofène)*.ii

« CombogesicMD est une association novatrice d'ibuprofène et d'acétaminophène, deux analgésiques populaires en vente libre, qui offre aux cliniciens une option thérapeutique supplémentaire pour obtenir une analgésie multimodale de prise en charge de la douleur légère à modérée chez les adultes, sans compromettre le profil d'innocuité reconnu de l'un ou l'autre des composants actifs », a indiqué la Dre Nardine Nakhla, pharmacienne communautaire et chargée de cours clinique à l'École de pharmacie de l'Université de Waterloo.

BioSyent Pharma Inc. a obtenu la licence de CombogesicMD pour le Canada auprès de AFT Pharmaceuticals Ltd., qui vend le produit, directement ou par l'intermédiaire de partenaires, dans 37 autres pays sous divers noms de marque, dont MaxigesicMD. Sur d'autres marchés, le produit se présente sous différentes formes posologiques et concentrations, avec le même rapport acétaminophène/ibuprofène de 3,3:1.

« CombogesicMD est un nouveau traitement efficace sans opioïdes pour aider les professionnels de la santé canadiens dans la prise en charge de la douleur aiguë des patients qui en ont besoin. Nous voulons aider les patients qui recherchent un soulagement de la douleur à court terme », a déclaré le Dr Navid Ashrafi, directeur des affaires médicales et réglementaires de BioSyent Pharma.

CombogesicMD est disponible sans ordonnance au comptoir de la pharmacie ou en commandant en ligne. Pour plus d'information sur CombogesicMD, consultez le site Combogesic.ca.

À propos de BioSyent Inc.

Cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RX », BioSyent est une société pharmaceutique spécialisée, rentable et axée sur la croissance, qui se concentre sur l'acquisition de licences ou de produits pharmaceutiques innovants et d'autres produits de santé qui ont été développés avec succès, sont sûrs et efficaces et ont fait leurs preuves en vue d'améliorer la vie des patients. BioSyent soutient les professionnels de la santé qui traitent ces patients en commercialisant ses produits par l'intermédiaire de ses unités commerciales communautaires, spécialisées et internationales.

À la date du présent communiqué de presse, la société compte 12,740,775 actions ordinaires en circulation.



