La nouvelle offre de maladies graves de Combined Canada propose un bon nombre de régimes incluant des options flexibles pour les particuliers et les familles. Ensemble, ils offrent aux Canadiens une couverture complète contre un large éventail de situations médicales comme le cancer, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance rénale.

Les nouvelles offres arrivent à un moment où les Canadiens sont de plus en plus sensibilisés et préoccupés par les répercussions financières d'une maladie grave, et veulent mieux planifier les « évènements de la vie ».

Plus opportun que jamais - Les progrès en matière de dépistage et de diagnostic ont contribué à une plus grande sensibilisation des Canadiens aux maladies graves. Comme on estime que deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie 1 et qu'environ 70 000 Canadiens sont victimes d'une crise cardiaque chaque année 2 , le besoin n'a jamais été aussi grand.

- Les progrès en matière de dépistage et de diagnostic ont contribué à une plus grande sensibilisation des Canadiens aux maladies graves. Comme on estime que deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie et qu'environ 70 000 Canadiens sont victimes d'une crise cardiaque chaque année , le besoin n'a jamais été aussi grand. Hausse des coûts - Les coûts des soins de santé et les taux de diagnostic de maladies graves comme le cancer, l'accident vasculaire cérébral et les maladies cardiaques continuent de peser sur les Canadiens et leurs familles. Selon des estimations récentes, le Canadien moyen a payé 902 dollars de sa poche en frais médicaux, en 2023, ce qui équivaut à 75 dollars par mois. 3

- Les coûts des soins de santé et les taux de diagnostic de maladies graves comme le cancer, l'accident vasculaire cérébral et les maladies cardiaques continuent de peser sur les Canadiens et leurs familles. Selon des estimations récentes, le Canadien moyen a payé de sa poche en frais médicaux, en 2023, ce qui équivaut à par mois. Effets du stress financier sur la santé - De plus en plus d'études montrent que les facteurs de stress financiers peuvent entraîner d'autres répercussions négatives sur la santé des personnes atteintes d'une maladie grave et ont également une incidence sur le bien-être physique de leurs familles. Surnommée la « toxicité financière » dans un récent article de l'Association médicale canadienne, plus du tiers des patients4 au Canada ont déclaré souffrir de difficultés financières après un diagnostic de cancer. Cela peut entraîner de l'anxiété, des lacunes dans les soins et une période de convalescence insuffisante, autant de facteurs qui peuvent exacerber une maladie critique stressante.

« Les Canadiens sont de plus en plus conscients des répercussions financières que peut engendrer un problème de santé grave » a dit Vincent Iozzo, vice-président principal, chef de la distribution et agent principal de Combined Canada. « Cela a contribué à une croissance dans la catégorie de l'assurance complémentaire, près de 7 Canadiens sur 10 ayant souscrit une couverture complémentaire dans le cadre d'un plan financier plus vaste5. Combined est le chef de file et le pionnier dans cette catégorie et nous continuerons à innover pour répondre aux besoins des Canadiens et de leurs familles dans un marché en constante évolution. »

La nouvelle offre de maladies graves comprend quatre types de régimes différents couvrant jusqu'à 26 maladies payées à 100 % du montant de prestation choisi, ainsi que de nombreuses autres maladies couvertes partiellement. Cette gamme de produits a été conçue pour offrir aux titulaires de police et à leurs familles de la flexibilité, des prestations financières et la tranquillité d'esprit. Les polices sont garanties renouvelables, comprennent un remboursement des primes au décès, et les prestations du régime sont payables en plus des autres polices d'assurance. Grâce aux options de durée flexibles, la possibilité de choisir des montants de prestation allant de 10 000 $ à 100 000 $ et des options de couverture pour toute la famille - en plus de l'inclusion des Services médicaux spécialisés de Teladoc Health au Canada - les consommateurs peuvent travailler avec leur représentant local de Combined Canada pour créer la police d'assurance en cas de maladies graves qui leur convient.

L'assurance Maladies graves de Combined Canada offre aux titulaires de police une prestation en espèces forfaitaire au moment du diagnostic d'une maladie couverte, ce qui la distingue des régimes d'assurance invalidité qui offrent généralement un remplacement continu du revenu. Cette prestation est conçue pour couvrir les dépenses immédiates et personnelles, ce qui permet aux assurés d'allouer les fonds en fonction de leurs besoins. Le soutien financier peut être utilisé pour couvrir divers besoins cruciaux à mesure que les personnes guérissent, y compris le paiement des franchises et des quotes-parts; la prise en charge des dépenses pour les soins à l'extérieur du réseau ainsi que des frais de subsistance pendant la convalescence.

En outre, Combined Canada offres des options hautement personnalisables pour garantir que les titulaires de police peuvent choisir le régime adéquat pour eux-mêmes et pour leurs familles, y compris des garanties telles que le remboursement des primes pour bonne santé, des prestations pour diagnostic ultérieur et des garanties de police libérée.

« Aujourd'hui plus que jamais, les soins de santé et la planification financière vont de pair, et les consommateurs disposent d'un éventail vertigineux d'options parmi lesquelles choisir, » a ajouté Iozzo. « Heureusement, le menu d'options personnalisables facile à comprendre de Combined Canada offre l'inclusivité, la flexibilité et la rentabilité pour aider les familles canadiennes en cas de diagnostic soudain, inattendu et difficile à gérer financièrement. »

Les informations détaillées sur les options de couverture, l'admissibilité et les étapes suivantes sont disponibles auprès des représentants locaux de Combined Canada ou sur www.combined.ca .

1 Société canadienne du cancer (2023).

2 Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.

3 Institut canadien d'information sur la santé.

4 Association médicale canadienne (2023).

5 Association canadienne de compagnies d'assurances de personnes (ACCAP).

Au sujet de Combined Canada

Combined Canada un fournisseur chef de file de produits d'assurance complémentaire accident, maladie, invalidité et d'assurance vie au Canada. Le siège social est situé à Markham, en Ontario, et la compagnie exerce ses activités au Canada depuis 1956 en tant que filiale de la Compagnie d'assurance Combined d'Amérique, une compagnie de Chubb. Ayant des bureaux situés partout au Canada et des représentants des ventes dans chaque province, Combined Canada s'engage à rendre le monde de l'assurance complémentaire facile à comprendre. La compagnie a obtenu la note A+ du Better Business Bureau et la note de solidité financière A + (Supérieure) de A.M. Best. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.combined.ca

SOURCE Combined Insurance

Renseignements: Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Bruce Logan, Vice-président adjoint, Marketing et Communications, 416-716-4154, [email protected]; Sean Mogle, Partenaire, RP Finn, 312-520-0107, [email protected]

