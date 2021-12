Combattre la pénurie de main-d'œuvre - Popeye's Suppléments prend les grands moyens pour offrir un environnement de travail exceptionnel et passe au recrutement international

MONTRÉAL, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Le sens que l'on donne au travail est différent pour chaque individu. Pour favoriser une plus grande attractivité et pour maintenir la rétention ses employés déjà en fonction, Popeye's Suppléments (Popeye's) met cette notion de l'avant et affiche bien haut ses couleurs alors que la province traverse une grave crise de pénurie de main d'œuvre.

« Nous avons examiné plusieurs options qui s'offrent aux employés et nous avons décidé de façonner un milieu de travail qui offre les ressources qu'ils souhaitent réellement. Le contexte pandémique a changé le monde du travail : nos politiques et nos pratiques en matière de ressources humaines doivent évoluer. Il était primordial d'agir face à cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre », affirme Philippe-Antoine Defoy, Popeye's Suppléments Québec & Maritimes.

La mise en application de stratégies musclées

Alors que la pénurie de main-d'œuvre affecte plus de huit entreprises québécoises sur dix1, Popeye's mise sur des pratiques de gestions qui favoriser la rétention de ses employés. « Compter sur des employés mobilisés est essentiel au succès d'une entreprise comme la nôtre. Nous souhaitons créer un environnement de travail positif pour nos employés afin qu'ils sentent que leurs passions envers la nutrition, la santé et les saines habitudes font une différence bien réelle pour les clients », renchérit Philippe-Antoine.

Grâce au savoir-faire développé par des formations rigoureuses et à des conditions de travail avantageuses, Popeye's affiche un taux de rétention très haut. En effet, plusieurs employés cumulent plus de 10 ans à l'emploi, dans cette industrie en plein essor, une statistique qui fait bande à part dans le secteur du commerce du détail. L'organisation souhaite tout de même prendre les devants et poursuivre dans cette lancée.

Recrutement international

Bien que son équipe soit bien établie, pour continuer sa progression, Popeye's se tourne vers l'international. « Une firme a récemment été mandatée pour nous aider dans notre recrutement à l'étranger. Nous sommes à la recherche de gens passionnés par la santé et l'alimentation et qui ont envie de découvrir ce que nous avons à leur offrir », conclut Philippe-Antoine.

Rémunération et avantages sociaux

Popeye's a récemment annoncé à ses employés que le salaire minimum passera à 15$ par heure au 1er janvier 2022. L'entreprise offre également une vaste gamme d'assurances collectives, un régime enregistré d'épargne-retraite collectif auquel la cotisation de l'employeur est supérieure au marché. Des congés de maladie sont également prévus au contrat de travail. Les employés ont aussi droit à des rabais avantageux sur une foule de produits.

Formation continue

Tous les nouveaux employés doivent suivre une formation de près de 30 heures ayant pour but de se familiariser avec les produits, leurs bienfaits et leurs caractéristiques. Par la suite, les employés seront tenus de participer au programme de formation continue totalisant plusieurs centaines d'heures. La formation continue pour les employés favorise le développement de leur carrière et facilite leur adaptation aux diverses situations professionnelles. « Le programme de formation que nous offrons aux employés est garante de l'expertise que vient chercher notre clientèle. Comme chacun de nos conseillers est au cœur de notre succès, nous devons leur offrir les meilleurs outils », assure Philippe-Antoine.

Augmentation salariale et rétroaction biannuelle ou annuelle

Les membres de l'équipe se font évaluer à l'occasion des évaluations biannuelles ou annuelles et une augmentation de salaire est prévue si les employés rencontrent les cibles. « Nous avons également un programme de reconnaissance des années d'expérience et nous offrons des prix d'excellence aux employés qui se démarquent. Des façons simples d'exprimer notre reconnaissance très sincère sur la contribution de l'employé », ajoute Philippe-Antoine.

L'entreprise est à la recherche de nouveaux talents. Pour découvrir le riche univers professionnel et pour soumettre une candidature, c'est par ICI.

À propos de Popeye's Suppléments

Popeye's Suppléments est le plus important détaillant de nutrition sportive au Canada avec plus de 100 magasins à travers le pays! Nous offrons des solutions au client désirant améliorer sa santé, peu importe son objectif. Le succès exceptionnel de Popeye's suppléments au cours de ces années vient non seulement du travail acharné, mais aussi du souci de combler nos clients en leur offrant des solutions et des résultats optimaux. Popeye's Suppléments est le nom le plus puissant de l'industrie de la nutrition sportive au Canada. Nos équipes sont composées de gens passionnés, que ce soit par la santé, les suppléments, la nutrition et l'exercice. Avec plus de 2000 produits provenant de plus de 70 compagnies différentes, nous vous offrons les meilleurs produits naturels des meilleures compagnies québécoises et canadiennes.

