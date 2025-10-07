MILAN, 8 octobre 2025 /CNW/ - Dans la continuité de la mise en œuvre en Italie en 2022, Comarch et F.I.L.A. S.p.A., une entreprise de premier plan dans les domaines de l'art, du design et de la coloration, élargissent leur partenariat pour inclure la facturation électronique. L'accord renforce la collaboration amorcée en 2019 qui prévoyait l'adoption initiale du système Comarch EDI et son intégration au logiciel SAP de planification des ressources de l'entreprise choisi par l'entreprise comme solution de gestion.

Cette décision stratégique permettra à F.I.L.A. d'utiliser les solutions de facturation électronique et d'archives électroniques de Comarch dans d'autres marchés européens où elle exerce ses activités, conformément à la réglementation à venir.

Une expansion stratégique favorisant la numérisation

Le plan de mise en œuvre pour la facturation et l'archivage électronique concerne les pays suivants, avec des délais clairs et définis afin de garantir le plein respect des réglementations locales :

Allemagne : La mise en œuvre du service couvrira l'envoi et l'archivage électronique des factures.

France : Dès 2026 pour deux entités du groupe; le projet prévoit l'ajout des rapports électroniques.

Belgique : La solution doit être mise en place en 2026 pour assurer la conformité aux normes de Peppol.

Espagne : Le projet, qui doit commencer en 2027, comprendra un système de validation en temps réel.

La confiance renouvelée de F.I.L.A. témoigne de la valeur et de l'évolutivité de nos solutions. « Notre équipe est prête à soutenir leur expansion, en assurant la conformité et l'efficacité des processus dans des marchés complexes comme la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne », a ajouté Kamila Niekraszewicz, directeur national de Comarch en Italie. « Cette entente renforce notre rôle de partenaire technologique stratégique, qui est essentiel pour les entreprises qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale dans un environnement en constante évolution. »

La collaboration entre Comarch et F.I.L.A. continue d'évoluer, jetant les bases d'un avenir prospère dans la gestion efficace et sécurisée des processus d'affaires.

