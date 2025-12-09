CRACOVIE, Pologne, 9 décembre 2025 /CNW/ - Comarch, un fournisseur mondial de solutions et de services de TI, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue pour son excellent rendement dans le rapport The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025. Le rapport, rédigé par John Pedini, fournit une évaluation des principaux fournisseurs de l'industrie afin d'aider les professionnels à choisir le bon partenaire pour répondre à leurs besoins.

Vision stratégique

Selon le rapport de Forrester, « Comarch est idéalement adaptée aux entreprises mondiales, multimarques et multirégionales qui nécessitent une expertise industrielle dans les secteurs des compagnies aériennes, de la vente au détail de carburant et des services financiers ».

Le rapport indique également que « Comarch considère la technologie de fidélisation comme le catalyseur de l'expérience client et de la technologie marketing, ce qui se traduit par une feuille de route axée sur l'automatisation, l'IA et la modularité ».

Engagement de la communauté et des utilisateurs

Dans cette évaluation, Comarch a obtenu la note la plus élevée possible pour le critère communautaire. Le rapport souligne que « Comarch a un calendrier d'événements en direct exceptionnellement chargé et une vaste communauté en ligne où les utilisateurs peuvent apprendre et discuter des meilleures pratiques ».

« Nous croyons que notre résultat dans l'évaluation de Forrester Wave témoigne de notre engagement inébranlable envers l'excellence technique et l'harmonisation stratégique avec les besoins changeants des entreprises mondiales », a déclaré Sami Nachawati, directeur des services-conseils chez Comarch. « Notre priorité qui consiste à tirer parti de l'IA et à offrir une plateforme modulaire et hautement configurable donne à nos clients la souplesse nécessaire pour offrir une expérience client supérieure. »

Accéder au rapport complet

Pour passer en revue l'évaluation complète et en savoir plus sur le placement de Comarch, accédez au rapport complet The Forrester Wave™: Loyalty Platforms, Q4 2025 ici : https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

Forrester ne fait la promotion d'aucune entreprise, d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service inclus dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de sélectionner les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque en fonction des évaluations figurant dans ces publications. Les données sont fondées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent le jugement au moment opportun et sont sujettes à changement. Pour en savoir plus sur l'objectivité de Forrester, cliquez ici.

À propos de Comarch

Comarch a été fondée en 1993 à Cracovie, en Pologne. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises de TI en Europe qui réalise des projets pour les principales marques polonaises et mondiales dans les secteurs les plus importants de l'économie. Des dizaines de milliers de marques bien connues dans plus de 100 pays sur 6 continents ont utilisé les services de Comarch, notamment : Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING et LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

