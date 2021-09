Pour souligner le lancement de cette nouvelle technologie, surnommée « la médaillée d'or en matière de rétention de la chaleur », Columbia diffusera une campagne publicitaire novatrice mettant l'accent sur le tout nouveau rôle de l'or dans les activités extérieures. Dès le 1 er octobre, les nouvelles publicités seront diffusées tout l'hiver à l'échelle des plateformes mondiales de radiodiffusion et d'affichage ainsi que dans les médias imprimés. Columbia effectuera également la promotion de la technologie Omni-Heat Infinity sur les plateformes de médias sociaux par l'entremise d'athlètes, d'ambassadeurs et d'autres personnalités afin de susciter l'intérêt des adeptes et des abonnées tout au long de la saison.

« La technologie Omni-Heat Infinity s'appuie sur notre plateforme populaire de technologies brevetées et nous avons très hâte de présenter cette innovation révolutionnaire dans le cadre de la plus importante campagne publicitaire de Columbia en 83 ans, a déclaré Joe Boyle, président de la marque Columbia. L'initiative est caractérisée par la légèreté habituelle de Columbia, tout en établissant clairement la marque à titre de médaillée d'or de la chaleur. »

La collection inaugurale d'Omni-Heat Infinity propose un grand choix de manteaux techniques, de bottes d'hiver, de tuques et d'accessoires pour les hommes et les femmes. Parmi les produits clés de la collection, mentionnons le manteau hybride Titan Pass Double Wall, caractérisé par une conception à couches multiples qui protège du vent et de la pluie, tout en retenant la chaleur. La nouvelle technologie est idéale pour les journées de ski froides, tandis que le manteau Aerial Ascender se démarque par ses nombreuses propriétés et sa flexibilité dynamique, qui offre une mobilité exceptionnelle en montagne. Le manteau à capuchon Labyrinth Loop est un produit facilement transportable, doté d'une doublure en matériaux recyclés et d'un ourlet ajustable à l'aide d'un cordon de serrage pour emprisonner la chaleur. Plusieurs modèles de bottes seront dotés de la nouvelle technologie Omni-Heat Infinity, y compris les polyvalentes bottes pour femmes Keetley Shorty Omni-Heat, qui allient confort et légèreté dans toutes les conditions météorologiques.

Pour de plus amples détails à propos de la technologie Omni-Heat Infinity, visitez www.columbiasportswear.ca/fr/omni-heat-infinity/. Pour accéder à des images et à des vidéos en haute résolution, cliquez ici.

