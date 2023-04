Cols bleus de Québec : mobilisation et organisation

QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Québec se mobilisent et s'organisent à quelques mois du début d'importantes négociations collectives. Ainsi, le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) dévoile son tout nouveau logo et se rallie autour du slogan : Ensemble, bâtissons la ville!

« Nous sommes heureux de présenter nos nouvelles couleurs à l'ensemble des membres. Nous partirons à la rencontre de chacun. Ça va nous permettre de commencer une discussion sur nos priorités. Comme partout ailleurs, les défis reliés à l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre sont sérieux et la prochaine négociation sera déterminante », explique le président du SCFP-1638, Félix Lindsay.

Jamais dans l'histoire de la section locale il n'y a eu autant de départs. Un grand nombre de personnes nouvellement embauchées ne restent à l'emploi de la Ville qu'à peine trois ou quatre mois.

« C'est très révélateur. Cette campagne de valorisation du syndicat a pour but de rappeler aux membres que tous ensemble et fortement mobilisés, nous pourrons négocier un nouveau contrat de travail à la hauteur de leurs attentes », ajoute Carl Lavoie, le secrétaire-trésorier du syndicat.

Le maintien de l'expertise à l'interne est une priorité. Les cols bleus sont les mieux placés pour donner les services, et ce, au meilleur coût, mais il faut protéger les emplois.

La convention collective vient à échéance en janvier 2024.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

