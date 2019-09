Cols bleus de Québec - Entente de principe

QUÉBEC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du renouvellement de la convention collective, une entente de principe est intervenue entre le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - section locale 1638 (SCFP) et la Ville de Québec ce mardi 17 septembre.

Il a fallu une cinquantaine de rencontres entre les parties pour y parvenir. La convention collective a été renouvelée pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. À noter que les 1100 employés cols bleus étaient sans convention collective depuis le 31 décembre 2018.

Le syndicat et la Ville ont convenu de ne pas dévoiler ni commenter le contenu de l'entente de principe avant que les employés manuels en aient pris connaissance en assemblée générale.

Les assemblées générales du syndicat auront lieu les 30 septembre et 1er octobre prochains.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 34 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Alain Bourassa, président du SEMVQ, section locale 1638 (SCFP), 418 624-5305; Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802

Related Links

https://scfp.qc.ca/