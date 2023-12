VANCOUVER, BC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - En tant que fournisseur fiable de produits minéraux et métalliques de sources responsables, le Canada est bien placé pour agir comme chef de file dans la production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques et la mise en place de chaînes de valeur résilientes. Nous avons un rôle à jouer pour alimenter l'économie carboneutre, aussi bien au pays qu'ailleurs dans le monde, tout en créant des emplois durables. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques souligne que le Canada doit tirer parti des partenariats avec des pays qui partagent ses valeurs pour diversifier et sécuriser des chaînes d'approvisionnement, maintenir de bonnes conditions de travail et assurer la compétitivité.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un million de dollars sur deux ans au Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining (BRIMM) de l'Université de la Colombie-Britannique pour soutenir le développement et étendre l'offre de son programme de microcertification en leadership économique destiné aux professionnels du secteur minier (Executive Microcertificate in Economic Leadership for Mining).

Le programme dynamisera les carrières des professionnels inscrits en leur permettant d'acquérir des compétences en leadership organisationnel et en abordant certains des grands enjeux auxquels doivent faire face les sociétés d'exploration et d'exploitation minière de par le monde. Les fonds permettront d'accorder 300 bourses d'études à des personnes qui ont besoin d'aide financière pour suivre le programme, ce qui rendra ce dernier plus inclusif et accessible à un plus vaste public. Pour faire croître et renforcer les réseaux professionnels, le BRIMM offrira également, en Argentine et au Chili, deux programmes de microcertification en personne qui pourront accueillir jusqu'à 50 étudiants chacun.

En exerçant un leadership conscient, les diplômés du programme de microcertification du BRIMM contribueront à améliorer les pratiques écodurables dans un monde où la durabilité et l'optimisation des affaires deviennent d'une importance prioritaire pour le développement économique. Le programme aidera à pallier les pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur minier au Canada et dans beaucoup d'autres pays riches en ressources minérales.

En 2019, le Canada s'est joint à l'Australie, au Botswana, aux États-Unis et au Pérou pour fonder l'Initiative de gouvernance des ressources énergétiques (Energy Resource Governance Initiative ou ERGI), qui vise à cerner et à disséminer les meilleures pratiques observées dans le secteur mondial de l'exploitation minière tout en promouvant une activité minière responsable axée sur la croissance économique et la performance environnementale. Lors de la 15e Conférence des Parties (COP15) en 2022, le Canada, de concert avec l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni, a lancé l'Alliance pour des minéraux critiques durables pour favoriser l'adoption de pratiques de recyclage, de traitement et d'extraction écodurables et socialement inclusives et responsables, de même que l'établissement de chaînes d'approvisionnement responsable en minéraux critiques. Grâce à des engagements comme ceux-ci, le Canada poursuit son action collective dans le domaine des minéraux critiques pour favoriser la transition mondiale vers l'énergie verte et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.

« Le Canada impose des normes environnementales, sociales et de gouvernance dans le secteur minier qui font de lui un véritable chef de file mondial en la matière. Les minéraux critiques représentent l'occasion d'une génération, et le gouvernement du Canada la saisit de façon à en faire profiter toutes les régions du pays et à renforcer son leadership dans ce domaine à l'international. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

En décembre 2022 , 70 millions ont été affectés sur sept ans au Programme de partenariats internationaux (PPI) pour favoriser le leadership du Canada dans le domaine des minéraux critiques à l'échelle mondiale dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Le PPI a pour mission d'aider le Canada à honorer ses obligations et engagements bilatéraux toujours plus nombreux dans le domaine.

, 70 millions ont été affectés sur sept ans au Programme de partenariats internationaux (PPI) pour favoriser le leadership du Canada dans le domaine des minéraux critiques à l'échelle mondiale dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Le PPI a pour mission d'aider le Canada à honorer ses obligations et engagements bilatéraux toujours plus nombreux dans le domaine. Dans le cadre de ses engagements multilatéraux, le Canada s'emploie à mettre en œuvre des actions collectives dans le domaine des minéraux critiques afin de soutenir la transition mondiale vers des sources d'énergie verte et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Figurent au nombre des importantes organisations et initiatives multilatérales : le G7; le G20, l'Agence internationale de l'énergie, la Banque mondiale, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le Forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable, l'ERGI, l'Alliance pour des minéraux critiques durables et le Partenariat pour la sécurité des minéraux.

En accordant ce financement à l'Université de la Colombie-Britannique, le Canada témoigne de son adhésion à l'ERGI, car il favorise le développement d'un programme 100 % canadien qui fera progresser les pratiques écodurables dans l'industrie mondiale des minéraux et des métaux.

L'Argentine et le Chili ont d'abondantes ressources en minéraux critiques, particulièrement le cuivre et le lithium. Le Canada est un important investisseur dans le secteur minier de ces deux pays, avec lesquels nous entretenons d'importants partenariats commerciaux.

est un important investisseur dans le secteur minier de ces deux pays, avec lesquels nous entretenons d'importants partenariats commerciaux. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques s'inscrit dans le cadre du plan climatique renforcé du Canada intitulé Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, qui contribue à l'objectif du Canada de ramener les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

