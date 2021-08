La culture axée sur les personnes accélère l'engagement envers des pratiques commerciales sûres, efficaces et durables

DENVER, le 18 août 2021 /CNW/ -- Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir publié son tout premier rapport sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise pour fournir avec transparence les performances ESG de l'entreprise pour 2020. Le rapport souligne l'engagement continu de Cologix à investir dans les personnes, à mettre en place des pratiques commerciales durables pour protéger la planète, à soutenir les communautés à qui elle offre des services et à créer de la valeur pour les employés, les investisseurs, les clients, les fournisseurs et les partenaires.

Établissant les bases pour démontrer une transparence accrue, ce rapport améliore les efforts ESG existants de Cologix avec un engagement public envers les pratiques de développement durable, sociales et de gouvernance et des informations améliorées sur les progrès annuels mis en place pour atteindre les objectifs ESG. Dans le cadre de ce premier rapport, Cologix se concentre sur trois domaines clés :

Un engagement environnemental pour améliorer l'efficacité énergétique et exploiter les options d'énergie renouvelable lorsqu'elles sont disponibles.

Une responsabilité sociale envers les personnes et les communautés avec lesquelles nous nous connectons et à qui nous offrons nos services.

Une structure de gouvernance solide respectant des normes de sécurité et de conformité rigoureuses.

« Ce rapport marque notre première initiative pour résumer notre travail en matière d'ESG », a déclaré Bill Fathers, Chef de la direction et PDG de Cologix. « Chez Cologix, nous avons mis en place une plateforme exceptionnelle pour connecter les gens à travers l'Amérique du Nord. Depuis plus de 10 ans, Cologix a eu la chance de croître de manière exponentielle au niveau de ses activités, et avec cette croissance, nous comprenons notre responsabilité d'agir en tant que bons citoyens du monde en plus de fournir les produits et services que nos actionnaires apprécient. Lorsque nous avons décidé de mettre en œuvre notre stratégie « les personnes d'abord », il y a plus de trois ans, nous nous sommes concentrés sur la CONFIANCE, qui s'étend à l'ensemble de notre chaîne de valeurs et à notre écosystème, y compris à nos clients. Ce premier rapport n'est que le début de notre stratégie ESG, axée sur un avenir d'excellence et de durabilité. »

Faits saillants du rapport ESG

Environnement : Cologix s'engage à économiser l'énergie et l'eau ainsi qu'à utiliser de l'énergie verte. En 2020, 45 % de l'électricité de Cologix provenait de sources renouvelables. De plus, Cologix a réalisé 51 projets d'amélioration de l'efficacité énergétique l'an dernier, qui comprennent des systèmes à haute efficacité, un éclairage à DEL et des équipements de mise à niveau dans toutes les installations.

Social : Chez Cologix, c'est plus de 300 employés de tous les horizons qui sont le cœur et l'âme de l'entreprise. La santé et la sécurité au travail font partie de la façon dont Cologix travaille au quotidien. Cologix propose de solides programmes de santé et de bien-être dans tous nos marchés à travers l'Amérique du Nord. Cologix n'a signalé aucun arrêt de travail lié à une blessure en 2020.

Bâtir une équipe de talents diversifiée et inclusive fait partie de la stratégie ESG de l'entreprise. En fait, cinq des huit dirigeants exécutifs sont des femmes. La culture de l'entreprise stimule l'engagement par le biais d'activités et de programmes tels que des clubs, des réunions bimensuelles et une plateforme de reconnaissance pour féliciter et reconnaître les collègues. Dans toutes les régions où est basée Cologix, les employés donnent de leur temps et de leur expertise pour soutenir également les organisations caritatives locales.

Gouvernance: La structure de gouvernance de Cologix est composée de nos huit dirigeants et de quatre membres du conseil d'administration. En 2020, 100 % des installations de l'entreprise étaient conformes aux normes SOC 1, SOC 2, HIPAA et PCI. De plus, Cologix a obtenu avec succès la certification ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) en 2021 pour son système de gestion de la sécurité de l'information (SMSI) qui prend en charge ses services de colocation et d'interconnexion de centres de données. La certification ISO 27001 de Cologix a été délivrée par Schellman & Company, LLC.

Le rapport ESG est une étape importante pour l'entreprise, et il servira de base pour démontrer une plus grande transparence alors que Cologix étend sa stratégie et son exécution ESG en 2021 et au-delà. Pour soutenir ces efforts, l'équipe de Cologix travaille déjà sur une étude de matérialité et un processus d'engagement des parties prenantes plus approfondis pour aider à l'élaboration de sa feuille de route ESG. Cette feuille de route fournira une orientation stratégique à Cologix dans sa prise de décision pour son écosystème d'employés, d'investisseurs, de clients, de partenaires et de fournisseurs, tandis que Cologix investit dans la force des personnes, de la planète et des communautés à qui Cologix offre ses services.

Pour en savoir plus, lisez le rapport ESG de Cologix https://www.cologix.com/fr/.

À propos de Cologix Inc.

Cologix est une entreprise fournissant des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés à travers 11 marchés d'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications Hyperscale Edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un approvisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected] . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

