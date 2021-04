Telia Carrier établit un nouveau PoP au centre de données VAN2 de Cologix

DENVER, le 28 avril 2021 /CNW/ - Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait élargi sa portée mondiale en s'associant à Telia Carrier, qui offre le réseau dorsal IP classé n° 1 au monde, avec un nouveau point de présence (PoP) au centre de données VAN2 de Cologix situé à Vancouver, au Canada. Avec le premier PoP de Telia Carrier dans l'Ouest canadien, les clients de Cologix et de Telia Carrier auront un accès à faible latence à la dorsale de fibre et à la connectivité de Telia Carrier.

« Le partenariat avec Telia Carrier fournit à nos clients des solutions pour répondre à la demande croissante partout au Canada », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général de Cologix pour le Canada. « Nous avons constaté une forte demande des clients pour obtenir une diversité et/ou une capacité supplémentaire, en particulier pour les entreprises qui ont besoin d'une connexion locale directe avec les fournisseurs infonuagiques à Vancouver. »

Avec une croissance moyenne annuelle de 6%, l'industrie de la haute technologie de Vancouver évolue rapidement, attirant l'attention au niveau mondial et des investissements accrus dans des secteurs clés tels que l'IA, le logiciel en tant que service (SaaS), les médias sociaux, l'informatique décisionnelle, la sécurité, les sciences de la vie, la technologie financière, et particulièrement, le divertissement numérique et interactif (DE&I). DE&I est utilisé pour décrire une industrie collective qui comprend divers secteurs des médias visuels à l'écran et cinématographiques tels que les effets visuels (VFX) et l'animation, la production de films et d'émissions télévisuelles, le développement de jeux vidéo, la réalité virtuelle et les médias interactifs, qui reposent tous sur une infrastructure connectée et robuste pour créer un contenu de qualité.

« Nous sommes heureux de travailler avec Cologix pour inaugurer notre premier PoP dans l'Ouest canadien afin de soutenir le très gros volume de données qui voyagent dans le cloud, la collaboration en temps réel et le développement créatif dans les industries numériques qui prospèrent grâce à un réseau fiable », a déclaré Art Kazmierczak, directeur du Développement commercial et réseau chez Telia Carrier. « Le PoP de Vancouver fournira un accès direct à notre réseau dorsal IP, classé no 1 au monde, et à des services de télécommunications diversifiés et sécurisés pour aider les entreprises à effectuer les transformations nécessaires et à mettre en place des stratégies basées sur le cloud à grande échelle au fur et à mesure que le traitement des données se dirige de plus en plus vers le edge.

Les entreprises de Vancouver peuvent désormais profiter de la meilleure dorsale Internet au monde, AS1299, offerte par Telia Carrier, ainsi que de la disponibilité locale de leurs services de transit IP haut débit, Cloud Connect, DDoS Mitigation, Ethernet et IPX pour les opérateurs, les fournisseurs de contenu et autres types d'entreprises connexes.

« Nous sommes ravis que Telia Carrier ait choisi le site VAN2 de Cologix pour étendre son réseau dorsal IP mondial », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Vancouver possède l'écosystème parfait pour exploiter le potentiel numérique, permettant à nos clients d'accélérer leur transformation infonuagique. Notre centre de données VAN2 permettra à Telia de fournir un niveau plus grand d'interconnexion locale, avec un accès rapide et une faible latence. »

Alors que la quantité de données produites et consommées se dirigent de plus en plus vers le edge infonuagique, il est impératif d'optimiser les sources de données à proximité afin d'assurer un accès facile aux applications infonuagiques des tiers. Avec plus de 100 téraoctets de données voyageant sur sa dorsale IP mondiale et plus de 300 téraoctets de capacité disponible, Telia Carrier est en mesure de fournir la capacité « sur demande » requise par ses clients pour prendre en charge les pics de trafic et la haute disponibilité.

Le centre de données VAN2 de Cologix fournit des solutions de centre de données hyper-efficaces et une connectivité robuste à plus de 20 réseaux uniques et un accès direct au nœud primaire du Vancouver Internet Exchange (VANIX).

Grâce à la plateforme Metro Connect de Cologix, les clients de VAN1 et VAN3 ont également la possibilité d'accéder à Telia Carrier à partir de VAN2 (1050 West Pender).

Autres caractéristiques clés du VAN2

Siège du nœud primaire du Vancouver Internet Exchange (VANIX);

Situé au centre-ville de Vancouver , à moins d'un km du centre VAN1- offrant deux excellentes options de centre de données;

, à moins d'un km du centre VAN1- offrant deux excellentes options de centre de données; Meilleures certifications et sécurité conforme aux normes SOC 1, SOC 2, HIPAA et PCI-DSS.

Pour de plus amples informations sur le hub d'interconnexion VAN2 de Cologix, veuillez contacter [email protected].

À propos de Cologix Inc.

Cologix est une entreprise fournissant des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés à travers 10 marchés d'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications Hyperscale Edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité à la demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected]. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

À propos de Telia Carrier



Telia Carrier résout les problèmes de connectivité partout à travers le monde pour les entreprises multinationales dont les activités reposent sur une infrastructure numérique. En plus d'offrir le réseau dorsal IP classé n° 1 au monde et un écosystème unique de fournisseurs de services infonuagiques et réseau, nous offrons une expérience client primée à des clients dans plus de 125 pays à travers le monde. Nos services Internet mondiaux connectent plus de 700 fournisseurs de services infonuagiques, de sécurité et de contenu offrant une faible latence. Pour une résilience ajoutée, notre service Cloud Connect privé se connecte directement à Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Découvrez-en plus sur Teliacarrier.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

