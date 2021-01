«Telstra a fourni, pendant plus de deux décennies, une connectivité internationale aux principales économies de la région APAC pour les entreprises dont le siège social est basé aux États-Unis, et notre arrivée au Canada avec le point de présence (PoP) de Toronto permettra dès maintenant aux entreprises canadiennes de tirer parti de notre infrastructure de classe mondiale et de notre réseau sous-marin pour accéder rapidement aux nouveaux marchés en expansion dans toute l'Asie », a déclaré Nicholas Collins, président de Telstra Americas. « L'accès de Cologix aux principaux fournisseurs de services infonuagiques et à l'écosystème de clients, de partenaires et de services en fait un partenaire naturel pour nous aider à offrir une connectivité réseau à travers l'Amérique du Nord, via notre nœud de réseau, au hub d'interconnexion TOR1 de Cologix. »

Telstra possède et exploite le plus grand réseau sous-marin qui s'étend sur plus de 400 000 km et qui se termine dans 58 centres de données en Asie, en Europe et en Amérique, avec un accès à plus de

2 000 PoP dans 200 pays à travers le monde. Telstra transporte actuellement près d'un tiers de tout le trafic Internet d'Asie-Pacifique et l'entreprise a été nommée « Entreprise de câbles sous-marins par excellence» /«Outstanding Submarine Company» par le Pacific Telecommunications Council lors de leur événement PTC Awards 2020, ce prix était décerné pour récompenser des réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'information et des communications.

« Nous sommes heureux de nous associer à Telstra afin de répondre à la demande croissante à travers le Canada alors que les entreprises rendent encore plus rapides leurs transformations numériques pour atteindre leurs clients, partenaires et employés », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Cologix s'est engagé à fournir une interconnexion à la fine pointe de la technologie et à établir des partenariats avec des fournisseurs de services réseau dans des installations neutres en termes de réseau. Pour répondre à des exigences accrues de bande passante pour fournir des applications et du stockage, une connectivité à très faible latence, un accès aux fournisseurs de services infonuagiques et des outils de virtualisation de nouvelle génération, tels que Cologix Access Marketplace, pour aider les entreprises clientes à faire évoluer les services à la demande, via un portail en ligne libre-service, et les fournisseurs de services réseau pour commercialiser gratuitement leurs services auprès de nos clients. »

Le centre de données TOR1 de Cologix est situé dans le bâtiment le plus connecté de Toronto avec plus de 150 partenaires de réseaux uniques dans la salle d'interconnexion (MMR) du site avec plus de 200 clients locaux. Les clients de Cologix Toronto disposent d'une connectivité directe à Amazon Web Services®, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect

« Nous sommes fiers d'être la plus grande et la plus connectée des entreprises de centres de données au Canada avec 17 centres de données à travers le Canada à Toronto, Montréal et Vancouver », a déclaré Sean Maskell, président de Cologix Canada. « Situé au 151 Front Street, dans le plus important et le plus grand centre d'hébergement pour télécommunicateurs au Canada, le hub d'interconnexion TOR1 de Cologix, offre un emplacement privilégié à Telstra lui permettant ainsi de pénétrer le marché canadien. Grâce à notre infrastructure évolutive, sécurisée et fiable partout au Canada, Telstra peut rapidement développer ses activités et rejoindre de nouveaux clients.

Pour de plus amples informations sur le hub d'interconnexion TOR1 de Cologix, veuillez contacter [email protected].

À propos de Cologix Inc.

Cologix fournit une gamme de solutions de centre de données Hyperscale à la fine pointe de la technologie, fiables, sécurisées et évolutives à partir de 28 hubs d'interconnexion majeurs et de 5 installations de capacité Hyperscale réparties dans 10 marchés stratégiques en Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et les fournisseurs de télécommunications et un riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications à la fine pointe de la technologie à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité à la demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Toronto ou Vancouver, visitez www.cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected]. Suivez Cologix sur Linkedin et Twitter.

À propos de Telstra

Telstra est une entreprise australienne de télécommunications et de technologie de premier plan qui est en affaire depuis longtemps et qui continue sa croissance à l'échelle mondiale. Nous opérons en Amérique depuis plus de 25 ans sous la division Telstra Enterprise, qui fournit le transit de données et IP, la connectivité Internet, des services d'application réseau, tels que les communications unifiées et le nuage, et des services gérés à plus de 500 entreprises dans 160 villes de la région. Nos produits et services sont supportés par l'un des plus grands systèmes de câbles sous-marins à fibre optique atteignant l'Asie-Pacifique et au-delà, avec des licences en Asie, en Europe et en Amérique, et un accès à plus de 2000 points de présence dans le monde. Grâce à notre portée et à notre fiabilité inégalée, ainsi qu'à notre service client et notre expertise de premier plan, nous connectons les entreprises en Amérique à certaines des économies à la croissance la plus rapide du monde, notamment la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord et l'Australie. Vous pensez à l'Asie, alors pensez à Telstra. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.telstra.com/americas.

