Colocation en HLM toujours interdite par la CAQ malgré l'urgence de la crise de l'itinérance

MONTRÉAL, le 18 janv. 2026 /CNW/ - Malgré la démission du premier ministre François Legault et la course à sa succession qui s'amorce, la crise de l'itinérance bat toujours son plein partout au Québec. Plus de six mois après un engagement confirmé en juillet dernier par le gouvernement, la colocation en HLM n'a toujours pas été mise en œuvre, une inaction qui condamne des centaines de personnes à passer l'hiver à la rue. Québec solidaire presse le gouvernement de la CAQ d'agir immédiatement afin de permettre la colocation en HLM, une mesure simple et appuyée unanimement.

« La crise de l'itinérance qui frappe actuellement le Québec exige des réponses rapides et concertées, et c'est encore plus vrai alors que l'on connaît un hiver 2026 particulièrement froid, mettant en danger des milliers de Québécoises et de Québécois sans logis. Notre devoir, comme élus, c'est de prendre tous les moyens nécessaires pour s'attaquer à cette grave crise humanitaire. Ainsi, je ne peux pas comprendre pourquoi il faut des mois et des mois pour approuver officiellement une mesure qui fait l'unanimité et permettrait la colocation en HLM. Comment le gouvernement de la CAQ peut-il justifier de tels retards? C'est inacceptable! » a dénoncé Guillaume Cliche-Rivard, responsable du dossier de l'itinérance pour Québec solidaire.

À la suite d'une sortie remarquée de Québec solidaire en mai 2025, le gouvernement caquiste a annoncé, en juillet dernier, qu'il acceptait de permettre la colocation en HLM. Or, plus de six mois plus tard, cette mesure n'est toujours pas en vigueur. Elle permettrait pourtant à des dizaines de personnes d'accéder à une chambre actuellement disponible dans un logement HLM et de réduire la pression sur la crise de l'itinérance, une proposition qui avait été saluée de toutes parts.

En rappel, le Bureau du coroner confirmait l'automne dernier que 108 personnes étaient décédées en situation d'itinérance en 2024. Québec solidaire estime qu'il est du devoir de tous de réduire ce triste bilan.

