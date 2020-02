Colloque de l'Association québécoise des lobbyistes - Le Commissaire présente son Énoncé de principes et l'avancement des travaux de la nouvelle plateforme de transparence des activités de lobbyisme

QUÉBEC, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, prendra part ce mardi 25 février, au colloque Encadrements, perceptions et perspectives de l'Association québécoise des lobbyistes au Plaza Centre-Ville à Montréal, de 8 h 30 à 13 h 30.

À la lumière du diagnostic posé sur la loi actuelle, le commissaire présentera les principales orientations de son Énoncé de principes, déposé à l'Assemblée nationale en juin 2019. Élaboré à partir des meilleures pratiques identifiées au niveau national et international, adaptées au contexte québécois, cet Énoncé propose aux parlementaires d'établir un nouveau cadre de transparence des activités de lobbyisme fondé sur la pertinence de l'information pour le citoyen et la simplicité, la clarté et l'efficacité du régime d'encadrement. Un état de situation des travaux qui ont cours pour concevoir et réaliser la future plateforme de divulgation et de transparence des activités de lobbyisme sera également présenté.

L'allocution du commissaire suivra celles de la ministre de la Justice et ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, Me Sonia Lebel, ainsi que de praticiens et d'universitaires ayant étudié les meilleures pratiques nationales et internationales d'encadrement du lobbyisme.

Le Commissaire au lobbyisme du Québec Nommé par l'Assemblée nationale du Québec dont il relève afin d'assurer son indépendance, le commissaire au lobbyisme a pour mission de promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, ainsi que de faire respecter la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes.



Par son expérience et son expertise en matière d'encadrement des communications d'influence, le Commissaire au lobbyisme du Québec vise à contribuer au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

