Colloque Ça va bien la tête?

Santé psychologique et mieux-être au travail

20 novembre 2019, de 7h30 à 16h

Centre des congrès Renaissance

7550, boulevard Henri-Bourassa E, Montréal, Québec H1E 1P2

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le 20 novembre prochain, Via Prévention organise un colloque d'une journée, au centre de congrès Renaissance à Anjou, sur la santé psychologique et le mieux-être au travail. Isabelle Lessard, directrice générale, confie que : « Lorsqu'on pense à la santé physique, les images sont positives. À l'inverse, les images de santé mentale sont négatives. On songe rapidement à la dépression, au stress, etc. Il est grand temps de parler de la gestion des risques à la santé mentale en transport et entreposage. »

Des conférenciers experts présenteront des méthodes et des outils concrets applicables dans les milieux de travail. Après une conférence d'ouverture de Marie-France Marin qui nous apprendra à chasser le mammouth sans y laisser sa peau, des sujets aussi importants que les meilleures pratiques de gestion, la prévention du stress, le rôle des comités santé-sécurité et le retour au travail seront présentés. Le programme complet se trouve sur le site de l'événement.

Créée en 1982, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Via Prévention regroupe près de 15 000 entreprises employant environ 120 000 personnes dans les secteurs du transport de personnes et de marchandises ainsi que de l'entreposage au Québec. Avec son équipe de préventionnistes, elle offre des services, sans but lucratif, de formation, de conseil, d'information et de recherche.

SOURCE Via Prévention

Renseignements: Jean-Christophe Minguez, Agent de communication, 514 955-0454, poste 246, jean-christophe.minguez@viaprevention.com; Isabelle Lessard, Directrice générale, 514 955-0454, poste 240, isabelle.lessard@viaprevention.com

