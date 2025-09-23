Colloque 2025 de l'ATUQ - Le Québec en mouvement : le transport collectif au cœur de la transition

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), en collaboration avec la Société de transport de l'Outaouais (STO), annonce la tenue de son Colloque 2025. L'évènement se tiendra le 9 octobre 2025 au Hilton Lac-Leamy à Gatineau et rassemblera des leaders politiques, des expert(e)s, des chercheurs (e) s et des acteurs de l'industrie pour réfléchir aux défis et aux solutions qui façonneront l'avenir de la mobilité durable au Québec.

Patrick Leclerc, Directeur général de la Société de transport de l’Outaouais et hôte de l’édition 2025 du Colloque ATUQ (Groupe CNW/Association du transport urbain du Québec (ATUQ))

« Chaque année, le Colloque de l'ATUQ est un moment fort qui nous rassemble autour d'une ambition commune : repenser nos déplacements pour bâtir un avenir plus durable. Tenir l'évènement en Outaouais cette année est une véritable fierté pour la STO et une occasion unique de conjuguer nos idées, nos énergies et notre volonté afin de transformer nos villes en lieux de vie plus verts, plus humains et résolument tournés vers l'innovation des transports collectifs. »

- Patrick Leclerc, Directeur général de la Société de transport de l'Outaouais et hôte de l'édition 2025 du Colloque ATUQ

Une programmation riche et engagée

Le coup d'envoi de la Journée sera marqué dès 7h, par un déjeuner-discussion avec la présence de Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau qui s'adressera à l'auditoire et qui prendre part à une discussion avec Eric Alan Caldwell, président du CA de l'ATUQ et de la Société de transport de Montréal (STM).

Suivront des panels et conférences où des intervenants de premier plan débattront des enjeux cruciaux du transport collectif :

Aménagement du territoire et développement avec Laure Letarte-Lavoie (STS et élue à la Ville de Sherbrooke ), Olivier Marcil (Alstom Canada) et Maha Clour (Projet ligne bleue/Transgesco).





avec (STS et élue à la ), (Alstom Canada) et Maha Clour (Projet ligne bleue/Transgesco). Électrification et infrastructures avec Pierre Savage (STL), Bernard Bigras (AFG), Alexis Laprés-Paradis (Propulsion Québec) et Philippe Beaudoin (Dunsky Énergie + Climat).





avec (STL), (AFG), Alexis Laprés-Paradis (Propulsion Québec) et (Dunsky Énergie + Climat). Transport centré sur l'usager(ère) avec Patrick Leclerc (STO), Marie-Hélène Cloutier (exo), Nicolas Tanguay (RTL), Mischa Young (INRS) et Arthur Nicolet (Transdev Canada).





avec (STO), Marie-Hélène (exo), (RTL), (INRS) et (Transdev Canada). Décarbonation et carboneutralité avec Pierre-Olivier Pineau (HEC Montréal), Samuel Pagé-Plouffe (Vivre en Ville), Maude Mercier Larouche (RTC) et Marc-Antoine Baril (Hydro-Québec).

En après-midi, les participant(e)s auront également l'occasion d'assister à une conférence de Renée Amilcar, PDG de Mobilité Infra Québec, qui viendra partager sa vision de la mobilité de demain.

Cet évènement est rendu possible grâce aux partenaires, dont la Société de transport de l'Outaouais (partenaire officiel), Nova Bus (présentateur de l'évènement) et VIA Rail Canada (transporteur officiel), ainsi que plusieurs commanditaires issus des secteurs de la mobilité, de l'énergie et de l'innovation. Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous au : https://atuq.com/fr/colloque-annuel-de-latuq-2/

À propos de l'ATUQ

L'ATUQ regroupe les dix sociétés de transport en commun du Québec. Ensemble, nos membres desservent les principales agglomérations de la province, ce qui représente plus de 60 % de la population québécoise et près de 99 % de l'achalandage en transport collectif au Québec.

Notre mission se décline autour de trois grands axes. Nous assurons la coordination des achats regroupés de véhicules et de pièces pour nos membres. Nous prenons également en charge la gestion contractuelle de ces acquisitions pour l'ensemble du cycle de vie des véhicules. Enfin, nous assurons la concertation de nos membres sur les dossiers d'intérêt commun et représentons leur expertise auprès des différentes instances.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Source : Stephanie Roy, Conseillère stratégique aux communications, Association du transport urbain du Québec (ATUQ), [email protected], 514-627-1157