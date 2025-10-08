AVIS AUX MÉDIAS - Le Québec en mouvement : perspectives sur l'avenir du transport collectif avec la mairesse Maude Marquis-Bissonnette et M. Éric Alan Caldwell

GATINEAU, QC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), la mairesse de Gatineau et les président(e)s des sociétés de transport en commun invitent les représentants des médias à point de presse suivant le Déjeuner-Discussion avec la mairesse de la Ville de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette et le président du conseil d'administration de l'ATUQ et président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), M. Éric Alan Caldwell.

Date : Jeudi 9 octobre 2025

Heure : 9 h 30

Lieu : Hôtel Hilton Lac-Leamy 3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec) J8Y 6X4, salle Krieghoff

Les intervenant.e.s disponibles pour ce point de presse :

Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

M. Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de l'ATUQ et président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM)

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Source, renseignements et RSVP : Claudia Richer, [email protected], 438-777-7398