TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Colliers Canada est heureuse d'annoncer qu'elle accompagne Parkland dans le processus de commercialisation de 157 dépanneurs et stations-service dans six provinces du Canada. Les sites comprennent des marques de carburant telles que Chevron, Ultramar, Pioneer et Fas Gas, et les acheteurs ont, dans certains cas, la possibilité d'exercer leur activité sous l'enseigne populaire de dépanneurs, Marché Express.

La plupart des emplacements sont situés au Québec et en Ontario, dans les grandes zones métropolitaines et les petites villes, et le reste des dépanneurs se trouve en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. Parkland signera des accords d'approvisionnement en carburant à long terme avec les établissements de vente au détail et de carburant. Ces occasions donnent aux entrepreneurs émergents et chevronnés la possibilité d'exploiter des entreprises locales essentielles avec des marques établies et respectées.

« La décision de céder ces emplacements s'inscrit dans le cadre de notre processus de planification et d'optimisation du réseau. Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons repéré des sites qui ne correspondaient plus à nos objectifs stratégiques à long terme dans leur format actuel. Ces ventes nous fourniront de nouvelles occasions de renforcer les secteurs clés de notre activité », a déclaré Francis Lapointe, vice-président des opérations de vente au détail au Canada. « En fin de compte, ces sites feront toujours partie de notre réseau et représenteront nos marques fortes au sein de nos collectivités. Nous sommes ravis d'accueillir des exploitants expérimentés et entreprenants, désireux de s'associer à des marques et à des programmes auxquels les clients font confiance. »

Les exploitants de dépanneurs, les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs peuvent faire des offres pour un ou plusieurs sites dans le cadre d'une procédure de vente sous pli fermé. Parkland s'est associé à NRC Realty & Capital Advisors, LLC, une société spécialisée dans la commercialisation des propriétés de dépanneurs, et à Colliers Canada pour faciliter les transactions.

La vente est coordonnée par Colliers et son partenaire de vente, NRC Realty & Capital Advisors, LLC. Les parties intéressées doivent s'inscrire à la vente pour pouvoir consulter la liste des propriétés, les FAQ de la vente et les conditions de vente en visitant le site Web de vente à l'adresse www.cstorebids.ca, ou en appelant au 1 855 558-1601. Les parties intéressées sont tenues de signer un accord de confidentialité avant de pouvoir accéder aux informations relatives à la vente.

À propos de Colliers

Colliers (NASDAQ, TSX : CIGI) est une société de gestion de placements et de services professionnels diversifiés de premier plan. Présents dans 66 pays, nos plus de 19 000 professionnels entreprenants travaillent en collaboration pour fournir des conseils experts en immobilier et en investissement aux clients. Depuis plus de 29 ans, notre direction expérimentée, avec une importante participation d'initiés, a permis aux actionnaires d'obtenir un rendement annuel composé de près de 20 %. Avec des revenus annualisés de 4,3 milliards de dollars et 98 milliards de dollars d'actifs sous gestion, nous maximisons le potentiel des biens immobiliers et accélérons le succès de nos clients, de nos investisseurs et de nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.colliers.com, Twitter @Colliers ou LinkedIn.

Emplacements dans les villes et villages du Québec

L'Ange Gardien Saint-Sabine Causapscal St-Alphonse-Rodriquez Val-Brillant St-Gabriel-de-Brandon Trois-Pistoles Saint-Jean-de-Matha Saint-Elzéar Sainte-Julienne Les Escoumins Notre-Dame-de-la-Paix Québec Lac Saguay Sept-Îles Sherbrooke Cap-Aux-Meules Saint-Nicéphore Baie-Comeau Granby Rimouski Saint-Jean-sur-Richelieu Thetford Mines Sainte-Julie Victoriaville Marieville Lévis Sorel-Tracy Chicoutimi Saint-Bruno-de-Montarville Jonquière Longueuil Roberval Brossard Saint-Félicien Candiac Trois-Rivières Châteauguay Point-aux-Trembles Salaberry-e-Valleyfield Saint-Léonard Boisbriand Saint-Laurent Mirabel Laval Saint-Eustache Lasalle Lachute Lachine Gatineau Dollard-des-Ormeaux Mont-Laurier Pointe-Claire Amos Richmond Rouyn-Noranda Knowlton



