PHOENIX et CALGARY, Alberta, 3 mars 2023 /CNW/ - Collegeboxes®, une division de U-Haul®, offre ses solutions d'expédition et d'entreposage sans stress au Canada après 24 ans de service aux étudiants aux États-Unis.

Lorsque les étudiants quittent leur dortoir et leur appartement au printemps ou y retournent à l'automne, le transport et l'entreposage de leurs effets personnels peuvent être complexes et coûteux.

Collegeboxes élimine ces tracas. Les étudiants qui s'inscrivent à ses services bénéficient d'une transition facile et rapide en provenance ou à destination de leur établissement, à la fin de chaque semestre. Ils ont en outre la certitude que leurs effets sont en sécurité.

Voici comment ça fonctionne : 1. Sélectionnez votre établissement et créez un compte à collegeboxes.com . 2. Recevez et remplissez vos boîtes; les articles non emballés peuvent également être entreposés. 3. Collegeboxes récupère vos articles et les entrepose jusqu'au prochain semestre ou encore expédie vos boîtes, bagages et sacs n'importe où dans le monde.

Collegeboxes offrira dans un premier temps ses services complets à 10 universités de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Pour célébrer l'expansion de l'entreprise au Canada, les étudiants qui s'inscrivent dans ces 10 établissements avant le 15 mars recevront un rabais de 15 % sur l'entreposage estival en utilisant le code de promotion : CANADA15

« Nous préférons travailler directement avec les services d'hébergement des collèges et des universités afin de créer des programmes uniques pour leurs campus, a déclaré Dain Howell, directeur de Collegeboxes. Chaque établissement a des besoins différents, mais ils ont tous en commun le désir de faciliter et d'améliorer le processus d'emménagement et de départ. Nous rendons cela possible. »

La possibilité de payer par article entreposé, plutôt que de louer une unité d'entreposage autonome complète, permet de réaliser des économies.

Fixez le prix de votre déménagement : collegeboxes.com/pricing/? country=canada

« Notre service Ship to School a révolutionné la façon dont les étudiants déménagent avant le début des classes, a dit M. Howell. Plutôt que de payer des frais de bagages élevés à l'aéroport, les étudiants expédient leurs articles chez nous, nous les entreposons localement dans une installation U-Haul sécurisée et nous les livrons à leur arrivée sur le campus. »

Les établissements intéressés peuvent envoyer un courriel à [email protected] ou téléphoner au 866 269-4887. Collegeboxes offre ses services complets aux universités et collèges suivants au Canada :

Alberta

Colombie-Britannique

Les étudiants de tous les autres établissements peuvent encore utiliser le service d'expédition directe de Collegeboxes.

Personnes-ressources :

Jeff Lockridge

Sebastien Reyes

Courriel : [email protected]

Téléphone : 602 760-4941

Site Web : uhaul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/645820/U_HAUL_LOGO.jpg

SOURCE U-Haul