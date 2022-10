Collecte des Canadiens de Montréal - Appel aux dons de sang

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Héma-Québec lance un appel aux donneurs de sang afin qu'ils se présentent à la 41e édition de la Collecte de sang des Canadiens de Montréal, demain le 19 octobre, ainsi que sur les différents autres sites de collecte à travers le Québec.

L'état préoccupant de la réserve de sang nécessite une grande mobilisation des personnes en mesure de faire un don. La situation entourant la réserve de sang au Québec motive cet appel, dans le contexte de la huitième vague pandémique et de la demande accrue des centres hospitaliers pour les groupes sanguins O+ et O-.

La situation au Québec n'échappe malheureusement pas à un contexte global de forte pression sur les banques de sang à travers le monde. La Grande-Bretagne a d'ailleurs déclenché une alerte Amber, la semaine dernière, en raison de réserves à un niveau critique. Il en est de même en France et aux États-Unis. La vigilance étant de mise au Québec, la performance de la collecte des Canadiens de Montréal et des collectes de sang des prochaines semaines à travers le Québec sont essentielles. Les donneuses et donneurs doivent être de ces rendez-vous importants qui sauvent des vies.

Les activités maintenues malgré la grève d'un jour des infirmières de Montréal

Suivant une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue le 14 octobre dernier, le personnel infirmier présent à la Collecte des Canadiens de Montréal aura l'obligation de fournir une prestation de travail normale, malgré la grève d'un jour des membres du Syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec (SPI-CSQ). La seule exclusion de leur contribution à la collecte des Canadiens se limitera à la réalisation de certaines tâches liées au montage et au démontage de la collecte, à des moments où les personnes qui feront des dons seront absentes.

Héma-Québec tient à souligner qu'elle ne néglige aucun effort afin de parvenir à une entente négociée. À ce jour, les parties se sont rencontrées à 34 reprises. Notons que 18 de ces rencontres se sont tenues en présence d'un conciliateur nommé par le ministère du Travail. Héma-Québec rappelle que toutes les collectes de sang prévues sont maintenues en vertu des services essentiels, et qu'il faut 1000 dons par jour pour répondre aux besoins des centres hospitaliers.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est environ 1 550 employés, près de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement plus de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

