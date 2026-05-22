MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Cette année, Polytechnique Montréal célèbre un moment historique avec la collation des grades de sa 150e promotion, une étape marquante dans l'histoire de l'établissement. Cet événement sera souligné avec la tenue de trois cérémonies les 21 et 22 mai au Palais des congrès de Montréal.

Après avoir célébré son 150e anniversaire en 2023, Polytechnique vit ainsi un nouveau moment fort et symbolique : celui de sa 150e promotion, plus de 150 ans après sa fondation en 1873.

À cette occasion, 2 110 finissantes et finissants seront honorés. Cette nouvelle cohorte portera ainsi à près de 67 000 le nombre de personnes diplômées de Polytechnique Montréal qui ont un impact direct sur le développement de notre société, ici comme à l'international.

De plus, c'est avec grande fierté qu'un doctorat honoris causa sera décerné lors cette collation des grades par l'Université de Montréal, sur recommandation de Polytechnique Montréal, à M. Charles Tisseyre, journaliste, animateur de télévision et vulgarisateur scientifique de renom bien connu du grand public québécois et voix francophone de la vulgarisation scientifique au Canada.

150e promotion historique à Polytechnique Montréal

Pour la directrice générale de Polytechnique Montréal, Mme Maud Cohen, la collation des grades de cette 150e promotion représente un jalon historique pour la première université francophone en génie du Québec.

« La toute première cohorte de Polytechnique comptait sept étudiants. Aujourd'hui, plus de 2 100 étudiantes et étudiants composent cette 150e promotion. Par leur talent, leur détermination et leurs ambitions, ils prolongent plus de 150 ans de transmission du savoir, d'innovations marquantes et d'audace. Ils incarnent une relève engagée, curieuse et résolument tournée vers l'avenir, prête à transformer le monde à sa façon », souligne Mme Cohen.

« Cette 150e promotion s'inscrit dans une longue histoire. Depuis 1873, Polytechnique Montréal voit des générations d'ingénieures et d'ingénieurs apprendre, chercher et se dépasser avec une même ambition : apporter des solutions concrètes à la société. J'ai confiance que cette nouvelle promotion saura, elle aussi, faire vivre cette culture d'exigence et d'audace qui pousse à repenser le monde. Cette relève porte déjà en elle les transformations de demain », ajoute M. Pierre Lassonde, président du conseil d'administration de Polytechnique Montréal.

Doctorat honoris causa décerné à M. Charles Tisseyre

En remettant à Charles Tisseyre un doctorat honoris causa, Polytechnique Montréal rend hommage à sa contribution particulière : avoir convaincu des millions de gens que la science est une aventure qui les inclut.

Reconnu pour son talent de communicateur sans égal, Charles Tisseyre poursuit une carrière remarquable dans les médias depuis plus de 50 ans. Né à Montréal en 1949, Charles Tisseyre a étudié le droit à l'Université de Montréal et obtenu sa licence en 1973. C'est finalement Radio-Canada qui lui tend la perche du journalisme, d'abord à Radio-Canada International, puis à la salle des nouvelles où il intègre l'équipe du téléjournal en 1978. Journaliste généraliste à ses débuts, il ne tarde pas à se distinguer dans les dossiers scientifiques, porté par sa curiosité naturelle.

Deux moments décisifs, à quelques années d'intervalle, révèlent l'ampleur de son aisance dans ce domaine. En 1986, l'explosion de la navette Challenger le force à entrer en ondes sans préparation. Sa maîtrise du sujet et sa capacité à contextualiser la catastrophe en direct frappent d'emblée. En 1992, lors du lancement de la navette Discovery, un problème technique l'oblige à improviser un segment prolongé avec l'astronaute canadien Steve MacLean. La profondeur de l'échange révèle un journaliste véritablement habité par la science.

C'est peu après ce lancement que lui est confiée l'animation de l'émission scientifique Découverte. Depuis plus de 30 ans maintenant, Charles Tisseyre ouvre une fenêtre sur le monde scientifique chaque dimanche soir pour un auditoire qui peut atteindre le million de téléspectateurs, rediffusions incluses. Le public le lui rend bien en lui décernant plusieurs trophées Artis par vote populaire au fil des ans.

Son apport à la culture scientifique québécoise dépasse largement les plateaux de télévision. En 1995, il prend la direction de la maison d'édition fondée par son père Pierre Tisseyre en 1947. Chez les Tisseyre, la transmission du savoir est décidément une affaire de famille. Il perpétue ainsi, par un autre canal, ce geste fondamental qui anime toute sa carrière : donner accès à la connaissance au plus grand nombre.

Un souci constant de la langue française traverse également toute son œuvre. En 2016, l'Office québécois de la langue française lui remet le prix Camille-Laurin, soulignant la qualité et la précision de son usage du français dans la communication scientifique. Une reconnaissance qui fait écho à celle du ministère de la Langue française, qui lui décernera le prix Raymond-Charette en 2025.

Plusieurs autres honneurs ont suivi, chacun amplement mérité : membre de l'Ordre du Canada en 2018, doctorat honoris causa de l'Université de Sherbrooke en 2019 et de l'UQAM en 2024 et chevalier de l'Ordre national du Québec cette même année.

« La collation des grades est aussi l'occasion d'honorer des personnes inspirantes.

En remettant un doctorat honoris causa à Charles Tisseyre, nous saluons une contribution exceptionnelle : celle d'avoir rapproché la science du grand public. Depuis plus de trois décennies, il fait entrer la science dans nos maisons avec passion, intelligence et authenticité. Son parcours nous rappelle toute la force et l'importance de la transmission du savoir », mentionne Mme Cohen.

Polytechnique souligne la réussite de 2 110 personnes diplômées

En 2025-2026, à la graduation de sa 150e promotion, Polytechnique Montréal remet 2 110 diplômes dans le cadre de cette promotion historique : 1 074 baccalauréats en ingénierie, 179 baccalauréats ès sciences, 32 diplômes d'études supérieures spécialisées, 397 maîtrises en ingénierie, 241 maîtrises en sciences appliquées et 187 doctorats.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada et la référence québécoise en matière d'activités de recherche en ingénierie. Polytechnique compte près de 300 professeures et professeurs et accueille plus de 13 000 étudiantes et étudiants. Elle propose quelque 120 programmes de formation. Les programmes de formation et les activités de recherche de pointe de l'université s'alignent sur les défis contemporains et exercent un impact décisif dans la création de solutions innovantes visant à bâtir un avenir durable et prometteur. Son budget annuel global s'élève à 235 millions de dollars, incluant un budget de recherche de 102 millions de dollars.

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SOURCE Polytechnique Montréal

Renseignements médias : Christian Merciari, Service des communications, Polytechnique Montréal, C. 514 742-8586