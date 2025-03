CALGARY, AB, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'entreprise Services financiers Collabria inc. (Collabria), le plus important émetteur de cartes de crédit pour les coopératives d'épargne et de crédit à travers le Canada, est heureuse d'annoncer un partenariat avec Navan, la solution tout-en-un pour les voyages et les dépenses d'affaires.Cette collaboration constitue le premier partenariat de Navan au Canada et offre aux membres des coopératives d'épargne et de crédit un accès exclusif à ses outils.

Conçue pour simplifier les activités des entreprises, la solution novatrice de gestion des dépenses de Navan, Navan Expense, repose sur l'utilisation de cartes de crédit, permet aux propriétaires d'entreprises d'effectuer le rapprochement de leurs transactions et élimine le besoin de créer des rapports de dépenses. Cette solution automatisée est jumelée à sa puissante plateforme de voyages d'affaires, Navan Connect, avec laquelle les entreprises peuvent réserver et gérer efficacement leurs déplacements. Grâce à ce partenariat, le premier du genre au Canada, les titulaires d'une carte World EliteMD Mastercard d'entreprise auprès d'une coopérative partenaire de Collabria pourront avoir accès à la solution complète de gestion des déplacements et des dépenses de Navan.

« Ce partenariat représente une occasion formidable pour les titulaires de cartes d'entreprise de partout au pays », a indiqué Greg Feniak, chef du marketing de Collabria. « Nous avons à cœur de fournir à nos partenaires et à leurs membres les meilleurs outils et ressources pour répondre à leurs besoins d'affaires, et cette collaboration avec Navan s'inscrit dans cet engagement. »

À l'automne 2024, Collabria a élargi son offre pour inclure le produit World Elite Mastercard d'entreprise, multipliant les avantages et les privilèges uniques offerts aux propriétaires d'entreprises qui soutiennent l'économie locale en choisissant une coopérative d'épargne et de crédit comme institution bancaire. La combinaison de la solution complète de Navan et de la carte de crédit World Elite Mastercard d'entreprise offre une expérience unique et supérieure pour les entreprises, quelle que soit leur taille. De plus, cette amélioration offre aux coopératives d'épargne et de crédit partenaires de Collabria l'occasion de fournir un service de qualité supérieure aux membres Entreprises, augmentant la compétitivité et favorisant la force et la résilience des communautés d'affaires.

« C'est avec grand plaisir que nous annonçons ce partenariat stratégique avec Collabria, qui offrira des solutions novatrices aux coopératives d'épargne et de crédit et à leurs membres Entreprises partout au Canada », a déclaré Tim Russo, vice-président des partenariats mondiaux de Navan. « Cette collaboration permettra d'améliorer la gestion des déplacements et des dépenses d'affaires grâce à une intégration transparente, offrant une efficacité et une flexibilité accrues pour aider les petites entreprises à simplifier leurs activités et à stimuler leur croissance. »

« Mastercard continue de s'associer avec des acteurs du secteur de premier plan pour offrir des solutions novatrices qui soutiennent la croissance globale des entreprises en maximisant l'efficacité et la gestion des dépenses », a annoncé Nishant Raina, vice-président, Petites et moyennes entreprises, Mastercard Canada. « Nous sommes ravis que les titulaires de carte World Elite Mastercard d'entreprise soient parmi les premiers à profiter de la plateforme de Navan pour améliorer la gestion de leurs dépenses et de leurs voyages d'affaires. »

Ce partenariat souligne l'engagement de Collabria à offrir des solutions financières innovantes qui favorisent la réussite des affaires. Grâce à l'expertise de Navan et à l'ambition de Collabria pour l'excellence, une nouvelle ère de simplification des dépenses et de gestion des déplacements commence pour les propriétaires d'entreprise au Canada.

À propos de Collabria

Au service de plus de 98 % des coopératives d'épargne et de crédit au Canada, Collabria offre un monde de possibilités permettant à plus de 600 000 titulaires de cartes de rêver et de réaliser leurs ambitions. Depuis 2015, nous transformons la distribution des produits et services de cartes de crédit. Nous offrons tous les services entourant l'émission de cartes de crédit et simplifions constamment nos processus, permettant à nos partenaires d'enrichir la vie financière de leurs membres. Grâce à la livraison continue de solutions collaboratives, nous sommes considérés comme un conseiller de confiance qui comprend les besoins d'affaires de ses partenaires et les rouages du secteur des paiements. Notre volonté que tous nos titulaires de carte privilégient nos produits pour régler leurs achats ouvre de nouvelles possibilités à nos partenaires et à leurs membres. Pour de plus amples renseignements, visitez le collabriafinancial.ca/fr.

À propos de Navan

Navan est la solution tout-en-un qui facilite la gestion des déplacements et des dépenses, et qui permet de se concentrer sur l'essentiel plutôt que sur les questions logistiques. Fini les heures passées au téléphone à essayer de modifier votre vol et les piles de reçus à conserver pour saisir manuellement vos dépenses. Les agents, équipes financières, gestionnaires de voyages et employés de Navan permettent aux personnes qui utilisent leurs services d'utiliser leur temps sur ce qui compte vraiment, tout en offrant aux entreprises de la visibilité, des économies et des contrôles en temps réel. Apprenez-en plus à navan.com/fr.

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise l'économie et renforce le pouvoir des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec ses clients, Mastercard construit une économie durable où chaque personne peut prospérer. L'entreprise soutient une large gamme de solutions de paiement numérique, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Ses technologies de pointe, innovations, partenariats et réseaux réunis offrent un ensemble unique de produits et de services qui aident les titulaires de cartes, les entreprises et les gouvernements à exploiter leur plein potentiel.



www.mastercard.com/fr

Personne-ressource pour les médias : Greg Feniak, Chef du marketing, Collabria, [email protected]