L'objectif premier de cette collaboration est d'offrir une approche personnalisée et multidisciplinaire pour mieux orienter les recommandations des professionnels de la santé, tout en identifiant des façons de les appliquer directement dans le quotidien des membres Nautilus Plus.

Que ce soit par la création d'un plan d'action personnalisé ou par un suivi quotidien pour prévenir les problèmes de santé, Medfuture et Nautilus Plus ont développé une approche unique au Québec, visant à améliorer la qualité de vie des membres de Nautilus Plus en les accompagnant dans les multiples sphères de leur santé.

Pour répondre aux besoins de la population québécoise

Cette solution s'adresse à tous ceux :

Qui souhaitent mieux contrôler leurs conditions particulières comme le diabète, des problèmes cardiovasculaires, l'arthrite, l'arthrose ou autres ;

Qui souhaitent soulager les petits maux physiques qui se sont développés au fil des années ;

Qui préparent leur retraite ou qui y sont déjà et qui souhaitent en profiter au maximum ;

Qui souhaitent en savoir plus sur leur état de santé actuel global avec des évaluations autant sur les plans physiques, physiologiques que cognitifs.

Les services de la Solution Vivre Plus offrent différents avantages, selon la clientèle et le type de forfait choisi :

Bilan santé physique complet effectué par le kinésiologue ;

Consultation nutritionnelle effectuée par la nutritionniste ;

Analyse de l'Indice de vitalité ;

Requête pour un bilan sanguin si besoin ;

Vidéo consultation clinique ;

Accès aux installations de Nautilus Plus pendant 8 semaines (pour les nouveaux membres) ainsi qu'à la plateforme d'entraînement et de nutrition en ligne Ultime Fit ;

Programme d'entrainement adapté et séances de suivi par le kinésiologue ;

Plan nutritionnel et séances de suivi par la nutritionniste ;

Séances « découverte » par le kinésiologue.

Une description complète des services compris dans la Solution Vivre Plus se trouve ici : https://www.nautilusplus.com/fr/la-solution-vivre-plus-pour-les-45/

https://medfuture.ca/pages/solution-vivre-plus

Citations

« Medfuture est fière de cette collaboration porteuse, qui reflète parfaitement notre mission de favoriser le mieux-être de notre clientèle. Nautilus Plus partage notre mission, centrée sur une approche préventive en santé pour la population québécoise. Le fruit de notre collaboration nous permet de proposer une offre unique au Québec, la Solution Vivre Plus, misant sur un accompagnement multidisciplinaire pour répondre aux besoins de la population souhaitant vivre mieux et plus longtemps. »



- Amélie Paquette, Directrice Générale de Medfuture

« Chez Nautilus Plus, nous recherchons des partenaires engagés dans une approche de santé globale. C'est la raison première derrière le développement de la Solution Vivre Plus avec Medfuture, une entreprise québécoise qui a à cœur la santé de sa population et qui place le patient et son mieux-être au centre de sa démarche. Nautilus Plus se reconnaît dans les valeurs humaines et positives de Medfuture. Nous sommes à l'écoute de nos membres et nous les accompagnons dans l'atteinte de leurs objectifs. La Solution Vivre Plus offre des conditions gagnantes pour nos clients. »



- Martin Légaré, Président-directeur-général de Nautilus Plus

À propos de Clinique Medfuture Inc.

Medfuture se spécialise dans le domaine de la longévité en aidant les gens qui recherchent activement le contrôle de leur santé, leur possession la plus précieuse, à vivre de manière optimale et longuement. Medfuture est un facilitateur qui vise à ralentir, arrêter ou renverser les conséquences du vieillissement à l'aide d'outils pour mesurer les biomarqueurs liés aux processus concernés et d'actions préventives concrètes, le tout, avec l'usage des technologies de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'équipe multidisciplinaire de Medfuture offre une expérience unique, centrée sur l'humain.

À propos de Nautilus Plus

Nautilus Plus est dédiée à l'amélioration de la santé de la population québécoise. Elle offre à ses membres des conditions optimales pour améliorer leur état de santé et leur qualité de vie par la pratique régulière du conditionnement physique et l'adoption définitive d'une saine alimentation. Nautilus Plus se donne donc la mission de participer activement au bien-être de la population. La promesse de Nautilus Plus c'est d'offrir plus : offrir des conditions optimales pour mieux s'entraîner avec les meilleurs spécialistes, les meilleurs programmes et les meilleurs équipements.

