ST. JOHN'S, NL, le 6 avril 2022 /CNW/ - La conservation et la remise en état des milieux naturels sont essentielles pour lutter contre les changements climatiques, protéger la biodiversité et les espèces en péril, et pour préserver une économie forte et durable. La biodiversité, à l'échelle mondiale et au Canada, s'appauvrit à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tous besoin de la nature pour nous nourrir, nous procurer une eau propre, un air sain et un climat où il fait bon vivre.

Aujourd'hui, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador se sont engagés à accélérer la création de nouvelles aires protégées dans la province. Reconnaissant l'importance de la biodiversité et des efforts de conservation de la nature qui peuvent contribuer à la réalisation des grands objectifs environnementaux et à renforcer la résilience aux changements climatiques, les deux gouvernements ont convenu de travailler ensemble pour ce qui suit :

établir aire protégée dans le bassin versant de la rivière Eagle, en consultation avec les collectivités autochtones, d'ici 2025;

négocier un protocole d'entente d'ici la fin de 2022 pour évaluer la faisabilité d'une aire marine nationale de conservation des fjords de la côte sud et envisager la création d'un parc national adjacent dans la région de Burgeo ;

; accepter de faire progresser les possibilités en matière de conservation des milieux marins sur la côte du Labrador , en partenariat avec les collectivités autochtones du Labrador .

Les deux gouvernements ont également convenu d'étudier la possibilité de créer d'autres aires marines nationales de conservation, réserves nationales de faune, parcs nationaux et aires marines de conservation administrées par Pêches et Océans Canada à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce travail s'appuie sur les efforts de collaboration entre les gouvernements ainsi que sur l'héritage et les avantages que les quatre parcs nationaux existants apportent à l'économie provinciale. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador adhère à ces importants efforts visant à accroître les aires protégées et à freiner l'appauvrissement de la biodiversité.

Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador ont également convenu de faire avancer les négociations relatives à un accord sur la nature qui visera à faire progresser les solutions à plusieurs enjeux liés à la nature, notamment la protection de l'habitat des espèces en péril et des oiseaux migrateurs.

Le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements pour soutenir la nature et les solutions climatiques fondées sur la nature. Il s'est notamment engagé à protéger 25 p. 100 des terres et des océans d'ici 2025 et à en protéger 30 p. 100 d'ici 2030. Ces investissements contribueront à diminuer les émissions nettes globales de gaz à effet de serre du pays pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de 2030 établis dans l'Accord de Paris et ses objectifs de 2050 en matière de carboneutralité. En 2019, le gouvernement du Canada a également annoncé l'établissement d'une nouvelle norme de protection pour les nouvelles aires marines protégées fédérales dans lesquelles l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière, l'exploitation minière, l'immersion et le chalutage de fond seront interdits.

En travaillant ensemble, il est possible de lutter contre les changements climatiques et de freiner l'appauvrissement de la biodiversité. L'avenir dépend des mesures prises maintenant.

« En travaillant en étroite collaboration avec les provinces, les peuples et les collectivités autochtones, nous parvenons à protéger la nature, à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à lutter contre les changements climatiques. Sur le continent, depuis que nous avons formé le gouvernement, nous avons protégé des habitats équivalant à près de la moitié de la superficie du Manitoba. Dans les aires marines canadiennes, nous sommes passés de 1 p. 100 à 14 p. 100 d'aires protégées. L'annonce d'aujourd'hui est une mesure concrète des deux ordres de gouvernement vers l'atteinte de ces objectifs importants pour nous tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement tient sa promesse de protéger les océans du Canada. L'engagement pris aujourd'hui par le gouvernement fédéral et Terre-Neuve-et-Labrador marque un tournant pour la protection de la nature dans la province. Au sein des aires protégées proposées, nous conserverons les écosystèmes de nombreuses espèces importantes pour qu'elles puissent prospérer, tout en ouvrant la porte à une contribution substantielle à la superficie d'aires marines protégées d'un océan à l'autre au Canada. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La biodiversité est en train de disparaître. Terre-Neuve-et-Labrador a besoin que nous agissions. Nos fjords, nos baies, nos rivières et notre océan - nous les devons tous aux terres et aux mers qui nous ont nourris, habillés et logés, ainsi qu'aux peuples autochtones avec lesquels nous partageons ce territoire et l'intention de protéger notre province. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr, député de St. John's-Sud--Mount Pearl et ministre du Travail

« C'est un grand jour pour la province, car cette annonce montre la valeur de la collaboration pour la conservation. Grâce à cette entente de collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial, je suis très enthousiaste de constater cet engagement envers la protection de nos espaces naturels. J'encourage les groupes à faire entendre leur voix pour soutenir ce moment charnière de la protection de la nature dans la province. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

« Notre gouvernement s'est engagé à prendre des mesures audacieuses pour lutter contre les changements climatiques et protéger les ressources naturelles inestimables de l'ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador, de la terre à la mer. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones et fédéraux, nous sommes impatients de continuer à appliquer ces mesures importantes afin d'assurer un avenir brillant et durable aux générations à venir. »

- L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'agrandissement des aires protégées à Terre-Neuve-et-Labrador est une mesure importante en vue de l'atteinte des objectifs communs aux deux gouvernements qui consistent à lutter contre les changements climatiques et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre province est bien consciente de l'importance de préserver la biodiversité de nos océans, de nos forêts et de nos milieux humides et nous estimons le travail continu réalisé avec nos partenaires fédéraux pour faire en sorte que des mesures comme celle-ci soient appliquées. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

Les solutions climatiques fondées sur la nature contribuent à préserver le potentiel d'adaptation de la Terre, à réduire les risques de catastrophes naturelles et à renforcer la résilience des collectivités. Les océans, les forêts, les milieux humides, les prairies et les terres agricoles absorbent et stockent de grandes quantités de carbone (CO 2 ), préservent la pureté de l'air et de l'eau et servent d'habitat à la faune et à la flore. Les solutions climatiques fondées sur la nature contribuent également à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, à accroître la résilience des secteurs économiques fondés sur la nature, comme l'agriculture, et à créer des emplois verts dans les collectivités de l'ensemble du pays.

), préservent la pureté de l'air et de l'eau et servent d'habitat à la faune et à la flore. Les solutions climatiques fondées sur la nature contribuent également à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, à accroître la résilience des secteurs économiques fondés sur la nature, comme l'agriculture, et à créer des emplois verts dans les collectivités de l'ensemble du pays. En 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer 4,1 milliards de dollars à la protection de la nature, en prévoyant injecter 2,3 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans pour le Patrimoine naturel bonifié du Canada afin de continuer à appliquer les mesures de conservation de la nature dans tout le pays, notamment en ce qui concerne le leadership autochtone en matière de conservation. Il prévoit également près d'un milliard de dollars sur cinq ans pour protéger les océans.

En 2019, le gouvernement du Canada a également annoncé l'établissement d'une norme de protection pour les nouvelles aires marines protégées fédérales dans lesquelles l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière, l'exploitation minière, l'immersion et le chalutage de fond seront interdits. Cette norme de protection a été annoncée à la suite des travaux du Comité de conseil national sur les normes concernant les aires marines protégées, qui a utilisé les orientations présentées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour élaborer ses recommandations.

Jusqu'à présent, 52 collectivités autochtones partout au pays ont reçu des fonds pour établir des aires protégées et de conservation autochtones (APCA) ou réaliser des travaux de planification et de mobilisation préalables qui pourraient déboucher sur l'établissement d'autres APCA.

Il existe actuellement 55 réserves nationales de faune au Canada, dont certaines sont situées dans des régions comprenant des écosystèmes relativement peu perturbés, contenant des habitats d'importance nationale pour les animaux ou les végétaux.

Il existe actuellement 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national. Ces lieux précieux représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent ce que nous sommes, notamment l'histoire, la culture et la contribution des peuples autochtones.

