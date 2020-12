Nouveaux investissements pour optimiser la production locale et favoriser la croissance

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée (Coke Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit réaliser un investissement en capital de plus de 5,5 millions de dollars dans son usine de fabrication de Lachine en 2021, afin d'en augmenter sa capacité et ses moyens pour répondre à la demande accrue des consommateurs, ainsi qu'aux besoins d'innovation et de croissance.

« En tant qu'embouteilleur local du Canada, nous sommes particulièrement déterminés à remplir notre mission, qui est de créer un avenir plus radieux et de partager notre optimisme avec nos employés, nos clients, les consommateurs et les communautés; la réalisation d'investissement dans nos usines de fabrication est l'une des approches que nous adoptons pour y arriver, dit Todd Parsons, président-directeur général de Coke Canada. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes résolus à assurer notre croissance à long terme. Cet investissement est indispensable à la réalisation de notre mission et il nous aidera à accroître nos capacités de fabrication dans la région du Grand Montréal pour de nombreuses années à venir. »

Ce nouvel investissement de 5,5 millions de dollars dans l'usine de Coke Canada à Lachine permettra de remplacer et de modifier les capacités de fabrication à la chaîne existantes afin de répondre au besoin croissant d'innovation en matière de produits pour les consommateurs. De ce fait, l'usine deviendra plus efficace, favorisant une production locale plus importante et offrant une stabilité pour ses opérations. L'usine de Lachine compte actuellement 150 employés, et elle dessert le Québec et tout l'est du Canada. Grâce à l'augmentation de la production à Lachine, l'entreprise prévoit de réduire ses émissions annuelles en CO2 de 63 000 kg. Le projet devrait être achevé l'été prochain.

Coke Canada est une entreprise familiale qui compte plus de 5 500 employés d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise est présente dans chaque province grâce à plus de 50 centres de vente et de distribution et à cinq usines de fabrication. Coke Canada est fière de fabriquer, distribuer, marchandiser, et vendre les boissons préférées des Canadiens, notamment Coca-ColaMD, Coke DièteMD, Coca-ColaMD zéro sucre, Coca-ColaMD stévia, SpriteMD, FantaMD, Barq'sMD, NESTEAMD, POWERADEMD, DASANIMD, et vitaminwaterMD, ainsi que de distribuer les marques partenaires Canada DryMD, Monster EnergyMD, et A&WMD. La famille Coke Canada forme une équipe déterminée à créer un avenir plus radieux et à partager son optimisme en apportant une valeur durable à nos employés, à nos clients, et aux consommateurs, en développant notre entreprise de manière responsable et en faisant une différence positive dans les communautés où nous menons nos activités. Visitez www.CokeCanada.com pour en savoir plus.

SOURCE La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée

