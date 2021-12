MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) sont heureuses d'annoncer la modification et la prolongation de leurs facilités de crédit à terme rotatif. Le crédit à terme rotatif de 750 millions $ de Cogeco Communications inc. est prolongé jusqu'au 24 janvier 2027 et celui de 100 millions $ de Cogeco inc. jusqu'au 3 février 2027. Dans le cadre de ces modifications, Cogeco et Cogeco Communications ont transformé le crédit à terme rotatif en une structure de prêt lié au développement durable, soulignant ainsi le solide leadership et l'engagement profond de Cogeco en matière de développement durable et d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) organisationnels.

Ces facilités représentent les premiers prêts syndiqués liés au développement durable au Canada dans les secteurs des télécommunications et des médias.

Les facilités de prêt lié au développement durable intègrent des conditions tarifaires incitatives liées aux facteurs ESG qui réduisent ou augmentent le coût du financement en fonction de la performance annuelle par rapport aux objectifs de Cogeco suivants :

Les cibles de réduction annuelles des émissions de GES alignées sur la cible de réduction des GES de portées 1 et 2 de 65 % d'ici 2030 approuvée par l'initiative Science-Based Target (SBTi) ;

alignées sur la cible de réduction des GES de portées 1 et 2 de 65 % d'ici 2030 approuvée par l'initiative Science-Based Target (SBTi) L'initiative d'inclusion numérique visant à fournir un accès à un service Internet à haute vitesse à 75 000 foyers situés dans des régions non desservies ou mal desservies du Canada au cours des trois prochaines années. Des cibles annuelles ont été définies pour cette période.

De plus, Cogeco consacrera toutes les économies réalisées grâce au prêt lié au développement durable à des initiatives internes de développement durable.

« La structure du prêt lié au développement durable reflète des objectifs qui sont au cœur de notre mission ESG et qui représentent des questions fort importantes pour nos parties prenantes. Cogeco est déterminée à faire preuve d'un leadership fort et inspirant et à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et contribuer à la réduction du fossé numérique », a souligné Patrice Ouimet, premier vice-président et chef de la direction financière.

La Banque CIBC est l'unique agente de structuration du développement durable, la co-teneuse de livres, la co-arrangeuse principale et l'agente administrative du crédit à terme rotatif de Cogeco Communications inc. avec BMO Marchés des capitaux et la Banque Nationale Marchés financiers à titre de co-coordonnatrices du développement durable, co-teneuses de livres et co-arrangeuses principales. La Banque CIBC est l'unique agente de structuration du développement durable, la co-teneuse de livres et la co-arrangeuse principale du crédit à terme rotatif de Cogeco inc. avec Scotiabank à titre de co-teneuse de livres, co-arrangeuse principale et agente administrative.

